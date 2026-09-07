Difunden el video completo del crimen de Federico Aramburú en París + Agregar ámbito en









A horas del inicio del juicio, se conocieron imágenes inéditas que reconstruyen el ataque en el que el exjugador de Los Pumas fue asesinado a tiros tras una pelea en un bar.

Se conoció el video del asesinato del rugbier argentino

La causa por el crimen del exrugbier argentino Federico Aramburú sumó un elemento clave: la difusión de un video que muestra la secuencia completa del ataque ocurrido en París en 2022.

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El material se conoció en la previa del juicio contra Loïk Le Priol, principal acusado de haber efectuado los disparos.

Las imágenes que reconstruyen el ataque Las filmaciones, difundidas por la televisión francesa, permiten observar cómo se desencadenó la pelea en las inmediaciones de un bar del Boulevard Saint-Germain. Según la investigación, el conflicto comenzó con una discusión que derivó en un enfrentamiento físico entre Aramburú y sus agresores.

Horas después del altercado inicial, los acusados regresaron armados. De acuerdo con la acusación, Le Priol disparó seis veces contra el exjugador, mientras que su acompañante también efectuó tiros. Aramburú, que tenía 42 años, murió en el lugar tras recibir múltiples impactos.

El juicio también incluye a Romain Bouvier, imputado por intento de homicidio, y a la pareja de Le Priol, señalada como cómplice en la fuga posterior. La investigación sostiene que los agresores huyeron en un vehículo tras el ataque, aunque fueron detenidos días más tarde.

El proceso judicial buscará determinar las responsabilidades en un caso que conmocionó tanto al rugby argentino como al ámbito deportivo internacional.

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