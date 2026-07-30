El Gobierno abrió el concurso para designar al nuevo presidente del ente regulador de gas y electricidad + Agregar ámbito en









La Secretaría de Energía lanzó la convocatoria para cubrir la presidencia del ENRGE, vacante desde la renuncia de Néstor Lamboglia. Los postulantes deberán acreditar antecedentes técnicos y profesionales en los sectores del gas y la electricidad.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía convocó a un concurso abierto de antecedentes para seleccionar al nuevo presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo creado por la Ley 27.742 para ejercer el control de ambos sectores.

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La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 185/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que quedara vacante la conducción del organismo tras la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia, quien se fue del cargo apenas unas semanas después de asumir en medio de versiones contradictorias que apuntaban por un lado a "motivos personales" y otras a una interna en el organismo.

El ENRGE había sido constituido formalmente por el Decreto 452/2025 y comenzó a funcionar una vez conformado su directorio, cuya presidencia había sido asignada a Lamboglia por un período de cinco años mediante el Decreto 318/2026.

La resolución establece que los candidatos deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados, acreditar aptitud psicofísica y contar con antecedentes técnicos y profesionales en la industria del gas y la electricidad, además de experiencia en regulación del sector, formación académica vinculada a la actividad, trayectoria laboral y capacidades de gestión comprobables.

El cargo quedó vacante tras la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia. Además, no podrán tener participación ni intereses, directos o indirectos, en empresas del Mercado Eléctrico Mayorista ni en compañías del sector del gas natural, ni en firmas controlantes o controladas por ellas, de acuerdo con el régimen de incompatibilidades previsto para los integrantes del directorio del organismo.

La convocatoria deberá difundirse durante tres días hábiles en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Secretaría de Energía y en dos diarios de circulación nacional. Una vez publicada la convocatoria, los postulantes dispondrán de diez días hábiles administrativos para presentar sus antecedentes. La normativa también dispone que en un plazo de diez días hábiles se conformará un Comité de Selección, cuyos integrantes actuarán ad honorem y tendrán a su cargo la evaluación de los antecedentes, la confección de una lista de candidatos preseleccionados y la realización de entrevistas personales. Posteriormente, el comité elevará una terna a la Secretaría de Energía, que remitirá su recomendación al Ministerio de Economía para continuar el procedimiento de designación ante el Poder Ejecutivo Nacional.