Empresas energéticas de EEUU miran a la Argentina: quieren estabilidad, reglas claras y previsibilidad para invertir

En un auditorio con gran asistencia, los empresarios destacaron los desafíos que tiene la Argentina en materia de infraestructura, costos logísticos, y acceso limitado al crédito internacional. La energía es el sector que atrae todas las miradas.

AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina.

Estabilidad, reglas claras, y previsibilidad para que se concreten las inversiones . Esos fueron los ejes centrales que dominaron la cumbre de empresas estadounidenses en la Argentina, el AmCham Summit 2026 Una Argentina para el desarrollo, que se llevó a cabo con la energía, la minería, y el agro, como principales protagonistas. Hasta el Centro de Convenciones llegaron empresarios, ejecutivos, gobernadores, y diversos referentes de la política local, además de los más altos funcionarios del Gobierno; el primero el ministro de Economía, Luis Caputo , y más tarde estarán el canciller Pablo Quirno, y el propio presidente Javier Milei.

La apertura del Summit estuvo a cargo de Mariana Schoua, presidenta de AmCham y CEO de Aconcagua Energía Generación , y en su discurso trazó lo que sería la línea conectora en la mayoría de los expositores: Argentina tiene la oportunidad de entrar en una fase de desarrollo, pero para eso se necesita estabilidad y previsibilidad a largo plazo para la llegada de inversiones. Y no dejó de repasar lo que fueron “los últimos 70 años” país, en los que aseguró que se atravesaron 15 recesiones, la pobreza se sostiene por encima del 30%, y sus exportaciones en términos de PBI están muy por debajo de economías comparables. “La estabilidad ordena; el desarrollo transforma” , sintetizó, mientras que insistió con que el desarrollo no es posible sin sostenibilidad.

A este tipo de asuntos está enfocado principalmente el sector de la energía, con la producción de petróleo y gas, y la minería, que atrae todas las miradas de potenciales inversores internacionales y locales. Caputo, de hecho, resaltó que en materia de anuncios se esperan desembolsos de unos u$s80.000 millones . Lo siguió en el uso de la palabra el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas, quien reafirmó la intención de su país de ser el “socio favorito”.

En un auditorio con gran asistencia y mucho movimiento en la antesala por el ir y venir de los asistentes, los empresarios destacaron los desafíos que tiene la Argentina en materia de infraestructura, costos logísticos, y acceso limitado al crédito internacional.

1022_AFS_AmCham_Summit2026_20260414 JUA08878 Mariana Schoua, presidente de AmCham y CEO de Aconcagua Energía Generación

María Eugenia Tibessio, de Dupont Argentina, sostuvo que la Argentina tiene “la posibilidad de pasar al desarrollo, de insertarse al mundo” y que para eso es clave la infraestructura. “La infraestructura hace el desarrollo tangible”, coincidió en el mismo panel Federico Amos, de Acindar. Por su parte, Martín Genesio, de AES, resaltó que “la desregulación está dinamizando el sector” energético y que “la desintervención está potenciando las inversiones presentes, que hoy son tímidas, y las futuras”. “Cuando las políticas son de largo plazo las inversiones llegan”, agregó.

En uno de los paneles con foco en la energía, Ana Simonato, country manager de Chevron, advirtió que “la demanda de energía, de petróleo y gas, sigue aumentando, y vamos a llegar a niveles históricos”. “La clave va a estar en la competitividad, y eso va a posicionar a la Argentina en el largo plazo. La previsibilidad es central para definir inversiones”, aseveró. En ese sentido, Fernando Bonnet, de Central Puerto, afirmó que “hay países que ya están planificando el consumo energético a 5, 10 o 15 años”. Otras de las voces esperadas dentro del mundo empresario era la de Juan Martín Bulgheroni, de PAE, una de las petroleras más grandes del país, quien resaltó la potencialidad del país en materia de exportación de gas, que consideró puede cuadruplicarse en los próximos meses.

No menor fue la presentación del secretario de coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, al sostener que “vamos a ver un incremento de inversiones en petróleo y gas muy importante” al asegurar que se incrementarán aún más los proyectos anunciados en el marco del RIGI. De hecho, anticipó que para fin de año podrían ser más de 10 en el área de upstream, última actividad que se sumó al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones. También se envalentonó con que la producción de petróleo este año alcance el millón de barriles este año y en vaticinar que la balanza comercial de energía y minería sea en 5 años positiva para el país en unos u$s60.000 millones. Pero advirtió que será “en la medida en que sigamos este rumbo”. “Nuestro trabajo es no restringir y dejar que los privados inviertan”, señaló.

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Un llamado de atención, entre tanta algarabía y apoyo al modelo económico del gobierno libertario, dejó Facundo Gómez Minujin, CEO de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, al alertar que “hay más proyectos que plata” para financiarlos. Es por eso que convocó a “apurarse” porque los fondos están buscando dónde ser desembolsados, pero no alcanzará para todos.

“Argentina está en un momento único. Nunca vi tanto interés por invertir en Argentina. Hay una dinámica muy importante a favor de Argentina”, dijo Gómez Minujin. Y tras recordar los u$s85.000 millones que por ahora son anuncios de llegada, pero no están concretados aún, expresó que “si la política acompaña estos proyectos van a ser financiados. Las inversiones necesitan estabilidad. Argentina necesita estabilidad clara por años, algo que no vimos en las últimas décadas”.

Respecto a la minería, un planel del Summit abordó tres metales clave, en distinta etapa de “maduración” en la Argentina: litio, oro y cobre. Este último es el más joven e incipiente en el país. Martín Pérez De Solay, de Glencore, dijo que la explotación traerá grandes beneficios para el país, con importantes ingresos e inversiones.

En tanto, el litio sigue en expansión y la Argentina es un jugador de peso global con una de las reservas más grandes del mundo en el norte del país. El gerente general de Río Tinto, Ignacio Costa, aseguró que "nunca vio un interés tan grande" por invertir en la Argentina. Destacó la reforma de la ley de Glaciares como factor para dar seguridad jurídica a la minería.

María Eugenia Sampalione, country manager de Newmont Argentina, se refirió al oro, el más "maduro" de los metales abordados en el panel, opinó que "cuando cambian las reglas de juego, hay que parar la pelota", pero que lo importante es la planificación a largo plazo.

Pasó también por la cumbre de AmCham el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien advirtió que los fallos del máximo tribunal deben ser cumplidos. Si bien no focalizó en ningún caso en particular, el juez disparó esa frase que resuena frente a los reclamos que puedan surgir de grupos ambientalistas luego de la sanción de la ley de Glaciares.

El Summit, que tendrá como cierre al presidente Milei cerca de las 18, se desarrolla bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y la jornada abordará los desafíos para fortalecer la competitividad y consolidar un entorno para la inversión. El debate se centrará en sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la salud.

AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina.