El gigante saudí Aramco advierte por "consecuencias catastróficas" si persiste el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El CEO de la mayor exportadora de petróleo del mundo calificó la crisis actual como la más grave en la historia.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado, obligando a Aramco a desviar hasta 7 millones de barriles diarios hacia el puerto de Yanbu para evitar la zona de conflicto.

La petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, rompió el silencio sobre la crítica situación en Medio Oriente con una advertencia contundente: la continuidad de la guerra y la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz tendrán "consecuencias catastróficas" no solo para el mercado energético, sino para la economía global en su conjunto.

Amin Nasser, director ejecutivo de Aramco, aseguró este martes que la industria del petróleo y el gas enfrenta "por lejos, la mayor crisis de su historia". El bloqueo de esta arteria vital, por donde circula diariamente el 20% del crudo mundial, ha sido reforzado por la Guardia Revolucionaria de Irán, que declaró que no permitirá la salida de "ni un litro de petróleo" de la región mientras persistan los ataques de Estados Unidos e Israel.

Impacto multisectorial y volatilidad del Brent Según el análisis de Nasser, el impacto de la crisis ha trascendido los sectores de transporte y seguros. La parálisis promete generar efectos dominó en industrias tan diversas como la aviación, la agricultura y la automotriz.

En los mercados, el crudo de referencia Brent mostró una volatilidad extrema. Tras dispararse el lunes a un máximo de tres años de casi u$s120 por barril, este martes operaba en torno a los u$s92. La retracción respondió a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien predijo un final cercano para la guerra, aunque advirtió que Washington golpeará a Irán "mucho más duro" si se mantiene el bloqueo a las exportaciones energéticas.

Aramco La logística de emergencia: oleoductos e inventarios Ante la imposibilidad de cargar buques en el Golfo, Aramco ha tenido que reconfigurar su estrategia para cumplir con sus clientes internacionales:

Uso de reservas: La compañía está recurriendo a sus inventarios globales para satisfacer la demanda, aunque Nasser advirtió que estos se encuentran en su nivel más bajo en cinco años y no podrán sostenerse por un periodo prolongado.

Desvío por el Mar Rojo: El oleoducto Este-Oeste se ha convertido en la vía de escape crítica para el crudo Arab Light. Se espera que este ducto alcance en los próximos días su capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios, conectando la producción con el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, fuera del área de bloqueo inmediato. petroleo Depositphotos Incertidumbre sobre la escolta militar de buques Donald Trump sugirió la posibilidad de que la Armada de los Estados Unidos escolte a los buques petroleros para garantizar un paso seguro por el Estrecho. Sin embargo, la factibilidad de esta medida es puesta en duda por expertos y funcionarios de la región. El propio Nasser evitó dar garantías sobre esta escala logística, señalando que los volúmenes involucrados son considerables y que actualmente los clientes de Aramco asumen el riesgo de entrega. Por su parte, otros altos funcionarios del Golfo expresaron escepticismo, sosteniendo que el cese de las hostilidades es la "única solución real" para normalizar el flujo de petróleo y gas hacia los mercados internacionales.