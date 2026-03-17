El CEO de YPF proyectó un superávit energético récord para este año y habló de los precios de los combustibles Por Matías Ortega + Seguir en









Horacio Marín sostuvo que el superávit energético podría superar los u$s10.000 millones si los precios del crudo se mantienen altos. ¿Qué pasará con el precio de naftas y gasoil si el barril de crudo sigue en u$s100?

Horacio Marín, CEO de YPF, al exponer en el IEFA Latam Forum 2026. Prensa IEFA Latam Forum

En el marco de un importante encuentro del mundo energético, el titular de YPF, Horacio Marín, estimó que la Argentina culminará 2026 con un superávit récord en la balanza comercial de ese rubro, que ganó aún mayor impulso luego de la disparada del barril de petróleo a u$s100 por el conflicto en Medio Oriente. Sobre la contracara de ese punto, el impacto en los combustibles como nafta y gasoil, ratificó que se busca reducir a la menor expresión el traslado al surtidor.

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El CEO de la principal petrolera del país sostuvo que el superávit energético alcanzará no menos de u$s10.000 millones por exportaciones, y estimó que podría ser aún mayor si los precios internacionales del crudo se mantienen en los niveles actuales o siguen en alza. Cabe destacar que la Argentina, gracias al desarrollo del sector y principalmente por el apalancamiento de Vaca Muerta, es en la actualidad exportador neto.

De todos modos, Marín citó comentarios de analistas del rubro que confían en que el barril de crudo volverá al orden de los 70 u 80 dólares en algunas semanas, dependiendo de cuánto perdure el conflicto en Medio Oriente y el cierre en el estratégico estrecho de Ormuz por donde pasa el 20% de la producción mundial y que Irán mantiene bloqueado.

Y en ese sentido lo que miran los consumidores es el traslado a los precios en surtidor. “Hicimos un acuerdo moral: cuando sube, sube, y cuando baja, baja”, dijo Marín en el IEFA Latam Forum 2026 que reunió a empresarios locales, pero especialmente extranjeros. Tanto así que la mayor parte de las exposiciones, e incluso de los conductores Cristina Pérez e Iván de Pineda, fueron en inglés.

Marin YFP IEFA Horacio Marín, CEO de YPF, al exponer en el IEFA Latam Forum 2026. Prensa IEFA Latam Forum El precio de los combustibles en Argentina Para el ejecutivo, respecto al petróleo “hay que diferenciar lo transitorio de lo permanente”. Al sostener que el precio bajará, y que YPF mantiene sus márgenes de ganancias, aseguró: “No vamos a especular, no vamos a tomar ventaja en este momento en que el precio es transitorio”.

YPF mantuvo su estrategia de micropricing tras la suba del petróleo con valores inferiores durante la madrugada y descuentos para quienes carguen con autodespacho. En línea con el resto de las empresas los precios subieron en el orden de un 5%, aunque algunas estimaciones calculan que desde que comenzó el conflicto entre EEUU e Irán la suba está cerca del 10%.

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