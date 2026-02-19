El gobierno de Javier Milei prorrogó el RIGI hasta 2027 e incorporó nuevas inversiones de petróleo y gas

A través del Decreto 105/2026, el Poder Ejecutivo extendió por un año el plazo para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sumó nuevos desarrollos hidrocarburíferos con un piso de USD 600 millones. Ya hay 10 proyectos aprobados por más de USD 25.000 millones.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este jueves la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un año y avanzó con cambios en su reglamentación para ampliar su alcance, especialmente en el sector de petróleo y gas.

La medida se formalizó mediante el Decreto 105/2026 , publicado en el Boletín Oficial , que modifica el Decreto 749/2024 , reglamentario del Título VII de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos .

De esta manera, las empresas podrán adherirse al RIGI hasta el 8 de julio de 2027 , haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 168 de la ley, que habilita al Ejecutivo a prorrogar por única vez el plazo original de dos años.

Entre los cambios más relevantes, el decreto incorpora dentro del sector de petróleo y gas a la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro .

Para estos proyectos se fija un monto mínimo de inversión de USD 600 millones en activos computables , en línea con lo exigido para proyectos de exportación de gas.

Además, se establece que se considerarán “nuevos desarrollos” aquellos que se ubiquen en áreas que, al momento de la sanción de la Ley 27.742, no tuvieran un nivel de desarrollo significativo y que al momento de solicitar la adhesión no cuenten con inversiones en explotación o producción.

En el caso de actividades costa afuera, el decreto alinea el monto mínimo de inversión del subsector exploratorio y productivo a USD 200 millones, en función del perfil de riesgo e intensidad de capital.

También se incorporan criterios para evitar la fragmentación artificial de grandes proyectos y se exige la segregación y trazabilidad cuando en una misma área coexistan actividades alcanzadas y no alcanzadas por el régimen.

Cambios en tecnología y amortizaciones

El decreto modifica la definición de ampliación de proyectos preexistentes, especialmente en el sector de tecnología, que incluye biotecnología, nanotecnología, movilidad eléctrica, industria aeroespacial, software, robótica, inteligencia artificial e industria nuclear, entre otros.

En ese rubro, se considerará ampliación no solo el aumento de capacidad productiva, sino también la incorporación de un nuevo producto con cambios tecnológicos sustanciales, siempre que cumpla condiciones específicas, como una inversión mínima de USD 250 millones y un ciclo de vida útil de mercado igual o inferior a diez años.

En materia tributaria, se precisó el alcance del régimen especial de amortización acelerada previsto en la Ley 27.742 y se facultó a la autoridad de aplicación a autorizar su utilización para obras de infraestructura, plantas de procesamiento e instalaciones vinculadas al proyecto.

Asimismo, se ajustaron disposiciones sobre distribución de dividendos, importaciones de bienes de capital y acceso al mercado de cambios, incluyendo el cómputo de divisas ingresadas por accionistas o sociedades vinculadas, siempre que estén afectadas exclusivamente al Proyecto Único.

Qué dijo Caputo y cuántos proyectos hay aprobados

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la prórroga y los cambios regulatorios. “Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de u$s600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”, señaló.

Según precisó, ya hay 10 proyectos aprobados por u$s25.479 millones y otros en evaluación. Entre las iniciativas autorizadas figuran proyectos en energía, minería e infraestructura, distribuidos en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

El RIGI otorga, entre otros beneficios, reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exención de derechos de exportación, beneficios en IVA y mecanismos de resolución de controversias, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala y largo plazo.

Con la prórroga oficializada este jueves, el Gobierno busca sostener el flujo de proyectos y consolidar al régimen como herramienta central para la captación de capitales en sectores estratégicos.