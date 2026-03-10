Sylvester Stallone se une a la película "John Rambo", precuela de la famosa saga que lo tuvo como protagonista + Seguir en









Stallone fue guionista de las cinco películas anteriores de Rambo, que recaudaron más de 819 millones de dólares en taquilla mundial.

El legendario actor se une nuevamente a una de sus franquicias más emblematicas.

Sylvester Stallone, el actor que originalmente se puso en la piel de John Rambo, se ha unido a la precuela de Lionsgate, Millenium Media y AGBO, ( llamada John Rambo), como productor ejecutivo.

Esta es la primera vez que Stallone produce una película de Rambo, la próxima entrega eleva a la franquicia de 44 años a seis títulos. Stallone no protagoniza la película, ya que se desarrolla en los eventos previos a "First Blood" de 1982. Noah Centineo asume el papel de Rambo. La película, dirigida por Jalmari Helander de Sisu, se está rodando actualmente en Bangkok, Tailandia.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, declaró: "Sylvester Stallone conoce al personaje de John Rambo mejor que nadie, y Lionsgate ha tenido la fortuna de colaborar con Sly durante más de 20 años en esta legendaria propiedad intelectual. Su participación es la pieza final y crucial de John Rambo, y estamos encantados de contar con su participación".

Rory Haines y Sohrab Noshirvani escribieron el guion de John Rambo. Los productores son Kevin King Templeton y Les Weldon, Jonathan Yunger para Millennium Media, y Angela Russo-Otstot y Michael Disco para AGBO. Los productores ejecutivos incluyen a Anthony y Joe Russo, Trevor Short, y Dallas Sonnier y Amanda Presmyk para Bonfire Legend, junto con Sylvester Stallone. La película es producida por Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media y AGBO, y será distribuida por Lionsgate.

John Rambo también está protagonizado por Yao (Sinners), Jason Tobin (A Thousand Blows), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Jefferson White (Yellowstone) y Tayme Thapthimthong (The White Lotus).

