Taca Taca presenta el RIGI y busca nuevo socio para el gran proyecto de cobre de Salta

El proyecto de cobre, oro y molibdeno de First Quantum Minerals en la Puna salteña avanza hacia una nueva etapa: Taca Taca apunta a producir unas 290.000 toneladas de cobre por año y tendrá una vida útil de 35 años.

Taca Taca no se detiene y se encamina hacia una etapa decisiva. Después de más de una década de estudios técnicos, ambientales e hidrogeológicos en la Puna salteña, el proyecto de cobre, oro y molibdeno que impulsa la canadiense First Quantum Minerals (FQM) comienza a concentrar sus esfuerzos en los pasos necesarios para transformarse en una operación minera de escala mundial.

La compañía avanza en la preparación de su presentación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que prevé concretar antes de fin de año , mientras trabaja en la búsqueda de un nuevo socio que compre el 25% del proyecto . En paralelo, continúa con los distintos frentes que deben quedar resueltos antes de la construcción: permisos ambientales, programa hídrico, infraestructura, financiamiento, asociaciones estratégicas y relacionamiento con las comunidades.

El estado actual del proyecto y los próximos pasos fueron explicados por cinco directivos vinculados con Taca Taca durante el primer día de Argentina Mining Norte , que se realizó en el Centro de Convenciones de Salta entre el 2 y el 4 de septiembre. La exposición reunió a compañías mineras, proveedores, empresarios, profesionales, autoridades e instituciones y tuvo unos 13.000 asistentes durante las tres jornadas , en el marco de los 30 años de Argentina Mining, organización liderada por Javier Rojas.

El panel integrado por Keith Green, Germán Pérez, Carolina Carmona, John Fortuna y Sueli Tang también tuvo un ingrediente particular: para Green, de origen escocés, y Fortuna, estadounidense, participar de la exposición y desarrollar sus presentaciones en español significó un esfuerzo especialmente valorado por los más de 250 asistentes que siguieron el encuentro en el Salón Los Ceibos del Centro de Convenciones salteño.

El proyecto está ubicado cerca de Tolar Grande , en la Puna de Salta, y se encuentra entre los activos con mayor potencial de desarrollo dentro del portafolio global de First Quantum.

Taca Taca tuvo el stand principal de la exposición internacional, con pantallas interactivas, juegos y maquetas. Concentró buena parte de la atención del sector por tratarse de uno de los proyectos de cobre más grandes de Argentina.

El último informe técnico elaborado bajo el estándar NI 43-101 consolidó los principales parámetros del yacimiento. Taca Taca cuenta con reservas minerales estimadas en 1.990 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,42% de cobre y 0,09 gramos por tonelada de oro.

El diseño contempla una producción promedio cercana a 290.000 toneladas de cobre anuales durante los primeros diez años, con picos de hasta 323.000 toneladas por año. A lo largo de los 35 años de vida útil, la producción promedio se ubicaría por encima de las 200.000 toneladas anuales.

El cobre no será el único metal recuperado. El proyecto también contempla una producción de oro que podría alcanzar aproximadamente 133.000 onzas anuales durante los primeros diez años, con un promedio de unas 96.000 onzas anuales durante la vida de la mina.

FQM ya hizo buena parte del trabajo técnico en Taca Taca. Ahora empieza otra etapa para llevar uno de los mayores depósitos de cobre sin explotar de la región hacia la construcción.

La inversión estimada alcanza los u$s5.250 millones, un volumen de capital requerido que explica por qué es necesario el RIGI y la estructura de socios y financiamiento se transformaron en dos de las principales variables para el avance del proyecto.

Para Germán Pérez, gerente de Finanzas y Administración, el desafío de los últimos años fue transformar un depósito de enorme escala geológica en un proyecto capaz de competir por capital en el mercado internacional. “Durante los últimos años se trabajó intensamente en optimización de ingeniería, logística, infraestructura y costos, permitiendo consolidar la viabilidad técnica y económica del proyecto”.

Pérez vinculó directamente esa evolución con el contexto actual del mercado del cobre. “El mundo necesitará cada vez más cobre para la transición energética. Hoy se alinean condiciones que hacen posible avanzar con Taca Taca”, remarcó ante un auditorio repleto.

En ese escenario, el ejecutivo destacó el papel del RIGI como una herramienta para aportar previsibilidad a una inversión de largo plazo y remarcó que la construcción de Taca Taca demandará obras energéticas, ferroviarias y logísticas que excederán las necesidades estrictamente mineras.

Germán Pérez, gerente de Finanzas y Administración del proyecto Taca Taca en Salta.

El RIGI, el socio del 25% y la definición del financiamiento

La presentación al RIGI se convirtió en uno de los principales hitos inmediatos para First Quantum. La compañía prepara la documentación para ingresar al régimen antes de fin de año, mientras avanza en paralelo en la estructuración financiera del proyecto y en la incorporación de un nuevo socio.

El objetivo es que un nuevo inversor adquiera 20% o 25% de Taca Taca, una operación que forma parte de la estrategia para estructurar el desarrollo de una inversión de más de u$s5.000 millones. La búsqueda de un socio se suma así al resto de los frentes abiertos por la compañía. Entre ellos aparecen la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, el desarrollo del programa hídrico, la preparación del financiamiento, la solicitud de ingreso al RIGI y la consolidación del vínculo con las comunidades. La dimensión del proyecto obliga además a resolver infraestructura que hoy constituye uno de los principales desafíos para cualquier operación minera de gran escala en la Puna.

El desarrollo contempla una línea de transmisión eléctrica de 345 kV de aproximadamente 140 kilómetros, fibra óptica para mejorar la conectividad de localidades como Tolar Grande y Pocitos y la rehabilitación del corredor ferroviario hacia Socompa, con conexión con los puertos del Pacífico en Chile.

Ese esquema se integra al denominado Corredor Bioceánico de Capricornio, una red logística de unos 2.400 kilómetros que conecta el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil, Paraguay, el norte argentino y Chile.

IFC: Taca Taca busca estándares internacionales para una mina de clase mundial

Otro de los movimientos relevantes de los últimos meses fue el acuerdo entre First Quantum y la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Grupo Banco Mundial, para alinear el desarrollo de Taca Taca con los Estándares de Desempeño de IFC en materia ambiental y social.

El acuerdo apunta a incorporar desde las primeras etapas del proyecto criterios internacionales en materia ambiental, social, laboral, comunitaria y de gestión del agua. Para una inversión de esta escala, el acuerdo también adquiere relevancia frente a las necesidades futuras de financiamiento y búsqueda de capital internacional.

First Quantum Minerals

Carolina Carmona, líder de Estándares Ambientales y Sociales, puso el foco precisamente en ese aspecto. “Este compromiso implica incorporar exigencias globales en materia ambiental, social, laboral, comunitaria y de gestión del agua desde las etapas más tempranas del proyecto. Una mina de clase mundial se define por la calidad de sus estándares, la gestión de sus impactos y su relación con las comunidades”, expresó.

La alianza con IFC fue presentada como un elemento destinado a reforzar el perfil internacional del proyecto. La participación de la institución del Grupo Banco Mundial también busca contribuir a que Taca Taca se desarrolle bajo estándares reconocidos globalmente.

“Esperamos que esta colaboración sirva como señal para el mercado y muestre cómo la minería responsable puede atraer capital extranjero y mejorar la competitividad exportadora”, había señalado tiempo atrás Manuela Adl, Senior Country Manager de IFC para la Argentina.

El agua de la Puna, bajo estudio desde 2014

Uno de los puntos que más atención genera alrededor de Taca Taca es el agua. La operación estará ubicada en un ambiente de extrema aridez y, por eso, la empresa desarrolló durante más de una década una campaña específica para conocer el comportamiento de los sistemas hidrogeológicos de la zona.

John Fortuna, gerente de Hidrogeología del proyecto explicó que la compañía comenzó en 2014 una serie de trabajos que incluyeron perforaciones, ensayos de bombeo, monitoreo permanente, balances hídricos y modelaciones de acuíferos.

