Proyecto Argentina GNL: Río Negro busca convertirse en hub exportador y asegura ingresos por millones de dólares

El proyecto prevé exportar gas de Vaca Muerta mediante un gasoducto de 526 kilómetros y buques licuefactores frente a la costa rionegrina

El mandatario provincial elevó el acta acuerdo a la Legislatura rionegrina y destacó que el convenio establece las condiciones regulatorias, económicas y operativas necesarias para el desarrollo del proyecto

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó en Viedma los detalles del acuerdo estratégico firmado con YPF y Argentina LNG SAU para avanzar con el proyecto Argentina GNL , una iniciativa orientada a exportar gas natural licuado al mercado internacional y que prevé aportes económicos millonarios para la provincia , además de prioridad para el empleo y los proveedores locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario provincial elevó el acta acuerdo a la Legislatura rionegrina y destacó que el convenio establece las condiciones regulatorias, económicas y operativas necesarias para el desarrollo del proyecto, considerado uno de los más relevantes del sector energético argentino.

“Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de muchos años de decisiones y de trabajo conjunto. Este proyecto permitirá que la Patagonia y Argentina sean una potencia mundial energética”, afirmó Weretilneck durante la presentación oficial.

El acuerdo contempla una serie de aportes económicos directos que comenzarán a activarse en distintas etapas del desarrollo del proyecto.

Desde la firma de la Decisión Final de Inversión (FID), la provincia recibirá:

Un aporte comunitario de u$s25 millones

La puesta en operaciones del aeropuerto de San Antonio Oeste

Una vez iniciada la operación comercial, el esquema prevé ingresos sostenidos a lo largo de la vida útil del proyecto:

Aporte comunitario anual de u$s24 millones

Cánones y tasas provinciales por u$s10 millones anuales

Estos ingresos se sumarán a los beneficios indirectos vinculados al desarrollo de infraestructura, la generación de empleo y el crecimiento de proveedores locales.

Vaca Muerta PAE no convencional petróleo PAE

Cómo será el proyecto Argentina GNL y qué infraestructura contempla

El proyecto Argentina GNL prevé la construcción de un sistema integral de transporte y procesamiento de gas destinado a la exportación.

Entre las principales obras contempladas se destacan:

Un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y aproximadamente 526 kilómetros de extensión, que será el más grande del país

Un poliducto paralelo de la misma longitud

Una planta de fraccionamiento en tierra

Dos buques licuefactores ubicados a 7 kilómetros de la costa rionegrina

Esta infraestructura permitirá procesar el gas proveniente de Vaca Muerta y exportarlo durante todo el año en forma sostenida.

Prioridad para trabajadores y proveedores de Río Negro

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la incorporación de mecanismos para garantizar el impacto económico local. El convenio establece la prioridad para la contratación de trabajadores rionegrinos, en el marco de la Ley 5804, y promueve el desarrollo de proveedores locales mediante el régimen de compre provincial previsto en la Ley 5805.

Además, el proyecto incluye un programa de formación técnico-profesional que será implementado junto a instituciones educativas y la Fundación YPF, con el objetivo de capacitar mano de obra local y prepararla para las nuevas demandas del sector energético.

Río Negro busca consolidarse como nodo exportador de energía

Durante la presentación, Weretilneck destacó que la provincia reúne condiciones estratégicas para convertirse en un punto clave para la exportación de energía, debido a su ubicación geográfica, su acceso al mar y su infraestructura logística.

“Que nosotros podamos vender al mundo el gas y el petróleo neuquino significa para nuestro país un nuevo orden económico. Río Negro es una de las provincias protagonistas de esta nueva Argentina que se está construyendo”, sostuvo el gobernador.

El proyecto se apoya en un marco normativo provincial orientado a facilitar grandes inversiones y promover el desarrollo de infraestructura vinculada a parques industriales, puertos y zonas francas.

El proyecto será enviado a la Legislatura para su tratamiento

El acuerdo firmado con YPF y Argentina LNG SAU fue elevado a la Legislatura de Río Negro para su tratamiento, en el marco de una estrategia que el gobierno provincial definió como una política de Estado de largo plazo.

El acto de presentación contó con la participación de ministros provinciales, intendentes, legisladores, representantes sindicales y autoridades municipales, quienes acompañaron el anuncio de una iniciativa que busca impulsar la exportación de gas natural licuado y generar nuevos ingresos, infraestructura y empleo en la provincia.

El proyecto Argentina GNL apunta a consolidar a Río Negro como un nodo estratégico para la exportación energética, con impacto directo en el desarrollo del Golfo San Matías y la creación de una nueva actividad económica vinculada al gas natural licuado.