Sebastián Lastiri, de ICOMEX: "La Pampa busca complementar el desarrollo de Vaca Muerta"

El director ejecutivo de ICOMEX explicó cómo la provincia busca atraer inversiones y proveedores vinculados con Vaca Muerta a través de beneficios fiscales, financiamiento y ventajas logísticas. También defendió la decisión de no adherir al RIGI y planteó que el tránsito de más de 1.000 camiones diarios genera costos de infraestructura que deben discutirse a escala nacional.

Sebastián Lastiri, director ejecutivo de ICOMEX, detalló en diálogo con Energy Report las herramientas que La Pampa busca ofrecer para atraer inversiones y proveedores.

La Pampa buscará mostrar su potencial para captar inversiones y ampliar su participación en las cadenas de valor de Vaca Muerta , la agroindustria, las energías renovables y la economía del conocimiento. Con ese objetivo, el próximo 5 de noviembre realizará en Buenos Aires La Pampa Negocios 360 , una jornada que reunirá a empresas, inversores, compradores nacionales e internacionales y proveedores para generar oportunidades comerciales y presentar las herramientas de promoción productiva que ofrece la provincia.

La iniciativa, organizada por el Gobierno pampeano a través de ICOMEX, apunta a aprovechar la ubicación de La Pampa en el corredor que conecta el centro del país con Neuquén. La propuesta incluye incentivos impositivos, líneas de crédito, garantías públicas y oportunidades para relocalizar procesos productivos y logísticos. “Nuestra mirada no es apropiarnos de nada, sino complementar” , aseguró Sebastián Lastiri, director ejecutivo de ICOMEX, al referirse a la relación con Vaca Muerta y a las oportunidades que puede generar el crecimiento de la actividad para las provincias que integran su cadena de abastecimiento.

En una entrevista exclusiva con Energy Report , Lastiri detalló los objetivos del encuentro, las ventajas que busca ofrecer La Pampa para atraer empresas y los sectores que pretende desarrollar. También se refirió a la discusión por los peajes y el deterioro de las rutas provinciales, y explicó por qué la provincia decidió no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque sostiene que esa decisión no impide que los proyectos privados accedan a los beneficios nacionales. “Lo que sí nos guardamos es la soberanía para elegir sobre nuestros recursos naturales” , afirmó.

Periodista: ¿Cuál es el objetivo de La Pampa Negocios 360 y por qué decidieron organizar este encuentro?

La Pampa Negocios 360 se realizará el 5 de noviembre, de 9 a 18, en Golden Center, Ciudad de Buenos Aires. La jornada la encabezará el gobernador Sergio Ziliotto e incluirá rondas de negocios, compradores internacionales y espacios de vinculación empresarial.

Sebastián Lastiri: Es una jornada que venimos trabajando desde hace aproximadamente tres meses. La idea es aprovechar la oportunidad que ofrece Vaca Muerta para La Pampa y nuestra ubicación estratégica. Somos la primera provincia que se encuentra viniendo desde el este hacia el oeste, en este cambio de los pesos relativos de la economía argentina, que está virando del mar hacia las montañas.

La Pampa tiene una oportunidad logística muy importante. El pueblo de 25 de Mayo, que es el último dentro de la provincia en dirección a Neuquén, está a apenas 160 kilómetros de esa ciudad, mientras que Santa Rosa, la capital, se encuentra a algo más de 500 kilómetros. Eso abre posibilidades para relocalizar procesos productivos y logísticos vinculados con el sistema de abastecimiento de Vaca Muerta, que hoy tiene muchos proveedores que llegan desde Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Periodista: ¿Qué ventajas concretas puede ofrecer La Pampa a las empresas que hoy abastecen a Vaca Muerta desde otras provincias?

S.L.: Primero, vemos una oportunidad para relocalizar parte de la logística. Se puede pensar toda esa ruta que une el este con el oeste como una sucesión de nodos logísticos, centros de distribución y espacios para consolidar o desconsolidar cargas. Eso permite reducir costos, pero también ofrece una ventaja fundamental para este tipo de actividad: la velocidad de respuesta. Estar más cerca significa tener menores costos logísticos y responder más rápido.

