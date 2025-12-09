Javier Milei avanza con más cambios y una amplia reorganización del Gobierno: redefinió el funcionamiento de ministerios clave

El Ejecutivo publicó el Decreto 866/2025, que redibuja el organigrama nacional, reorganiza áreas estratégicas y desplaza funciones dentro de la Jefatura de Gabinete, Economía, Interior y Salud. La medida apunta a “optimizar la gestión” y concentra nuevas dependencias bajo la órbita central.

El Gobierno formalizó una nueva reestructuración de la Administración Pública mediante el Decreto 866/2025 , difundido este martes en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente Javier Milei. La norma modifica, fusiona y redefine áreas del Estado con el objetivo declarado de “optimizar la gestión” y actualizar la arquitectura del Poder Ejecutivo.

El texto reemplaza el esquema vigente desde el Decreto 50/2019 e introduce cambios de fondo en la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud , además de ajustar competencias dentro del Ministerio del Interior.

Una de las transformaciones más amplias se concentra en la Jefatura de Gabinete, que incorpora nuevas dependencias: la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa , la Secretaría de Asuntos Estratégicos , la Secretaría Ejecutiva , la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología , la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa .

Cada una se organiza con subsecretarías específicas, entre ellas la de Proyectos Estratégicos de Gobierno , la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la de Prensa .

Interior: más áreas y nuevas competencias

El Ministerio del Interior también adopta un organigrama renovado. La nueva estructura incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa; la Secretaría de Interior —con áreas dedicadas a asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el INAI—; y la Secretaría de Provincias y Municipios, que suma las subsecretarías de Relaciones con las Provincias y con los Municipios.

Economía: un mapa ampliado de secretarías

El Ministerio de Economía queda conformado por una red de secretarías que abarcan desde Política Económica, Hacienda y Finanzas hasta Energía y Minería, Industria y Comercio, PYMES y Economía del Conocimiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, Infraestructura, Obras Públicas, Transporte y Asuntos Nucleares.

Estas áreas integran subsecretarías como Programación Macroeconómica, Energía Eléctrica y Políticas Nucleares, entre otras.

Salud: nuevos ejes y enfoque integral

La cartera sanitaria se reorganiza en tres secretarías: Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria y Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Cada una suma subsecretarías con funciones de planificación, vigilancia epidemiológica, administración y abordaje de políticas sobre drogas.

Cambios en objetivos y control estatal

El decreto también redefine funciones puntuales. Por ejemplo, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales deberá asistir a la Secretaría General en ceremonial y protocolo.

En el área económica, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial tendrá a su cargo la gestión de recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para cada secretaría.

El texto además otorga a la Secretaría de Transporte el control tutelar de ANAC, CNRT, ANSV, ORSNA y la Junta de Seguridad en el Transporte.

A su vez, la Secretaría de Obras Públicas asumirá el control del Tribunal de Tasaciones, ORSEP, Vialidad Nacional y el Instituto Nacional del Agua.

Traslado de Turismo y Ambiente

Otro punto relevante es la transferencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes -excepto la Subsecretaría de Deportes- desde Interior hacia la Jefatura de Gabinete, junto con sus unidades, personal, bienes y presupuesto.

El Gobierno aclaró que hasta completar el proceso de reorganización se mantendrán vigentes las estructuras por debajo del nivel de Subsecretaría, preservando dotaciones, cargos y suplementos actuales de manera transitoria.