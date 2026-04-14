Luis Caputo habló de la inflación y cruzó a los empresarios: "Cambió la música y algunos no cambiaron el paso" Por Giuliana Iglesias + Seguir en









El funcionario aseguró durante su participación en AmCham que durante los próximos meses se va a observar "un proceso de desinflación con mayor crecimiento". Además, consideró que la industria está experimentando un "proceso de reconversión".

Luis Caputo aseguró que los próximos 18 meses serán "los mejores en décadas"

Con un auditorio colmado, escasos aplausos y la atención de los empresarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse a la dinámica de la inflación, profundizó su mensaje sobre el rumbo económico y admitió que se mantendrá por encima del 3%. En ese marco, envió un mensaje directo a su auditorio al citar al analista financiero Salvador Di Stéfano: “Cambió la música, pero no cambiaron el paso”, en alusión al proceso de reconversión que atraviesa la industria argentina.

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El funcionario anticipó que la suba de precios se ubicará por encima del 3%, aunque buscó relativizar el dato al encuadrarlo dentro de un proceso más amplio. “El proceso de inflación que venía muy pronunciado y muy bien el año pasado se vio interrumpido en la etapa previa a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva”, explicó.

En esa línea, insistió en que “la inflación es un fenómeno monetario” y sostuvo que el principal factor detrás de la dinámica actual es la caída en la demanda de dinero. “Todavía estamos purgando esa caída, pero ya se empieza a ver una recuperación”, señaló. Bajo ese esquema, proyectó un cambio de tendencia en el corto plazo: “A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante, con mayor crecimiento”.

Caputo fue más allá y dejó una definición contundente sobre el programa económico: “Mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, la inflación va a tener certificado de defunción”. Según explicó, la evolución dependerá de variables como la demanda de dinero, la confianza y las tasas de interés.

Con un tono marcadamente optimista, el ministro aseguró que “la Argentina va a vivir en los próximos 18 meses el mejor proceso de las últimas décadas”, apoyado en un escenario de mayor inversión y obra pública. En ese sentido, destacó anuncios vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con proyectos por más de u$s80.000 millones, de los cuales “más de un tercio” comenzaría a ejecutarse. También adelantó que desde junio se pondrán en marcha obras por 9.000 kilómetros de corredores viales y que el Gobierno licitará otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales.

El eje más fuerte de su exposición estuvo dirigido al empresariado. Caputo planteó que “Argentina dio siempre los incentivos incorrectos”, pero que el actual programa —sin déficit fiscal, con baja de impuestos y mayor apertura— apunta a generar competencia como motor de eficiencia. 3013_AFS_AmCham_Summit2026_20260414 JUA09027 Luis Caputo junto a Héctor Riggi, editor de economía de Clarín Actividad económica: la definición de Luis Caputo sobre el proceso de reconversión de la industria En ese marco, retomó la frase del analista Salvador Di Stéfano para interpelar al sector privado: “Cambió la música, pero algunos no cambiaron el paso”. Y advirtió que parte del empresariado “se comió algunas curvas” al sobrerreaccionar o especular con escenarios negativos. El ministro sostuvo que existe “evidencia empírica de que el modelo anterior fracasó” y enmarcó el proceso local dentro de una transformación global. “La industria está cambiando a nivel mundial. Hay una reconversión hacia servicios y una tercerización de la economía, incluso más marcada en países desarrollados, donde el consumo se vuelca cada vez más a servicios que a bienes”, explicó. Finalmente, Caputo llamó a acelerar esa transición en el plano local: “Trabajamos para que la reconversión se dé lo más rápido posible. Parte es confianza y hay que seguir explicando”. Y cerró con un mensaje directo al sector privado: “Los invito a ser parte del proceso de cambio. Si hacemos las cosas bien, los resultados van a ser buenos”.