Por otro lado, si una empresa evalúa instalarse directamente en Neuquén, La Pampa también tiene ventajas en los costos operativos, tanto por el valor del metro cuadrado como por los gastos que implica mantener un centro de distribución o una planta industrial. Además, hay oportunidades para relocalizar algunas etapas de los procesos productivos y ganar eficiencia.

Periodista: ¿Qué herramientas de promoción de inversiones tiene la provincia para acompañar ese proceso?

S.L.: Tenemos distintas herramientas que vamos a profundizar y presentar en el evento. Una de ellas son las reducciones de impuestos provinciales para inversiones incrementales vinculadas con Vaca Muerta y con otros sectores que consideramos de interés. También contamos con un banco público, líneas de crédito favorables y un sistema de garantías públicas.

A eso se suma una característica que La Pampa sostuvo históricamente: la planificación y el equilibrio fiscal. Desde el regreso de la democracia, en 1983, la provincia mantuvo ese equilibrio. Somos la segunda provincia con menor deuda pública per cápita de la Argentina y también la quinta que más creció en los últimos 20 años.

La Pampa busca aprovechar su ubicación en el corredor hacia Vaca Muerta para desarrollar centros logísticos, atraer procesos productivos y ampliar la participación de empresas pampeanas en la cadena de abastecimiento energética.

Periodista: ¿En qué consisten las exenciones impositivas y los beneficios financieros que van a presentar?

S.L.: Se trata de reducciones de impuestos provinciales para inversiones incrementales vinculadas con Vaca Muerta y con las otras áreas que estamos promoviendo. En el caso de las energías renovables, ya tenemos una ley de desarrollo energético provincial y vamos a presentar nuevos nodos y proyectos para impulsar inversiones, principalmente en generación solar fotovoltaica. (N. del R. La Pampa tiene identificados 12 nodos prioritarios para la generación de 53,5 MW adicionales para la matriz provincial).

También tenemos oportunidades en las áreas bajo riego, por la disponibilidad de tierras y agua para producir. En la zona de 25 de Mayo hay posibilidades para desarrollar cereales y granos, y luego transformar esa producción en ganado o agregar valor mediante distintos procesos industriales.

En economía del conocimiento contamos con una buena formación universitaria. La Pampa es la cuarta provincia con mejor formación universitaria del país y tiene una zona franca que ofrece una ventaja particular: el Gobierno provincial devuelve el 100% de los aportes patronales correspondientes a las personas que trabajan efectivamente dentro de esa zona. Es una oportunidad para las industrias cuyo principal activo es el recurso humano. También existe una posibilidad de radicación en el parque industrial de Santa Rosa, donde se creó un área específica para ese tipo de actividades.

Por otra parte, la agroindustria es un sector tradicional de nuestra economía y hace muchos años que tenemos una política de promoción. Para la producción agroindustrial dentro de la provincia, La Pampa tiene una alícuota de Ingresos Brutos del 0%.

Periodista: ¿Qué líneas de financiamiento estarán disponibles a través del banco provincial?

S.L.: Tenemos un esquema de subsidio de tasas para proyectos de inversión. El tamaño del subsidio se va a anunciar durante el evento. Cuando el Gobierno aporta ese subsidio, el banco también reduce un poco el spread que cobra, es decir, la diferencia de tasa.

Además, tenemos una línea muy interesante que se llama Compre Pampeano. Consiste en financiarle al comprador de un bien de capital producido por una empresa de La Pampa hasta el 100% de la compra. Por ejemplo, si alguien compra un galpón llave en mano, se puede financiar el total del equipamiento. El industrial pampeano cobra en efectivo y concreta la venta, mientras que el comprador accede a un financiamiento favorable para adquirir ese bien.

Periodista: ¿A qué público está dirigido La Pampa Negocios 360? ¿Qué empresas esperan convocar?

S.L.: Estamos invitando principalmente a empresas nacionales medianas y grandes que tengan dos intereses. Por un lado, que estén evaluando inversiones y puedan encontrar en La Pampa una oportunidad por sus activos, su cercanía a determinados mercados o las herramientas de promoción que ofrecemos. También pensamos en procesos de relocalización, que no necesariamente implican trasladar una planta completa, sino instalar una parte de los procesos productivos o logísticos.

