China aprobará una ley que promueve la "unidad étnica" y despierta alarmas en las minorías

El proyecto implica medidas comunes en educación, lenguaje y religión, ajustadas con el Partido Comunista Chino. En el país existen minorías turcas, uigures y musulmanas que llevan años resistiendo.

El gobierno considera a la norma como "una modernzación" a través de medidas comunes en materia de religión y educación en sintonía con el Partido Comunista.

China aprobará esta semana una ley de " unidad étnica ", un fenómeno que podría ir contra las minorías y sus forma de vida según académicos y activistas de derechos humanos. Por su parte, el gobierno la considera crucial para promover la "modernización" a través de una serie de medidas comunes en educación, lenguaje y religión, ajustadas en sintonía con el Partido Comunista Chino .

Durante décadas, el gobierno chino fue acusado de implementar políticas represivas para subyugar a las minorías étnicas y obligarlas a asimilarse a la cultura dominante Han. Hoy en el gigante asiático existen cerca de 55 minorías étnicas oficiales con poblaciones que van desde decenas de miles a millones de personas. Pero Pekín ahora se enfrenta a las mayores acusaciones en regiones como Xinjiang y el Tíbet , hogar de los uigures y otras minorías turcas.

Ahora la norma será aprobada automáticamente en la sesión parlamentaria anual del país a finales de esta semana, lo que aceleraría este proceso amenazando aún más los derechos de los grupos minoritarios, según estudiosos del tema.

En detalle, el proyecto reduce el estatus de otras lenguas a expensas del mandarín y alienta los matrimonios mixtos entre los chinos han y otras etnias. Además, exige que los padres "eduquen y guíen a los menores para que amen al Partido Comunista Chino" y, de manera general, prohíbe cualquier acto considerado perjudicial para la "unidad étnica".

El presidente Xi Jinping pidió repetidamente la "sinización de la religión", exigiendo que las prácticas religiosas se ajusten a lo que el Partido Comunista considera cultura y valores chinos. Así, expertos ven esta ley como una consolidación de lo que ya se había convertido en una parte central de su gobierno.

MONJE TIBETANO 2.webp Pekín se enfrenta a acusaciones graves en regiones como Xinjiang y el Tíbet, hogar de los uigures y otras minorías turcas.

"Ya sea la promoción del mandarín o las restricciones a la expresión de la identidad de minorías (...) el régimen afirma que 'todo lo que hicimos es correcto y estamos tan seguros que ahora vamos (...) al nivel de ley fundamental'", afirmó el historiador de China Aaron Glasserman, de la Universidad de Pensilvania.

La relación con las minorías, un conflicto de varios años

El Partido Comunista recurrió al miedo en varias ocasiones contra cualquier discurso peligroso sobre una posible separación, en lugar de ofrecer más autonomía para los grupos minoritarios. En los meses previos a los Juegos Olímpicos de 2008, monjes tibetanos lideraron un levantamiento contra el gobierno de Pekín que luego fue aplastado.

Al año siguiente, enfrentamientos mortales entre uigures y chinos han en Urumqi, la capital regional de Xinjiang, provocaron casi 200 muertes. En 2013, un grupo de separatistas uigures murió mientras conducía un coche bomba hacia la puerta que daba a la plaza de Tiananmen y en 2014 otro grupo de uigures atacó a los transeúntes en una estación de tren en la provincia de Yunnan.

Mientras tanto, Pekín argumentó que su represión brutal fue justificada por insurrecciones violentas. Sin embargo, la ONU y grupos de derechos humanos denuncian que más de un millón de musulmanes uigures fueron detenidos a la fuerza en campos, sitios que el gobierno calificó como centros de "reeducación" y formación profesional.



En el Tíbet, los monasterios están fuertemente controlados, mientras los menores de 18 años deben aprender mandarín en escuelas públicas y no pueden estudiar textos budistas. Esto supone un duro golpe para una comunidad donde los niños solían matricularse en escuelas gestionadas por monasterios para formarse como monjes.

tibet Previo a los Juegos Olímpicos de 2008, monjes tibetanos lideraron un levantamiento contra el gobierno de Pekín que luego fue aplastado. BBC

Por su parte, el portavoz de la Asamblea Popular Nacional Lou Qinjiang sostuvo que el objetivo de la ley "es garantizar el liderazgo integral del partido sobre los asuntos étnicos, mejorar los mecanismos institucionales para fortalecer el sentido de comunidad compartida para la nación china y apoyar a las regiones de minorías étnicas para que se integren mejor en el desarrollo del país".

"Formaliza un marco ideológico relacionado con una 'conciencia común de la nación china' a través de la educación, la religión, la historia, la cultura, el turismo, los medios de comunicación e Internet y ordena que esta ideología se integre en la planificación urbana y rural y el desarrollo económico", aseguró el investigador de Human Rights Watch en China, Yalkun Uluyol.

Según la mayoría de los analistas, Pekín no necesita una nueva ley para afirmar su poder en todo el país. Pero la importancia de la legislación reside en el mensaje que transmite sobre el futuro inmediato de China impulsado por Xi.

