Los Cedears de ETF acaparan volumen y dominan el mercado local: cuáles son los más operados

El ganador en materia de volumen de Cedears de ETF fue SPY, que replica al S&P 500. El instrumento explicó 22,22% del volumen negociado dentro del segmento.

El ganador en materia de volumen de Cedears de ETF fue el SPY, que replica al S&P 500. El instrumento explicó 22,22% del volumen negociado dentro del segmento.

El mercado de Cedears de ETF tuvo protagonistas muy definidos durante los últimos dos meses. Según el último reporte del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), buena parte del dinero se concentró en los grandes índices de Wall Street , aunque el interés de los inversores también se desplazó con fuerza hacia activos como Bitcoin, oro, Ethereum y materias primas.

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La lectura de los datos permite distinguir dos comportamientos bien diferentes: por un lado, los ETF que funcionan como vehículos de exposición masiva y concentran grandes volúmenes; por otro, aquellos que, aun con menor participación, presentan oscilaciones mucho más pronunciadas y, por lo tanto, implican un nivel de riesgo considerablemente mayor.

El gran ganador en materia de volumen fue SPY , el ETF que replica al S&P 500. El instrumento explicó 22,22% del volumen negociado , una participación que lo ubicó cómodamente por encima del resto del mercado.

Su liderazgo no resulta casual. El fondo permite tomar exposición en una sola operación a las principales compañías estadounidenses y se convirtió en uno de los vehículos de referencia para seguir el desempeño de Wall Street.

Pero detrás del líder apareció una señal interesante. IBIT , el ETF de Bitcoin, concentró 11,76% del volumen , mientras que GLD , vinculado al oro, alcanzó 10,85% . Es decir, entre los tres primeros instrumentos no solo estuvieron presentes las acciones estadounidenses, sino también dos de los activos que captaron mayor atención en los mercados globales.

El ganador en materia de volumen de Cedears de ETF fue SPY, que replica al S&P 500. El instrumento explicó 22,22% del volumen negociado dentro del segmento.

El cuarto lugar fue para QQQ, que sigue al Nasdaq-100, con 9,18%, mientras que EWZ, relacionado con las acciones brasileñas, representó 6,63%.

La magnitud del volumen promedio diario ayuda a dimensionar la distancia entre los principales instrumentos. SPY registró un ADTV de aproximadamente u$s7.418 millones, mientras que IBIT alcanzó u$s3.630 millones, QQQ llegó a u$s3.463 millones y GLD, a u$s3.360 millones.

TQQQ y SQQQ mostraron el otro lado del mercado

Cuando la lupa pasa del volumen a la volatilidad, el mapa cambia. Los instrumentos que ofrecen exposición apalancada aparecen rápidamente entre los más agresivos.

TQQQ encabezó el ranking de volatilidad durante las últimas 40 ruedas, con aproximadamente 58,78% anualizado. SQQQ y otros ETF apalancados también se ubicaron entre los primeros puestos, con niveles superiores al 50%.

La diferencia frente a los Cedears de ETF tradicionales resulta significativa. QLD, por ejemplo, registró una volatilidad de 48,27%, mientras que otros instrumentos llegaron a niveles de 42,61%. COPX alcanzó 39,26% y SMH se ubicó en 38,51%.

En el extremo contrario, los ETF más defensivos mostraron movimientos considerablemente más contenidos. ESGU registró una volatilidad anualizada de 11,38%, TEUR expuso un 11,50% y VIG, un 12,40%.

La evolución del indicador promedio anualizado también dejó una señal de mayor tensión hacia el cierre del período. Luego de moverse durante varias ruedas en una zona de 43%-46%, la volatilidad alcanzó un máximo de 52,35% antes de retroceder hasta aproximadamente 51,60%.