España le baja el IVA a los combustibles para amortiguar el salto del petróleo + Seguir en









El impuesto se reducirá de 21 a 10%. También se prevé la suspensión de un gravamen sobre los hidrocarburos y otro sobre el consumo eléctrico.

Los ministros afirmaron a principios de esta semana que las medidas incluirán ayudas para los sectores económicos más expuestos a la crisis. Depositphotos

España reducirá este viernes el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los productos petrolíferos del 21% al 10%, como parte de las medidas destinadas a amortiguar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, según informó la emisora de radio SER, basándose en fuentes familiarizadas con los planes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Madrid también tiene previsto suspender el impuesto especial sobre los hidrocarburos, lo que supondría una reducción inmediata del precio del diésel y la gasolina de entre 0,30 y 0,40 euros (0,35-0,46 US$) por litro, según añade la información de la SER.

Según la radio, el gobierno eliminará un impuesto del 5% sobre el consumo eléctrico. Un portavoz oficial se negó a hacer comentarios antes de la rueda de prensa en la que se anunciarán las medidas.

Los ministros afirmaron a principios de esta semana que las medidas incluirán ayudas para los sectores económicos más expuestos a la crisis, pero añadieron que la elevada producción de energía renovable del país hacía que su economía estuviera menos expuesta al impacto de las subidas del precio del petróleo provocadas por la guerra.