El Gobierno dispuso la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares para centralizar y dinamizar el sector nuclear argentino, una decisión comunicada por el Ministerio de Economía que apunta a alinear capacidades científicas, productivas y mineras con una estrategia nacional que considera a la energía nuclear como un recurso clave para transformar la matriz económica del país.
9 de diciembre 2025 - 12:37
El Gobierno creará una Secretaría de Asuntos Nucleares
La nueva Secretaría buscará unificar el sector nuclear argentino y acelerar políticas estratégicas bajo la conducción del Dr. Federico Ramos Napoli.
-
Suecia levantó la prohibición de la minería de uranio
-
El Gobierno amplía la georreferenciación y recategoriza como de "altos ingresos" a habitantes de urbanizaciones cerradas de Córdoba
Según el comunicado oficial, la nueva Secretaría operará bajo la órbita del Ministerio de Economía y tendrá como fin “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelando a las mismas y garantizando un mayor dinamismo en la ejecución de sus políticas”.
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Energía Nuclear
Dejá tu comentario