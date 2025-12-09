Si tenés dudas comunicate

9 de diciembre 2025 - 12:37

El Gobierno creará una Secretaría de Asuntos Nucleares

La nueva Secretaría buscará unificar el sector nuclear argentino y acelerar políticas estratégicas bajo la conducción del Dr. Federico Ramos Napoli.

Autoridad Regulatoria Nuclear
ARN

El Gobierno dispuso la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares para centralizar y dinamizar el sector nuclear argentino, una decisión comunicada por el Ministerio de Economía que apunta a alinear capacidades científicas, productivas y mineras con una estrategia nacional que considera a la energía nuclear como un recurso clave para transformar la matriz económica del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1998414763366510651?s=20&partner=&hide_thread=false

Según el comunicado oficial, la nueva Secretaría operará bajo la órbita del Ministerio de Economía y tendrá como fin “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelando a las mismas y garantizando un mayor dinamismo en la ejecución de sus políticas”.

Noticia en desarrollo.-

