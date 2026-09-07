El cobre tocó un máximo histórico por la escasez de oferta fuera de EEUU

El cobre tocó un máximo histórico de u$s14.533 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. La suba fue impulsada por la escasez de oferta fuera de EEUU, inventarios récord en Comex y la depreciación del dólar.

El nuevo récord de la LME confirma que el mercado del cobre sigue operando bajo una fuerte tensión de oferta.

El precio del cobre alcanzó este lunes un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME) , impulsado por la expectativa de escasez de oferta fuera de Estados Unidos y por la depreciación del dólar. El contrato de referencia llegó a u$s14.533 por tonelada métrica, por encima del récord anterior de u$s14.527,50 registrado en enero, antes de recortar levemente la suba y operar en torno a u$s14.518.

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La suba volvió a poner al cobre en el centro del mercado global de metales básicos. Según operadores citados por Reuters, el feriado en Estados Unidos redujo los volúmenes de negociación, pero la atención del mercado estuvo concentrada especialmente en el cobre y el zinc.

El movimiento refleja una tensión cada vez más visible en la disponibilidad física del metal. Desde que el presidente Donald Trump planteó en febrero del año pasado la posibilidad de aplicar aranceles a las importaciones, operadores y productores comenzaron a enviar cobre hacia Estados Unidos, lo que generó distorsiones en los inventarios globales.

Las existencias de cobre en Comex alcanzaron un máximo histórico de 766.795 toneladas cortas, equivalentes a 695.624 toneladas métricas. Ese volumen muestra cómo parte del material disponible fue redirigido hacia Estados Unidos ante la incertidumbre por posibles medidas arancelarias.

“Es difícil saber qué sucederá con los aranceles, pero cuanto más se prolongue la incertidumbre, más tiempo se mantendrán los precios altos, ya que el material sigue fluyendo hacia EEUU”, afirmó Albert Mackenzie, analista de Benchmark Mineral Intelligence.

La acumulación de inventarios en el mercado estadounidense genera el efecto contrario en otros centros de consumo: menor disponibilidad fuera de EEUU y mayor presión sobre los precios internacionales.

Ese desbalance se reflejó en la estructura del mercado. La prima del cobre al contado frente al contrato a tres meses llegó a superar los u$s430 por tonelada a mediados de agosto, el nivel más alto desde 2021. El viernes cerró cerca de u$s74 por tonelada, pero siguió mostrando una señal de tensión física.

La debilidad del dólar también impulsó a los metales

La depreciación del dólar reforzó el avance de los metales básicos. Como el cobre y otros commodities se negocian internacionalmente en moneda estadounidense, un dólar más débil abarata su compra para tenedores de otras divisas y suele impulsar la demanda financiera.

Ese factor acompañó la suba del cobre, aunque el principal motor del rally fue la preocupación por la oferta disponible fuera del mercado estadounidense.

El cobre viene siendo uno de los metales más observados por inversores, productores y gobiernos por su papel en la transición energética, las redes eléctricas, los vehículos eléctricos, la infraestructura y la industria tecnológica.

La combinación de demanda estructural elevada, inventarios tensionados y riesgo comercial volvió a llevarlo a una zona de precios récord.

El zinc también operó cerca de máximos

El zinc acompañó la tendencia positiva de los metales básicos. Su precio subía 0,8%, hasta u$s3.976 por tonelada, cerca de los u$s3.990 alcanzados más temprano en el mes, su nivel más alto desde mayo de 2022.

La suba del zinc también estuvo respaldada por la escasez de suministro y por las bajas existencias disponibles en la LME.

Entre otros metales básicos, el aluminio avanzó 0,7%, hasta u$s3.315 por tonelada; el estaño ganó 0,4%, hasta u$s55.100; el plomo bajó 0,3%, hasta u$s1.903; y el níquel retrocedió 0,7%, hasta u$s16.725.

Un mercado pendiente de los aranceles

La incertidumbre por los aranceles estadounidenses aparece como una de las variables centrales para el cobre. Mientras no haya definiciones, los incentivos para enviar material hacia EEUU pueden sostenerse y profundizar la escasez relativa en otros mercados.

Ese proceso mantiene elevados los precios y aumenta la volatilidad. Para los compradores industriales fuera de Estados Unidos, la menor disponibilidad puede traducirse en mayores costos. Para los productores, en cambio, el escenario abre una ventana de precios históricamente altos, aunque condicionada por decisiones comerciales y políticas.

El nuevo récord de la LME confirma que el mercado del cobre sigue operando bajo una fuerte tensión de oferta. Con inventarios concentrados en EEUU, dudas sobre aranceles y un dólar más débil, el metal volvió a tocar máximos y se consolidó como uno de los principales termómetros de la economía global.