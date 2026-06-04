Genneia habilitó el Parque Solar San Rafael de 180 MW y y elevó a 450 MW su capacidad instalada en Mendoza

La compañía ya supera los u$s430 millones invertidos en Mendoza, que se acercó a los 800 MW total de capacidad solar instalada en operación.

El Parque Solar San Rafael alcanzó su operación comercial plena con una potencia instalada de 180 MW tras una inversión de u$s180 millones.

Genneia anunció la entrada en operación comercial de la última etapa del Parque Solar San Rafael, en Mendoza , un proyecto que alcanzó su potencia total de 180 MW y que consolida a la provincia como uno de los principales polos de generación solar del país.

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Con la puesta en marcha definitiva del complejo, la compañía acumula inversiones por más de u$s430 millones en Mendoza , distribuidas en tres parques solares que totalizan 450 MW de capacidad instalada , destinados principalmente al abastecimiento de grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

El nuevo hito se produce en un contexto marcado por el crecimiento de proyectos mineros de cobre y otros minerales estratégicos en la provincia y en la región cuyana, que demandan cada vez más energía competitiva, estable y con baja huella de carbono para cumplir con los estándares ambientales exigidos por los mercados internacionales.

Emplazado sobre un predio de 500 hectáreas en el distrito sanrafaelino de 25 de Mayo, el parque cuenta con 400.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia y tendrá una generación anual superior a los 500.000 MWh , energía suficiente para abastecer el consumo equivalente de aproximadamente 135.000 hogares .

Además, permitirá evitar la emisión de más de 230.000 toneladas de dióxido de carbono por año , contribuyendo a los objetivos de descarbonización tanto de las empresas usuarias como de la matriz energética nacional.

Parque Solar San Rafael Mendoza Genneia

Energía para acompañar el crecimiento minero

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su orientación hacia el abastecimiento de grandes consumidores industriales, especialmente el sector minero, que atraviesa una etapa de fuerte expansión en Mendoza y en las provincias vecinas.

El CEO de Genneia, Bernardo Andrews, destacó que el complejo fue concebido para responder a esa demanda creciente. "La habilitación comercial de San Rafael ratifica nuestra capacidad de ejecución a gran escala. Este activo suministrará energía eficiente a la industria argentina, con especial foco en el sector minero de la región, que demanda soluciones de provisión de energía eficiente y competitiva al tiempo que ofrece descarbonización del consumo para viabilizar sus operaciones en los mercados globales".

La disponibilidad de energía renovable se ha convertido en un factor clave para el financiamiento y la competitividad de los proyectos mineros, especialmente aquellos vinculados a minerales críticos para la transición energética, donde los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) tienen cada vez más peso en las decisiones de inversión.

Durante la construcción del parque, el proyecto generó además un importante impacto económico regional, con más de 300 trabajadores empleados en los momentos de mayor actividad.

Mendoza se acerca a los 800 MW solares instalados

La entrada en operación plena del Parque Solar San Rafael también representa un paso significativo para la estrategia energética de Mendoza.

Con este nuevo aporte, la provincia alcanza aproximadamente 774,4 MW de capacidad solar instalada en operación, acercándose al objetivo de superar los 1.000 MW hacia 2030.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó el avance de la provincia en materia de generación renovable. "La entrada en operación plena de un nuevo parque solar en Mendoza refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector privado".

La funcionaria agregó que este avance: "Reafirma el posicionamiento de Mendoza como una provincia modelo en energías renovables".

Jimena Latorre Mendoza Energía Minería Mendoza ya suma 774,4 MW de potencia solar instalada y proyecta superar los 1.000 MW hacia el final de la década.

Durante la etapa de construcción, la obra movilizó a más de 300 trabajadores en su pico de actividad, generando empleo y movimiento económico en la región. "La incorporación de nueva generación renovable adquiere especial relevancia en el contexto del crecimiento de sectores estratégicos como la minería, que requiere cada vez más disponibilidad de energía competitiva para abastecer proyectos de exploración, construcción y producción", destacaron desde la provincia cuyana.

Además, agregaron que "el acceso a energía limpia constituye además un factor determinante para el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cada vez más exigidos por los mercados internacionales y por los organismos de financiamiento que acompañan el desarrollo de grandes proyectos productivos".

Actualmente, el crecimiento de la generación solar se complementa con una amplia agenda de obras de infraestructura eléctrica destinadas a fortalecer la red de transporte y distribución.

Más parques, más redes y una estrategia de largo plazo

La puesta en marcha de San Rafael se suma a otros desarrollos estratégicos incorporados recientemente al sistema eléctrico mendocino, entre ellos el parque solar Anchoris, en Luján de Cuyo, también de 180 MW, y el proyecto El Quemado, de YPF Luz, en el departamento de Las Heras.

Paralelamente, la provincia avanza con obras de infraestructura consideradas clave para acompañar el crecimiento de la demanda energética, entre ellas las estaciones transformadoras Valle de Uco y Mendoza Norte, la obra Marcado-La Dormida y el proceso licitatorio de una nueva línea de alta tensión de 132 kV que unirá San Rafael con General Alvear.

Estas inversiones permitirán ampliar la capacidad de transporte eléctrico, mejorar la confiabilidad del sistema e incorporar nuevos proyectos de generación renovable en distintas regiones de Mendoza.

El liderazgo renovable de Genneia

Con la incorporación definitiva de San Rafael, Genneia continúa consolidando su liderazgo en el mercado argentino de energías renovables.

La empresa posee actualmente más de 1.580 MW de capacidad renovable instalada, distribuidos entre ocho parques eólicos y seis parques solares, lo que le permite representar aproximadamente el 23% de la potencia renovable instalada del país.

Además, concentra el 21% de la capacidad eólica nacional y el 26% de la generación solar instalada, abasteciendo a más de 100 clientes corporativos mediante contratos MATER.

La compañía también avanza en la construcción del Parque Solar San Juan Sur, de 129 MW, y desarrolla nuevos proyectos solares en Lincoln y Junín, provincia de Buenos Aires.

En paralelo, se mantiene como el principal emisor de bonos verdes de Argentina, con más de u$s1.280 millones emitidos, y proyecta superar los 1,7 GW de capacidad renovable instalada durante 2026.