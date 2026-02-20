Exportaciones energéticas arrancan 2026 con caída de precios y el superávit se sostiene por menos importaciones

El sector Combustibles y Energía aportó el 11,1% de las ventas externas en enero, pero sufrió el impacto de la baja del Brent. El superávit comercial se mantuvo en u$s618 millones.

La merma en el ingreso de divisas respondió tanto a precios como a volúmenes.

El sector de Combustibles y Energía (CyE) comenzó 2026 con señales mixtas: caída en el ingreso de divisas por menores precios internacionales, pero mejora en el saldo comercial gracias a una fuerte reducción de importaciones. Según datos elaborados en base al INDEC, en enero las exportaciones del rubro totalizaron u$s781 millones, lo que representó el 11,1% del total de las ventas externas argentinas.

El informe de RICSA, destaca que en la comparación interanual el monto exportado cayó 14,1% frente a los u$s909 millones de enero de 2025. La baja se explicó casi exclusivamente por el retroceso de precios (-13,2%), mientras que las cantidades apenas descendieron 1,0%. Es decir, el ajuste fue más de cotización que de volumen.

Desde el punto de vista territorial, la región patagónica volvió a confirmar su centralidad en la matriz exportadora energética argentina. En enero despachó u$s456 millones, equivalentes al 58,39% del total del sector.

Este dato no solo refleja el peso estructural de las cuencas del sur —con eje en Vaca Muerta y la producción convencional— sino también la dependencia creciente del país respecto del complejo hidrocarburífero como generador de divisas en un contexto de restricción externa.

La otra cara del desempeño sectorial estuvo en las importaciones. En enero, las compras externas de combustibles y lubricantes sumaron u$s163 millones, lo que implicó una caída interanual del 21,0%.

La reducción respondió tanto a menores cantidades importadas (-15,5%) como a precios más bajos (-6,7%). Como resultado, el saldo comercial energético cerró el mes con un superávit de u$s618 millones.

En términos macroeconómicos, este resultado aporta alivio al frente externo en un momento en que el Gobierno necesita consolidar reservas y sostener el equilibrio cambiario. Sin embargo, el desempeño positivo estuvo más vinculado a la contracción importadora que a un salto exportador.

Petróleo crudo: fuerte retroceso frente a diciembre y caída del Brent

El petróleo crudo volvió a ser el principal componente del rubro energético. En enero de 2026, las exportaciones alcanzaron u$s402 millones FOB, equivalentes al 51,4% del total exportado por Combustibles y Energía.

No obstante, el dato marcó un quiebre respecto de diciembre de 2025, cuando las ventas externas habían trepado a u$s654 millones FOB. Durante buena parte del año pasado, los despachos mensuales se habían mantenido por encima de los u$s500 millones, lo que evidencia una desaceleración significativa.

En términos interanuales, la caída fue del 24,7% frente a los u$s534 millones registrados en enero de 2025.

Precio y cantidad: doble impacto negativo

La merma en el ingreso de divisas respondió tanto a precios como a volúmenes. El precio promedio del crudo exportado se ubicó 24,7% por debajo del nivel de enero del año pasado, mientras que las cantidades retrocedieron 10,1%.

El factor determinante fue la cotización internacional. El barril de Brent pasó de promediar u$s79 en enero de 2025 a u$s66 en enero de 2026, una caída que condicionó directamente el valor exportado.

Este comportamiento confirma la alta sensibilidad del complejo energético argentino a los movimientos del mercado internacional. A pesar del aumento estructural de la producción en los últimos años, el ingreso de divisas continúa atado a la dinámica de precios globales.

Estados Unidos, destino clave del crudo argentino

En el plano comercial, Estados Unidos se mantuvo como un socio estratégico para el sector. Las exportaciones de combustibles y energía hacia ese mercado alcanzaron u$s248 millones en enero, lo que representó el 26,36% del total vendido a ese destino.

El crudo se consolidó como el principal producto exportado a ese país, en un contexto en el que la relación energética bilateral ganó relevancia dentro de la agenda comercial.

Perspectivas: precios internacionales y desafío estructural

El inicio de 2026 deja un mensaje claro: el sector energético sigue siendo uno de los pilares del frente externo argentino, pero su desempeño depende en gran medida de variables exógenas.

La caída del Brent condicionó los ingresos pese a que los volúmenes exportados se mantuvieron relativamente estables. Al mismo tiempo, el superávit comercial se sostuvo gracias a menores importaciones, un fenómeno que podría no repetirse si repunta la actividad económica o aumenta la demanda interna de combustibles.

De cara a los próximos meses, el desafío será consolidar mayores volúmenes exportables y diversificar destinos, en un escenario internacional atravesado por volatilidad en precios y tensiones geopolíticas. Mientras tanto, el complejo energético continúa siendo una de las principales fuentes de dólares genuinos para la economía argentina, aunque con márgenes cada vez más sensibles al ciclo global.