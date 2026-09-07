Vendaval, el nuevo descubrimiento de cobre y oro que First Quantum Minerals explora en Salta + Agregar ámbito en









Según contó el geólogo del proyecto David Arribasplata, ya se modeló un recurso inicial y se prepara una evaluación económica preliminar, aunque el tamaño definitivo del yacimiento todavía no está determinado y la exploración continuará.

First Quantum avanza en la exploración de Vendaval, un nuevo descubrimiento de cobre y oro cerca de Socompa, en la Puna salteña.

La apuesta de First Quantum Minerals en Salta no termina en Taca Taca. Durante Argentina Mining Norte, el geólogo de proyecto de FQM David Arribasplata presentó detalles de Vendaval, un nuevo descubrimiento de cobre y oro ubicado en el oeste de la provincia, cerca del paso Socompa y de la frontera con Chile.

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El depósito se encuentra a una distancia relativamente cercana de Taca Taca, lo que le otorga un potencial atractivo desde el punto de vista de la infraestructura, particularmente por el acceso al corredor ferroviario hacia Socompa. Vendaval es un depósito de pórfido de cobre y oro de estilo Maricunga, ubicado entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, un tipo de mineralización que, según explicó Arribasplata, resultó inesperado para esa zona.

El área ya había sido explorada desde la década de 1990, pero los trabajos realizados por Rio Tinto entre 1996 y 1999 y posteriormente por Terreno Resources entre 2010 y 2013 no habían permitido identificar una mineralización económicamente significativa. First Quantum retomó el objetivo en 2019 con un cambio en el enfoque exploratorio, combinando mapeo geológico detallado, muestreo geoquímico, magnetometría terrestre, estudios de IP y datos multiespectrales para definir objetivos de perforación.

David Arribasplata, geólogo de exploraciones de First Quantum Minerals, cuenta con 14 años de experiencia en proyectos brownfields y greenfields en Sudamérica y está especializado en el descubrimiento de depósitos epitermales y pórfidos de cobre, molibdeno y oro. En la primera campaña se perforaron 2.088,9 metros en cuatro pozos de diamante. Desde 2020, y pese a las dificultades generadas por la pandemia, un equipo de geólogos y técnicos argentinos completó 45.983,7 metros en 92 pozos, permitiendo delinear un cuerpo significativo de mineralización en Vendaval Central y un cuerpo satélite denominado Vendaval Norte. Ya se modeló un recurso inicial y se prepara una evaluación económica preliminar, aunque el tamaño definitivo del yacimiento todavía no está determinado y la exploración continuará.

El descubrimiento también tiene interés desde el punto de vista geológico. El pórfido de Vendaval Central fue datado como de edad Mioceno medio y comparte características con los depósitos ricos en oro del cinturón Maricunga, lo que representa una extensión hacia el norte de ese cinturón y abre nuevas posibilidades para la exploración de depósitos análogos en los Andes.

El propio nombre del proyecto nació de una anécdota ocurrida durante la campaña inicial: en 2019, una fuerte tormenta de viento provocó daños en el campamento de exploración y terminó dando origen al nombre Vendaval. Para Arribasplata, el descubrimiento fue resultado de una combinación de “persistencia, voluntad, pensamiento innovador, trabajo duro y trabajo en equipo”. La compañía considera que la integración de la información histórica de Rio Tinto y Terreno, junto con nuevas técnicas de exploración y perforaciones más profundas y dirigidas, permitió volver a poner en valor un objetivo que había sido previamente descartado.

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