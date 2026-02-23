Genneia inauguró su segundo parque solar en Mendoza: inversión de u$s160 millones

El nuevo desarrollo fotovoltaico de 180 MW abastecerá a grandes usuarios industriales, reducirá más de 220.000 toneladas de CO al año y posiciona a la compañía como principal generadora solar del país.

Con la puesta en marcha del parque solar Anchoris en Mendoza, Genneia supera los 630 MW solares instalados en Cuyo.

Genneia inauguró el Parque Solar Anchoris , su segundo desarrollo fotovoltaico en Mendoza , en un acto que reunió a autoridades nacionales, provinciales y ejecutivos de la empresa. Con una inversión total de u$s160 millones -parte de un plan de desembolsos por u$s430 millones en la provincia- el proyecto se consolida como uno de los más relevantes de la región de Cuyo.

El parque cuenta con una capacidad instalada de 180 MW , destinados a abastecer a grandes usuarios industriales bajo el régimen del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). Para maximizar la eficiencia energética, el complejo opera con 360.000 módulos solares bifaciales de última generación.

Según estimaciones de la compañía, la central generará unos 497.000 MWh anuales , energía equivalente al consumo de aproximadamente 125.000 hogares . Además, permitirá evitar la emisión de más de 220.000 toneladas de CO por año, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono del sistema eléctrico.

Durante su etapa de construcción, el proyecto generó empleo para más de 350 trabajadores en su pico de actividad, impulsando el desarrollo local y la formación de capacidades técnicas en energías renovables.

Con la puesta en marcha de Anchoris, Genneia supera los 630 MW solares instalados en Cuyo , considerando sus parques Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris y la primera etapa de San Rafael. La capacidad regional seguirá en expansión y alcanzará los 800 MW en 2026 con la entrada en operación de San Juan Sur , de 130 MW.

A nivel nacional, la nueva central refuerza el liderazgo de la compañía en generación eólica y solar, posicionándola como la principal empresa del país en esta tecnología. De acuerdo con su hoja de ruta, Genneia prevé superar los 1,7 GW de capacidad renovable instalada hacia 2026, respaldada por inversiones acumuladas cercanas a u$s 2.000 millones desde 2017.

En el acto inaugural participaron el gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre y el intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino, junto a autoridades y directivos de la empresa, entre ellos su presidente Jorge Brito y el CEO Bernardo Andrews.

Con este hito, la compañía reafirma su estrategia de expansión en renovables y su compromiso con una matriz energética más limpia, eficiente y competitiva, consolidando su liderazgo en energía eólica y, desde 2025, también en el segmento solar fotovoltaico.

Genneia posee cerca del 20% de la potencia renovable instalada a nivel nacional. Sus operaciones explican alrededor del 20% de la generación eólica y el 13% de la solar en Argentina.

La reciente entrada en operación del Parque Eólico La Elbita, en la provincia de Buenos Aires, y del Parque Solar Malargüe I elevó la capacidad renovable total de la empresa a 1.256 MW, un hito que consolida su liderazgo en el sector de energías limpias y marca uno de los niveles más altos de participación privada en generación renovable del país.

En el segmento eólico, la compañía opera los parques Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Vientos de Necochea y La Elbita, que en conjunto suman 945 MW de capacidad instalada.