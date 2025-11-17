Eliminan retenciones para aceites y lubricantes y liberan exportaciones industriales

Con el Decreto 811/2025, el Gobierno fijó en 0% las retenciones para exportaciones de aceites, lubricantes y preparaciones para motores. La medida beneficia a 51 empresas y busca potenciar la competitividad industrial, en línea con la apertura comercial impulsada por Economía.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la eliminación total de las retenciones a la exportación de aceites lubricantes y preparaciones para motores, una medida largamente reclamada por el sector industrial. A través del Decreto 811/2025 , publicado en el Boletín Oficial, la alícuota quedó fijada en 0% para un conjunto de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

La norma alcanza a aceites de petróleo o de minerales bituminosos con un contenido superior al 70% de esos hidrocarburos, así como a preparaciones donde dichos componentes sean la base del producto. Quedan excluidos los aceites que contienen biodiesel o que derivan de desechos.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la medida “forma parte de la continuidad del proceso para aliviar los costos de las cadenas industriales ”, en sintonía con la política de desgravación de exportaciones con valor agregado. En los primeros nueve meses de 2025, 51 empresas exportaron más de 64 millones de dólares de aceites lubricantes -unas 54 mil toneladas- con destinos que incluyen Mercosur, Estados Unidos, Europa y África.

El Decreto 811/2025 profundiza el esquema iniciado con el Decreto 305/2025 , que suprimió derechos de exportación a casi el 90% de los bienes industriales con alto valor agregado, entre ellos maquinaria agrícola, autopartes, productos ópticos, cosmética y agropartes. Aquella decisión benefició a más de 3.500 empresas , cerca del 40% de las exportadoras del país.

En esta nueva etapa, el Gobierno apunta a mejorar la competitividad internacional de insumos claves para industrias como automotriz, minería, agro y manufacturas. Según fuentes oficiales, la medida “reduce carga fiscal, mejora precios de exportación y fomenta reinversión y empleo en cadenas productivas”.

Alivio esperado por el sector

Las empresas del sector venían reclamando la desgravación desde hace años. Los aceites lubricantes estaban alcanzados por derechos del 3% al 5%, según la posición arancelaria, lo que —según compañías del rubro— restaba competitividad frente a países de la región que ya operaban con alícuotas cero.

YPF, Axion, Shell y productores independientes celebraron la medida, que “empareja condiciones con Brasil y otros socios del Mercosur”, según fuentes consultadas.

Analistas privados estiman que la quita de retenciones generará un ahorro fiscal superior a USD 300 millones anuales en el conjunto del sector privado, además de un impacto positivo en la balanza comercial por mayor volumen exportado.

Los fundamentos del Decreto 811/2025

La norma destaca que la política comercial nacional busca simplificación administrativa, reducción de trabas, y “promover actividades productivas sin comprometer el equilibrio fiscal”. El texto cita el artículo 755 del Código Aduanero, que faculta al Poder Ejecutivo a desgravar exportaciones para fomentar el desarrollo de cadenas de valor.

El Gobierno argumenta que la eliminación del tributo “constituye una medida focalizada que atenúa costos marginales, mejora precios de exportación y reduce la brecha frente a competidores internacionales, sin afectar de modo significativo la recaudación”.

A partir de mañana, con la entrada en vigencia del decreto, todas las operaciones incluidas en el Anexo pasarán a tributar 0% de derechos de exportación, dejando sin efecto los gravámenes previstos en el Decreto 488/2020.

Una señal de la estrategia de apertura económica

La eliminación de retenciones a los aceites lubricantes se suma a las más de 4.000 posiciones arancelarias industriales desgravadas en 2025, como parte del plan de apertura, desregulación y alivio fiscal que impulsa el Ministerio de Economía.

Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un esquema de incentivos a la exportación, orientado a mejorar la competitividad industrial en un contexto de recuperación productiva.

Para las cadenas manufactureras, la medida llega como una señal de previsibilidad regulatoria, especialmente en sectores donde los aceites lubricantes son insumos indispensables para maquinaria pesada, motores, equipos industriales, minería y agro.