El objetivo fue comprender la dinámica de los sistemas subterráneos y diferenciar las fuentes que utilizará el proyecto de aquellas vinculadas con las comunidades. “Hemos construido uno de los conjuntos de información hidrogeológica más completos de la región y seguimos invirtiendo para gestionar este recurso de forma responsable”, indicó el experto.

Según explicó Fortuna, los reservorios analizados no son aptos para consumo humano ni agricultura y pertenecen a sistemas diferentes de aquellos utilizados por localidades como Tolar Grande. El diseño industrial de Taca Taca contempla además un nivel elevado de recirculación.

La compañía prevé recuperar aproximadamente el 80% del agua utilizada en el proceso, con el objetivo de reducir la necesidad de incorporar agua adicional a la operación.

El tema hídrico constituye uno de los frentes que First Quantum mantiene abiertos antes de avanzar hacia la construcción y, al mismo tiempo, uno de los aspectos sobre los que el acuerdo con IFC establece estándares internacionales de gestión.

En el Salón Los Ceibos más de 250 personas siguieron atentamente la presención de Taca Taca, la más importante de Argentina Mining Norte.

Comunidades y proveedores: más del 80% son salteños

La estrategia de desarrollo de Taca Taca también tiene un componente local. La compañía abrió una oficina permanente en Tolar Grande, amplió los equipos destinados al relacionamiento comunitario y desarrolla acciones de capacitación orientadas a proveedores y trabajadores locales.

Actualmente, más del 80% de los proveedores del proyecto son salteños. La empresa también trabaja con instituciones educativas como la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y UPATecO, y prevé próximamente incorporar a la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Sueli Tang, gerente de Permisos, Tierras y Asuntos Comunitarios, planteó que la relación con las comunidades no puede comenzar cuando llega la etapa de construcción. “El vínculo con las comunidades es un componente central de la planificación del proyecto”, comentó desde el escenario.

Tang explicó además que el objetivo no se limita a generar puestos de trabajo para la futura operación, sino a desarrollar capacidades que permanezcan en Salta. “Hay un importante legado en las capacidades y el talento que quedan en las personas”.

La ejecutiva puso como ejemplo su propia experiencia: llegó desde otro país para acompañar el desarrollo del proyecto y planteó como parte de su función la transferencia de conocimientos y la formación de equipos locales que puedan asumir responsabilidades en futuros proyectos mineros.

Keith Green: “Taca Taca tiene el potencial de cambiar la vida de Salta”

Durante la apertura del panel, Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos para América Latina, llevó la discusión más allá de los números de inversión y producción.

Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos para América Latina de First Quantum Minerals (FQM).

Para el ejecutivo, el verdadero impacto de Taca Taca estará determinado por la capacidad del proyecto para generar un efecto económico que permanezca en la provincia incluso después de que finalice la explotación del yacimiento. “Estamos hablando de una oportunidad que puede dejar un legado económico y social que trascienda la vida útil de la mina. Son décadas de empleo, formación de trabajadores, crecimiento de proveedores e infraestructura que quedará disponible para las próximas generaciones”.

Green sostuvo que el proyecto tiene potencial para multiplicar varias veces las exportaciones de Salta y contribuir a consolidar a la provincia como uno de los principales polos cupríferos de Sudamérica. Y cerró el panel con una definición que sintetizó la posición de la compañía sobre la etapa actual de Taca Taca: “Durante años la pregunta fue cuándo iba a avanzar Taca Taca. Hoy indagamos en cómo hacerlo. Y nuestra respuesta es: creciendo junto a Salta”.

Qué hace First Quantum en el mundo y por qué Cobre Panamá es clave

Taca Taca no es una apuesta aislada para First Quantum. La compañía canadiense es uno de los principales productores mundiales de cobre y tiene operaciones en Zambia, Turquía, Finlandia y Australia, además de su presencia en la Argentina.

