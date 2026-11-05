El Gobierno organiza en Tecnópolis una nueva Ronda de Negocios del RIGI, con foco en hidrocarburos

Será el 2 de diciembre y buscará vincular a las petroleras con proveedores locales. La convocatoria se realizará después de la experiencia de Rosario, donde participaron miles de empresarios y se concretaron 3.300 reuniones comerciales y de networking.

Luis Caputo anunció que Javier Milei participará el 2 de diciembre de la segunda Ronda de Negocios RIGI, que se realizará en Tecnópolis y estará enfocada en los hidrocarburos.

El presidente Javier Milei participará de la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , que se realizará el próximo miércoles 2 de diciembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires, y estará dedicada exclusivamente al sector de los hidrocarburos. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo , después de la primera convocatoria desarrollada en Rosario, donde miles de empresarios y representantes de grandes proyectos de inversión se reunieron para explorar oportunidades comerciales.

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La confirmación abre una nueva etapa en la estrategia del Gobierno para vincular los grandes proyectos de inversión con proveedores nacionales. A diferencia de la primera experiencia, que estuvo centrada principalmente en las oportunidades de la minería, la próxima edición buscará acercar a las empresas argentinas a la cadena de valor del petróleo y el gas, un sector que atraviesa un proceso de expansión impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de infraestructura destinados a incrementar las exportaciones.

"IMPORTANTE. Luego del rotundo éxito de la primera Ronda RIGI en Santa Fe, donde conectamos más de 2500 proveedores locales con empresas mineras, anunciamos la segunda Ronda", publicó Caputo en su cuenta de X.

A continuación, el ministro precisó la fecha, la sede y el sector que protagonizará el encuentro. Y reservó para el final la novedad política más importante: "Bonus track: contaremos con la presencia del Presidente de la Nación @JMilei" .

La participación del mandatario le dará un perfil institucional más alto a una convocatoria que busca responder a uno de los principales desafíos del régimen de grandes inversiones: conseguir que los compromisos de capital de las petroleras y otras compañías también se traduzcan en oportunidades para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

El RIGI llegará a Buenos Aires con el foco puesto en Vaca Muerta y los hidrocarburos

La elección de Tecnópolis como sede tiene una particularidad. Durante el primer encuentro realizado en Rosario, Caputo había destacado el carácter federal de las rondas de negocios y señalado que participaban empresas de prácticamente todas las provincias, incluida Buenos Aires, que no había adherido al RIGI.

Ahora será precisamente el territorio bonaerense el que recibirá la segunda convocatoria, aunque el anuncio del Ministerio de Economía no precisó qué participación tendrán las autoridades provinciales ni cuáles serán las petroleras y empresas proveedoras presentes.

El encuentro del 2 de diciembre estará enfocado en los hidrocarburos, una industria que demanda una amplia variedad de bienes y servicios, desde equipamiento metalmecánico, tuberías y componentes industriales hasta servicios de ingeniería, construcción, transporte, logística y mantenimiento.

El crecimiento de Vaca Muerta y los proyectos vinculados con el transporte y la exportación de petróleo y gas ofrecen un mercado potencial para esos proveedores. Sin embargo, la posibilidad de incorporarse a las cadenas de abastecimiento depende de factores como la capacidad de producción, la disponibilidad de financiamiento, los estándares técnicos y las condiciones comerciales exigidas por las grandes operadoras.

La actividad ya concentra algunos de los proyectos más importantes presentados al RIGI. Entre ellos se encuentran el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a ampliar la capacidad de exportación de petróleo desde Río Negro; la iniciativa de exportación de gas natural licuado de Southern Energy; y nuevos desarrollos de producción no convencional impulsados por compañías como Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía.

Estos proyectos ilustran la magnitud de las inversiones del sector, aunque todavía no se informó cuáles participarán específicamente de la ronda de diciembre.

El desafío será acercar a las empresas que desarrollan esas iniciativas con proveedores capaces de responder a las necesidades de sus distintas etapas, desde la construcción hasta la operación.

En ese sentido, la nueva convocatoria podría representar una oportunidad para empresas industriales que actualmente abastecen a otros sectores de la economía y buscan diversificar sus clientes hacia el petróleo y el gas.

El antecedente de Rosario: 4.500 participantes y 3.300 reuniones

La decisión de realizar una segunda ronda llega una semana después del encuentro inaugural, desarrollado el 29 de octubre en el predio La Fluvial de Rosario.

Según el balance difundido por el gobierno de Santa Fe, participaron 4.500 personas y representantes de 1.800 empresas, entre ellas unas 500 firmas santafesinas. La convocatoria reunió a ejecutivos de 43 grandes proyectos estratégicos y empresas proveedoras de 16 sectores de la economía.

Durante la jornada se realizaron 2.500 reuniones comerciales y otras 800 de networking, además de actividades de capacitación, asistencia técnica y financiamiento destinadas a las pymes.

La apertura estuvo encabezada por Caputo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron gobernadores de distintas provincias y representantes de entidades empresariales.

El ministro de Economía aprovechó el encuentro para defender los incentivos del RIGI y remarcar la importancia de ampliar el impacto económico de las inversiones más allá de los proyectos individuales.

"Queremos que todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país", sostuvo durante su exposición.

En ese contexto, Caputo afirmó que el régimen había recibido 48 proyectos por compromisos de inversión cercanos a u$s210.000 millones. La cifra corresponde a iniciativas presentadas en distintas etapas y no debe confundirse con inversiones ya ejecutadas.

La primera ronda también permitió identificar dificultades concretas que enfrentan las empresas nacionales para incorporarse a las cadenas de abastecimiento de las grandes compañías.

Como publicó Energy Report, uno de los principales reclamos de los proveedores que participaron de Rosario fue la necesidad de contar con información anticipada sobre los requerimientos de cada proyecto, los plazos de contratación y los estándares técnicos exigidos.

Las empresas mineras, por su parte, plantearon que no alcanza con disponer de proveedores interesados. También necesitan compañías con capacidad para garantizar calidad, seguridad, cumplimiento de plazos y continuidad en el suministro.

Aunque la próxima edición estará dedicada a otra actividad, el desafío será similar: transformar los contactos comerciales en relaciones de abastecimiento que puedan sostenerse durante el desarrollo de las inversiones.