El Enargas suspende el mecanismo que ajusta las tarifas de gas por diferencias en el precio de compra + Agregar ámbito en









La decisión responde a una instrucción previa de la Secretaría de Energía que dispuso que durante la vigencia de la emergencia energética las diferencias diarias acumuladas dejen de calcularse en forma estacional y pasen a determinarse cada dos meses.

La cartera que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo instruyó al Enargas a implementar ese cambio a partir de los cuadros tarifarios de agosto, mes en que se realizará la primera determinación bajo el nuevo esquema. Depositphotos

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enargas) suspendió de manera transitoria, mientras dure la emergencia energética, la aplicación del procedimiento vigente para calcular las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), el mecanismo que ajusta las tarifas de gas según las diferencias entre el precio de compra real y el precio incluido en las facturas a los usuarios. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 331/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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La decisión responde a una instrucción previa de la Secretaría de Energía, que mediante la Resolución 167/2026 del 24 de julio dispuso que, durante la vigencia de la emergencia energética declarada por el Decreto 55/2023 y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027, las diferencias diarias acumuladas dejen de calcularse en forma estacional y pasen a determinarse cada dos meses.

La cartera que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo instruyó al Enargas a implementar ese cambio a partir de los cuadros tarifarios de agosto, mes en que se realizará la primera determinación bajo el nuevo esquema.

En ese marco, el directorio del organismo regulador, integrado por Griselda Lambertini, Hector Sergio Falzone, Marcelo Alejandro Nachon y Vicente Serra, resolvió dejar en suspenso la Resolución 559/2025, que había aprobado el "Procedimiento General de Cálculo y Determinación de las Diferencias Diarias Acumuladas". La resolución aclara que, pese a la suspensión, el organismo deberá resguardar el objeto y el espíritu de los criterios establecidos en esa norma en la medida en que resulten pertinentes.

La resolución será notificada a las licenciatarias del servicio público de distribución de gas natural y a Redengas Sociedad Anónima, según establece el artículo 3° de la medida.