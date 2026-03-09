En una jornada de extrema volatilidad, Wall Street rebotó sobre el cierre ante la sorpresiva caída del petróleo

Los principales índices de Nueva York revirtieron las pérdidas iniciales, luego de que los precios del crudo se hundan hasta un 7% sobre el final de la rueda.

Las acciones estadounidenses se mantuvieron en números rojos gran parte de la sesión de este lunes , pero revirtieron su tendencia sobre el final de la rueda ante la sorpresiva caída de los precios del petróleo , cuyos contratos se hundieron hasta un 7% en el epílogo

Parece ser una que una noticia de último momento de que el Gobierno de ‌Donald Trump ‌está sopesando suavizar aún más las sanciones al petróleo ruso, ‌para ayudar a enfriar el alza los precios mundiales de la energía, cambio el rumbo del mercado .

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,50% a 47.740,95 puntos; el S&P500 ganó un 0,84% a 6.796,82 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 1,38% hasta los 22.695,95 puntos.

El mercado viene de una primera semana de marzo muy complicada debido a la guerra en medio Oriente. El viernes pasado, el Dow Jones cerró con una caída de un 0,95%, y cotizó no solo por segunda semana en negativo, sino que también tuvo su peor semana en cerca de un año , concretamente: bajó casi un 3%, su peor desplome en siete días desde abril de 2025 .

El fuerte derrumbe se produjo cuando los precios del crudo subieron ante la intensificación del conflicto entre EEUU, Israel e Irán tras el temor a interrupciones del suministro y riesgos para el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una arteria clave para el comercio petrolero mundial . El alza del petróleo aumentó la preocupación de que una nueva crisis energética pueda impulsar la inflación y afectar el gasto del consumidor en EEUU.

Kristalina Georgieva responsable del Fondo Monetario Internacional, advirtió que un aumento prolongado del 10% en el precio del crudo podría provocar un repunte de 0,4 puntos porcentuales en la inflación general mundial. En su discurso inaugural en un evento en Japón, Georgieva afirmó: "Piensa en lo impensable y prepárate para ello".

Mojtaba Jameneí nombrado nuevo líder supremo

El conflicto en Oriente Medio recrudece cada día y a veces cada hora, dando pocas señales de terminar, ya que Irán nombró a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo del país tras el asesinato de su padre, Alí.

Se espera que el elegido, considerado ampliamente como un político de línea dura y descrito por el presidente Donald Trump como "inaceptable", mantenga la postura de confrontación de Irán hacia Occidente.

Mientras tanto, Donald Trump publicó el domingo por la noche que el aumento de los precios del petróleo era una consecuencia aceptable de la acción militar contra el programa nuclear iraní, ya que el aumento de los costos energéticos se filtra a las estaciones de servicio estadounidenses.

La suba del índice Vix destapa el miedo al miedo

El índice de volatilidad CBOE (VIX), conocido por muchos como el indicador del miedo en Wall Street, subió a 25.6 el lunes.

“No podemos descartar un mercado bajista si los inversores empiezan a anticipar un escenario similar a la estanflación de los años 70”, advierte Ed Yardeni, presidente y estratega jefe de inversiones de Yardeni Research. “Si la crisis del petróleo persiste, el doble mandato de la Fed se vería atrapado entre el creciente riesgo de una mayor inflación y el aumento del desempleo”.

Yardeni matiza que se mantiene optimista sobre que la guerra se resolverá en unas pocas semanas, por lo que su escenario base sigue siendo un auge económico impulsado por la tecnología y un mercado alcista.

En la agenda macroeconómica, no hay referencias relevantes este lunes, pero a lo largo de la semana habrá importantes datos, entre ellos el PBI. Pero, sobre todo, el miércoles se conocerá el IPC y el viernes el índice de precios de gasto al consumo (PCE), la referencia más seguida por la Fed para establecer su política monetaria.

Acciones destacadas de Wall Street y el final de la publicación de trimestrales

En noticias corporativas, Hewlett Packard Enterprise (+3,2%) tiene previsto presentar sus últimos resultados trimestrales después del cierre del mercado el lunes, seguidos por Kohl's (-2,1%), Oracle (-1,4%), Dollar General (-0.8%) y Dick's Sporting Goods (-0,6%), a finales de la semana.

“En el plano empresarial, la temporada de resultados trimestrales está prácticamente finalizada.

Ya presentaron sus cuentas 491 compañías del S&P 500, con un incremento medio del beneficio por acción de un 14,1%, frente al 8,8% esperado antes de la publicación de la primera compañía, según los datos recopilados por los analistas de Bankinter”. El saldo cualitativo es el siguiente: baten expectativas el 73%, 5% sin cambios y el restante 22% decepcionan. En el trimestre pasado (3T 2025) el beneficio por acción aumentó un 14,9%, frente al 8,5% esperado.

Por su parte Bloomberg informó que Novo Nordisk (+3,2%) planea vender sus medicamentos para bajar de peso a través de la plataforma de telesalud de Hims & Hers Health, lo que marca una sorprendente reconciliación entre ambas compañías tras una reciente disputa legal.

Las acciones de Hims, que se desplomaron alrededor de un 51% este año, se dispararon más de un 40% el lunes.

Live Nation Entertainment bajó un 1,1% después que la compañía de entretenimiento llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia por su presunto monopolio en la industria de los conciertos en vivo. No obstante, los términos del acuerdo todavía no se conocen.

En tanto, la guerra contra Irán puso en un primer plano al sector de la defensa. Acciones como Lockheed Martin

(-1,1%), Northrop Grumman, RTX (-,1,1%) y L3Harris (+1,2%) cotizaron dispares en la fecha luego de conquistar máximos históricos en pleno conflicto bélico.

Al finalizar la sesión las acciones de las compañías petroleras como Chevron 8-,5%), Exxon Mobil (0,5%) y ConocoPhillips (-0,04%) descendieron ligeramente.