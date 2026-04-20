Garrafas: el Gobierno de Javier Milei definió un precio base y reintegros para los usuarios + Seguir en









Los usuarios registrados podrán recibir hasta $9.593 por garrafa y el beneficio se pagará a través de cuentas bancarias y billeteras digitales.

El esquema prevé un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa.

El Gobierno avanzó con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos y definió cómo se aplicará la asistencia para usuarios de garrafas. A través del Boletín Oficial, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

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Mediante la Disposición 1/2026, se estableció que los usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilos que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) recibirán una asistencia económica por su consumo.

El esquema prevé un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa.

En cuanto al monto, la disposición fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá actualizarse periódicamente en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.

El beneficio se instrumentará mediante un sistema de reintegros en cuentas bancarias, con la participación del Banco de la Nación Argentina, que pondrá a disposición herramientas digitales interoperables para facilitar los pagos. Además, se prevé que otras entidades financieras puedan sumarse en el futuro.

Para acceder, los usuarios deberán completar sus datos en el registro oficial a través del sitio web de subsidios, lo que permitirá conformar el padrón de beneficiarios dentro del nuevo esquema. La medida también establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportará información sobre los ingresos de los hogares, que será utilizada como complemento para evaluar la inclusión en el régimen.