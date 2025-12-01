Récord en el mercado de autos eléctricos: cuál es el modelo impulsa que marca tendencia

El movimiento estuvo encabezado por un vehículo en particular, que volvió a consolidarse como una de las variantes más demandadas del país europeo.

Tesla volvió a destacarse en el mercado automotor en 2025 y alcanzó un hito histórico: ya vendió más autos en lo que va del año que cualquier otra automotriz en un año completo , según los datos de matriculación publicados este lunes.

Con un mes todavía por delante, la marca superó el récord anual que hasta ahora pertenecía a Volkswagen , en un contexto en el que Europa muestra resultados más tibios para la compañía dirigida por Elon Musk.

El impulso en Noruega estuvo encabezado por el Model Y , que volvió a consolidarse como uno de los vehículos más demandados del país. Entre enero y noviembre, las ventas de Tesla crecieron 34,6% , incluso en medio de un clima europeo menos favorable debido al rechazo de algunos consumidores hacia la figura de Musk por sus posiciones políticas.

Los registros muestran que solo en noviembre se inscribieron 6.215 unidades nuevas , lo que elevó el acumulado del año a 28.606 vehículos. Con esa cifra, Tesla dejó atrás la marca histórica de 26.575 autos que Volkswagen había alcanzado en 2016, según la Federación Noruega de Carreteras (OFV).

El mercado automotor noruego en general también mostró un fuerte salto: las ventas aumentaron 70% interanual en noviembre. La razón principal es la carrera de los compradores por adquirir un vehículo eléctrico antes del ajuste impositivo que entrará en vigencia en enero. En este escenario, Tesla casi triplicó sus ventas frente al mismo mes del año pasado. “Estamos frente a un verdadero boom de autos”, describió el director ejecutivo de la OFV, Geir Inge Stokke.

La transición energética en Noruega sigue firme. El 97,6% de los autos nuevos vendidos en noviembre fueron completamente eléctricos, un avance alineado con el objetivo oficial de abandonar los motores nafteros y diésel en 2025.

El desempeño noruego contrasta con las proyecciones globales de Tesla. De acuerdo con la consultora Visible Alpha, se espera que las entregas a nivel mundial caigan alrededor del 7% este año. En Europa, las ventas acumuladas hasta octubre retrocedieron cerca del 30% y las cifras de noviembre continúan esa tendencia, según los registros más recientes.

Noruega ha sido históricamente un mercado clave para Tesla. Con fuertes incentivos a la movilidad eléctrica, el país fue uno de los primeros en impulsar la adopción masiva de sus modelos y se convirtió, hace más de diez años, en el primer mercado de la compañía fuera de Norteamérica. Tras un comienzo lento del Model Y en 2025, la demanda volvió a crecer con fuerza a partir del segundo trimestre gracias a una actualización muy esperada por los usuarios.