Hemos tenido vínculos con distintas cámaras industriales nacionales, pero también buscamos convocar a ese universo de pymes y grandes empresas que estén pensando en expandirse y que puedan encontrar una oportunidad en la provincia.

La otra pata es la comercial. Vamos a tener rondas de negocios y rondas de vinculación a través de una plataforma que permite que compradores y vendedores busquen potenciales clientes o proveedores, soliciten reuniones y acepten o rechacen esos encuentros. Una vez que ambas partes aceptan, se organiza automáticamente la agenda.

Periodista: ¿Cómo funcionará esa vinculación entre compradores y vendedores? ¿Habrá rondas internacionales?

S.L.: Tenemos dos formatos. Uno es la ronda de negocios estructurada, en la que hay un comprador y un vendedor específicos y se organiza una reunión de aproximadamente 20 minutos. Está pensada para las 29 empresas pampeanas que tendrán stands y otras 30 empresas de la provincia que también participarán de la jornada.

En ese esquema habrá 12 compradores internacionales de distintos países, de Europa, Asia, además de otros mercados de América Latina como Chile y Brasil. El comprador tiene un rol central y se organiza la agenda para que pueda reunirse con los distintos vendedores.

El otro formato es más libre. Todas las personas que participen del evento podrán consultar el listado de asistentes y solicitar reuniones con quienes consideren que pueden tener algún interés comercial. La otra parte acepta si le interesa el contacto y, si no, lo rechaza. En las experiencias que tuvimos en otros eventos, este sistema de vinculación generó incluso más contactos que las rondas estructuradas.

Periodista: ¿Se fijaron metas concretas para después del encuentro? ¿Cuántas empresas esperan que se radiquen en La Pampa?

S.L.: Es la primera vez que La Pampa organiza un evento de estas características y es, esencialmente, una actividad de posicionamiento. Tenemos 361.000 habitantes en 14 millones de hectáreas. Eso muestra que tenemos un problema de escala y, para resolverlo, necesitamos hacer dos cosas: expandirnos comercialmente y ampliar nuestra escala productiva. Eso permitirá atraer más capitales y también más recursos humanos calificados.

En términos concretos, queremos ampliar las ventas de las empresas pampeanas en un destino tan importante y simbólico como Vaca Muerta, aumentar las exportaciones de la provincia y lograr que algunas de las 250 empresas que esperamos en el evento puedan estar operando en La Pampa durante el año próximo.

Pero hay otro objetivo que es más difícil de medir y que puede ser incluso más valioso: que una empresa se vaya del encuentro sabiendo que en La Pampa existe una oportunidad de negocios que no conocía, que empiece a considerarla y que la incorpore a sus planes de expansión.

Periodista: Se instaló una discusión sobre si La Pampa busca captar parte de la renta de Vaca Muerta a través de peajes o de otros mecanismos. ¿Cuál es la posición de la provincia?

S.L.: Nuestra mirada no es apropiarnos de nada, sino complementar. Nosotros empezamos a trabajar con Neuquén cuando abrimos el centro de negocios de La Pampa en esa provincia, en 2021. Desde entonces mantuvimos reuniones con autoridades del Gobierno y con cámaras empresarias. Vaca Muerta va a necesitar desarrollar proveedores y es una oportunidad para empezar a desarmar un poco la estructura tan concentrada territorialmente que tiene la Argentina.

Cuando hablábamos de estos temas en aquel momento, veíamos que la producción que llegaba a La Pampa pasaba por Buenos Aires, y que la harina, el aceite y las carnes pampeanas también pasaban por Buenos Aires para llegar a otros mercados. Hay un desafío territorial que tenemos que resolver y, detrás de eso, aparecen los problemas logísticos y la infraestructura necesaria para el movimiento de personas y cargas.

Tenemos un problema muy grave con las rutas nacionales. El gobernador pidió la transferencia de esas rutas a la provincia, con los recursos correspondientes para mantenerlas, pero eso no ocurrió. Mientras tanto, el tránsito que circula por La Pampa genera costos sobre la infraestructura vial que terminan pagando todos los pampeanos.

