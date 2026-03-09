Irán advirtió a EEUU e Israel que el petróleo superará los u$s200 si persisten los ataques

Un vocero de la Guardia Revolucionaria se refirió a las consecuencias de la ofensiva sobre infraestructura energética. Durante la jornada, el precio del Brent ya superó los u$s100.

El gobierno de Irán, a través de un portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica , advirtió este lunes que si persiste la ofensiva militar de EEUU e Israel contra instalaciones petroleras del país, el precio del petróleo podría dispararse por encima de los u$s200. Durante la jornada, el Brent ya superó los u$s100.

El mensaje de los guardianes revolucionarios iraníes, rama de las fuerzas armadas de la República Islámica, fue dirigido a los gobiernos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu debido a los recientes ataques contra infraestructuras vinculadas al sector energético.

En ese contexto, el vocero aseguró que una escalada militar podría provocar represalias iraníes contra instalaciones estratégicas de otros países de la región, lo que desencadenaría en un aumento inmediato en los precios.

“Si están dispuestos a soportar que el petróleo supere los 200 dólares por barril, entonces continúen con este juego” , afirmó Ebrahim Zolfaghari en declaraciones difundidas por medios iraníes.

Los mercados internacionales reaccionaron con pánico a la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán , entre otros países. Los precios del petróleo superaron este lunes los u$s100 por barril por primera vez en más de tres años y medio. El conflicto amenaza la producción y el transporte de energía en Medio Oriente .

El barril de Brent, referencia internacional del mercado europeo, se disparó hasta rozar los u$s120 y luego moderó hasta los u$s103. En paralelo, los futuros del West Texas Intermediate, el crudo ligero producido en EEUU, cotiza en u$s101.

La escalada se produjo después de una semana de fuertes subas: el crudo estadounidense acumuló un aumento del 36%, mientras que el Brent avanzó un 28%, en un contexto en el que la guerra ya entró en su segunda semana y comenzó a involucrar zonas clave para la producción y circulación de petróleo y gas.

¿Por qué sube el petróleo?

Una de las principales preocupaciones del mercado es la situación en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que se transportan cada día unos 15 millones de barriles de crudo, cerca del 20% del petróleo mundial, según datos de la firma de investigación Rystad Energy.

Las amenazas de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente frenaron el tránsito de petroleros en la zona, que conecta las exportaciones energéticas de Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

En ese contexto, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos comenzaron a reducir su producción, ya que los tanques de almacenamiento se llenan ante las dificultades para exportar crudo.

Al mismo tiempo, Irán, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones petroleras y de gas desde el inicio de la guerra, lo que incrementó aún más la preocupación internacional por posibles problemas de suministro energético.