La experiencia internacional resulta especialmente relevante por la escala que tendrá la futura operación salteña. First Quantum se especializó en el desarrollo y operación de grandes depósitos de cobre, particularmente yacimientos de tipo pórfido.

Energy Report recorrió además las operaciones de la compañía en Zambia, donde pudo observar el modelo productivo y el impacto de la actividad minera sobre las comunidades vinculadas al denominado Copperbelt. Pero dentro de la estrategia global de FQM, Cobre Panamá ocupa un lugar central.

La operación panameña llegó a producir más de 350.000 toneladas anuales de cobre antes de su paralización en 2023 y representa uno de los activos de mayor escala de la compañía. Ahora, Cobre Panamá atraviesa una etapa de preservación y procesamiento de material que había sido extraído antes del cierre. Entre el 18 y el 22 de agosto, la compañía informó el envío de aproximadamente 33.000 toneladas de concentrado de cobre con destino a España y Bulgaria. El material fue procesado dentro del denominado Plan de Preservación y Gestión Segura para mitigar riesgos ambientales. Para esas tareas fueron contratadas 2.181 personas.

En abril, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá había autorizado mediante el Decreto Ejecutivo N°5 del 1 de abril de 2026 la remoción, procesamiento, exportación y comercialización de ese material. El permiso, sin embargo, no habilita nuevas actividades de extracción de mineral. Esa es precisamente la definición que el mercado sigue esperando y que puede resultar determinante para First Quantum.

La eventual reactivación de Cobre Panamá es estratégica por su escala productiva y por el peso que tiene dentro del portafolio global de la compañía. Para FQM, el futuro de ese activo panameño se combina con la necesidad de poner en producción nuevos grandes proyectos, entre ellos Taca Taca. FQM

Vendaval, el nuevo descubrimiento de cobre y oro que FQM explora en Salta

La apuesta de First Quantum en Salta no termina en Taca Taca. Durante Argentina Mining Norte, el geólogo de proyecto de FQM David Arribasplata presentó detalles de Vendaval, un nuevo descubrimiento de cobre y oro ubicado en el oeste de la provincia, cerca del paso Socompa y de la frontera con Chile.

El depósito se encuentra a una distancia relativamente cercana de Taca Taca, lo que le otorga un potencial atractivo desde el punto de vista de la infraestructura, particularmente por el acceso al corredor ferroviario hacia Socompa. Vendaval es un depósito de pórfido de cobre y oro de estilo Maricunga, ubicado entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, un tipo de mineralización que, según explicó Arribasplata, resultó inesperado para esa zona.

Pero la estrategia argentina de First Quantum tampoco se limita a Salta. La compañía decidió abrir nuevas oficinas en Mendoza para ampliar su presencia exploratoria en la provincia cuyana, donde ya posee propiedades mineras en etapa de exploración.

La decisión fue interpretada por el Gobierno de Mendoza como una señal de reposicionamiento de la minería argentina dentro de la estrategia internacional de la compañía. Así, mientras en Salta First Quantum avanza con uno de los grandes proyectos de cobre del país y prepara su ingreso al RIGI, en Mendoza mantiene abierta una agenda exploratoria que amplía su presencia en el mapa minero argentino.

La exposición de los cinco directivos dejó planteado que el proyecto ya no se encuentra solamente frente al desafío de demostrar su potencial geológico. La etapa actual es la de convertir ese potencial en una operación financiable, ambientalmente habilitada, integrada a la infraestructura regional y capaz de competir por capital internacional.

First Quantum debe avanzar simultáneamente con el RIGI, la búsqueda del socio que tomará 20% o 25%, la estructura de financiamiento, los permisos ambientales, el programa hídrico, la infraestructura energética y ferroviaria y el vínculo con las comunidades.

El acuerdo con IFC agrega un componente adicional: el compromiso de llevar el desarrollo bajo estándares internacionales en materia ambiental y social.

Y detrás de todo aparece el factor que explica buena parte de la urgencia por avanzar: el cobre será un metal estratégico para la transición energética y Taca Taca puede convertir a Salta en uno de los grandes nuevos polos cupríferos de América Latina.