Periodista: ¿Qué impacto tiene concretamente el tránsito de Vaca Muerta sobre las rutas de la provincia?

S.L.: Parece un poco injusto que 300.000 pampeanos paguen el costo del deterioro de las rutas que generan los más de 1.000 camiones por día que pasan desde Vaca Muerta. Es una cuenta concreta. Quien recorre las rutas provinciales puede ver que los flujos de camiones aumentaron exponencialmente. Eso tiene un costo: las rutas se deterioran más rápido y necesitan otra infraestructura.

Por eso, más que apropiarse de una renta, lo que planteamos es sincerar qué parte de esos costos le corresponde pagar a cada uno. Es un debate que se debe la Argentina en su conjunto, porque está cambiando el peso gravitatorio de la economía entre el mar y la montaña. Ese proceso va a continuar y genera nuevas necesidades logísticas y de infraestructura.

La Pampa quiere aprovechar esa oportunidad, ponerse a disposición, colaborar, desarrollar empresas y ofrecer infraestructura productiva para que los procesos logísticos sean más eficientes. Pero también existe un costo que no puede recaer solamente sobre las provincias por las que circulan esos camiones. Es un desafío nacional, porque Vaca Muerta es uno de los principales polos productivos que puede tener la Argentina durante los próximos 30 años.

Periodista: La Pampa decidió no adherir al RIGI. ¿Cuál es el motivo de esa decisión y qué implica para los proyectos que quieran invertir en la provincia?

S.L.: La decisión de no adherir al RIGI no tiene que ver con la ley en sí misma, que ya fue aprobada y sobre la cual no tenemos nada que discutir. La Pampa no adhiere porque hay un artículo, el 165, que pone en riesgo la capacidad de la provincia para administrar sus recursos naturales ante una situación extrema vinculada con alguno de ellos.

Por ejemplo, supongamos que una empresa petrolera tiene un proyecto aprobado bajo el RIGI y necesita utilizar agua para desarrollar su actividad. Si mañana se produce una crisis hídrica y la provincia tiene que restringir el suministro, podría quedar expuesta a que esa decisión sea anulada y, además, tener que litigar ante el CIADI para demostrar que actuó correctamente. Esa posible pérdida de capacidad de decisión sobre nuestros recursos naturales es lo que nos lleva a no adherir.

Periodista: ¿La no adhesión provincial puede impedir que una inversión privada radicada en La Pampa acceda al RIGI?

S.L.: No. Cualquier proyecto privado que quiera adherir al RIGI no necesita que la provincia esté adherida. No existe ese requisito. De hecho, ya hay dos proyectos bajo el régimen que se están ejecutando en La Pampa, aprobados por el Gobierno nacional. Uno es la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) y el otro es una obra de transporte de hidrocarburos vinculada con Loma La Lata.

La provincia realizó los trámites correspondientes de verificación ante la autoridad ambiental, fueron aprobados y los proyectos están avanzando. Eso demuestra que nuestra decisión no limita de ninguna manera que una inversión privada pueda acceder a los beneficios del RIGI.

Además, La Pampa ofrece un esquema propio de incentivos fiscales que puede complementar el régimen nacional. Para los proyectos que sean de interés provincial, podemos otorgar exenciones impositivas de hasta el 100% de los impuestos y estabilidad fiscal de hasta 15 años.

Periodista: Entonces, ¿pueden convivir los beneficios nacionales del RIGI con los incentivos provinciales?

S.L.: Sí. Los proyectos que sean de interés nacional y también de interés para La Pampa pueden tener beneficios impositivos nacionales y provinciales que se complementen sin ninguna dificultad. Tenemos leyes provinciales que pueden funcionar junto con el RIGI.

Lo que sí nos guardamos es la soberanía para elegir sobre nuestros recursos naturales y para decidir qué proyectos son estratégicos por su impacto local. En función de eso, definimos los beneficios impositivos que les otorgamos. Queremos que los proyectos que tengan impacto tanto a nivel nacional como provincial se ejecuten en La Pampa.





