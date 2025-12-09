El Gobierno formalizó una nueva reestructuración de la Administración Pública mediante el Decreto 866/2025, difundido este martes en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente Javier Milei. La norma modifica, fusiona y redefine áreas del Estado con el objetivo declarado de “optimizar la gestión” y actualizar la arquitectura del Poder Ejecutivo.
Javier Milei avanza con más cambios y una amplia reorganización del Gobierno: redefinió el funcionamiento de ministerios clave
El Ejecutivo publicó el Decreto 866/2025, que redibuja el organigrama nacional, reorganiza áreas estratégicas y desplaza funciones dentro de la Jefatura de Gabinete, Economía, Interior y Salud. La medida apunta a “optimizar la gestión” y concentra nuevas dependencias bajo la órbita central.
El texto reemplaza el esquema vigente desde el Decreto 50/2019 e introduce cambios de fondo en la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, además de ajustar competencias dentro del Ministerio del Interior.
Reconfiguración en la Jefatura de Gabinete
Una de las transformaciones más amplias se concentra en la Jefatura de Gabinete, que incorpora nuevas dependencias: la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa.
Cada una se organiza con subsecretarías específicas, entre ellas la de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la de Prensa.
Interior: más áreas y nuevas competencias
El Ministerio del Interior también adopta un organigrama renovado. La nueva estructura incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa; la Secretaría de Interior —con áreas dedicadas a asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el INAI—; y la Secretaría de Provincias y Municipios, que suma las subsecretarías de Relaciones con las Provincias y con los Municipios.
Economía: un mapa ampliado de secretarías
El Ministerio de Economía queda conformado por una red de secretarías que abarcan desde Política Económica, Hacienda y Finanzas hasta Energía y Minería, Industria y Comercio, PYMES y Economía del Conocimiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, Infraestructura, Obras Públicas, Transporte y Asuntos Nucleares.
Estas áreas integran subsecretarías como Programación Macroeconómica, Energía Eléctrica y Políticas Nucleares, entre otras.
Salud: nuevos ejes y enfoque integral
La cartera sanitaria se reorganiza en tres secretarías: Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria y Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Cada una suma subsecretarías con funciones de planificación, vigilancia epidemiológica, administración y abordaje de políticas sobre drogas.
Cambios en objetivos y control estatal
El decreto también redefine funciones puntuales. Por ejemplo, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales deberá asistir a la Secretaría General en ceremonial y protocolo.
En el área económica, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial tendrá a su cargo la gestión de recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para cada secretaría.
El texto además otorga a la Secretaría de Transporte el control tutelar de ANAC, CNRT, ANSV, ORSNA y la Junta de Seguridad en el Transporte.
A su vez, la Secretaría de Obras Públicas asumirá el control del Tribunal de Tasaciones, ORSEP, Vialidad Nacional y el Instituto Nacional del Agua.
Traslado de Turismo y Ambiente
Otro punto relevante es la transferencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes -excepto la Subsecretaría de Deportes- desde Interior hacia la Jefatura de Gabinete, junto con sus unidades, personal, bienes y presupuesto.
El Gobierno aclaró que hasta completar el proceso de reorganización se mantendrán vigentes las estructuras por debajo del nivel de Subsecretaría, preservando dotaciones, cargos y suplementos actuales de manera transitoria.
