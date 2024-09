Geóloga y pionera en la investigación del litio lanzó libro con los secretos mejor guardados de la industria

image.png

En diálogo con Energy Report, Romina repasa desde Francia su vínculo con la geología y cómo llegó a concretar esta publicación.

Periodista: ¿Cómo surgió tu vínculo con la geología?

Romina López Steinmetz: Mi mamá es originaria de Misiones, y en la casa de mis abuelos, había lo que en ese momento decían, unas piedras transparentes muy bonitas, que terminaron siendo cuarzo cristalino, vinculado con las geodas y cuando habíamos regresado a Jujuy luego de un viaje familiar nos trajimos de recuerdo ese gran cuarzo, que de hecho tengo acá conmigo, donde vivo actualmente en Francia, no me despego porque tiene un gran valor afectivo, y allí me acuerdo que papá me dijo, ¿por qué no vas al Instituto de Geología y preguntás qué es? y así fue la primera vez que puse los pies en el Instituto de Geología, ni sabía ni siquiera qué era la geología, como palabra de hecho y empezó a los diez años ese vínculo que me sigue apasionando.

Periodista: ¿Se podría decir que fuiste una de las primeras que decidió realizar investigaciones sobre el litio, cuando el mineral lejos estaba de tener la importancia que tiene en la actualidad?

RLS: Claro, empecé mi tesis de doctorado en el año 2009. En ese momento, había muy poca información sobre el litio, pero se comenzaba a hablar y de hecho en ese entonces ya habían empezado los trabajos en el salar de Olaroz, a cargo de Sales de Jujuy, hoy en día la mina y, entre otras líneas de investigación de mi tesis, agregué el tema del litio porque me parecía que era una picardía trabajar en salares y no explorar esa línea también.

Periodista: ¿Y cómo fueron esos primeros estudios realizados?

RLS: Trabajé en dos salares. En Guayatayoc, en el Departamento de Cochinoca en Jujuy, donde los valores de litio máximos que he medido en mi tesis y que han sido corroborados hoy por otras empresas mineras son del orden de 120 miligramos por litro, lo que es relativamente bajo. Pero en Salinas Grande, (el salar compartido por Jujuy y Salta a 3.450 metros de altura) sí hay valores de litio súper interesantes y las exploraciones más importantes han sido llevadas en Salinas Grande, han sido llevadas a cabo por empresas privadas. Un poco más tarde, con mis colegas de Jujuy realizamos una exploración y hemos publicado, de hecho, los resultados de Salinas Grande y encontramos más o menos los mismos valores que habían sido anulados por las empresas y que son muy interesantes, porque Salinas Grande hoy en día debe ser uno de los salares no productivos que más interés tiene.

Periodista: ¿Cómo surgió la realización del libro y cuándo fue publicado?

RLS: “El libro del Litio Argentino 2024” salió publicado en mayo de este año y todo surgió en el marco de mis investigaciones que llevo adelante buscando información sobre geoquímicas de salmueras y de litio. Así, al buscar material van apareciendo los distintos proyectos, las distintas empresas. Lo que es muy curioso en Argentina es que a pesar de la importancia que tiene el litio, seguimos sin tener en el país una base de datos actualizada, de acceso público, que nos permita tener un pantallazo general de cuál es la situación, el estado de cada proyecto para poder entender adónde estamos, qué empresa está trabajando, qué hace, en qué grado de avance del proyecto está, cuánto litio hay, etc. Y como todas las personas interesadas en el litio estaban con los mismos problemas de acceso a la información, empecé a tener una base de datos -en paralelo a mi investigación geoquímica de salmuera-, de las empresas que están, de los proyectos, y llegó un punto que me dije: 'la verdad es que esto es súper útil'. Es lo mismo que vine necesitando hasta ahora para trabajar, la gente también, los colegas que están o la sociedad en general también necesita tener acceso a esta información, y no está, por lo que terminé armando este libro, que al comienzo no era un objetivo y ahora está a disposición de manera gratuita en internet, porque la idea es justamente que esté la información disponible y que sea útil.

Periodista: ¿Cómo fue ese proceso para llegar conseguir esta base de datos?

RLS: El libro tiene más de 300 páginas, donde se vierte toda la información sobre los proyectos mineros relacionados con el litio en Salmuera, a través de 56 salares y lagunas salinas en los Andes del noroeste de Argentina. La mayoría de estos salares están en La Puna y algunos están en zonas andinas que no están dentro de La Puna, pero que están cerca. Estos 56 salares están distribuidos a través de las provincias de Jujuy, Santa Catamarca, La Rioja y San Juan, y llegar a tener toda esta información me llevó varios años de trabajo, y de dolores de cabeza para lograr entender cómo se articulaba toda la información. En el libro está volcada buena parte de la información, no están todos los proyectos, de hecho estoy trabajando ya en la reedición del libro para 2025, todo es perfectible, y el libro 2025 va a salir más completo y mucho más rico gracias al aporte de mucha gente desde que ha salido el libro publicado, que se ha comunicado conmigo para darme información, para intercambiar acerca justamente de esta base de datos.

image.png

Periodista: ¿Cuántos proyectos se encuentran en el libro?

RLS: En el libro se recopilaron datos sobre 123 proyectos de litio en salmuera, de los cuales 30 han sido cancelados y 90 presentan distintos grados de actividad. De estos 90 proyectos considerados activos, 38 aún no han reportado información sobre las concentraciones de litio en la salmuera, abarcando el 58% del total de las concesiones otorgadas (1.657.300 hectáreas). Hay proyectos que no están en el libro, he volcado solamente los informes presentados por las empresas mineras, que son instrumentos que corresponden a una obligación legal para las empresas, por ejemplo, que están radicadas en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, y que tienen implicancias legales para las mismas, por lo que presentan informes que son muy completos y muy ricos en información.

Periodista: ¿por qué están obligadas las empresas a presentar estos informes?

RLS: Porque sirven para que la gente que tiene ahorros o cierto patrimonio, o las empresas con capital que están interesadas en invertir en minería, tengan elementos suficientes para poder evaluar el proyecto y ver hasta qué punto podría ser rentable y cuál es el grado de riesgo de esa inversión. Recordemos que la inversión en minería es de alto riesgo, pero también de alto rédito cuando las cosas salen. Y esos informes, que en realidad están hechos para poder evaluar esa posibilidad de inversión en minería, son súper ricos en información y han sido los instrumentos que he utilizado para poder construir la base de datos del libro. Muchas veces se habla de ciertos proyectos o de ciertos lugares que podrían tener interés en Argentina, pero mientras no existan este tipo de informes tan completos y tan serios, es muy difícil poder volcarlos al libro porque uno no sabe realmente hasta dónde el proyecto es viable o realmente podría llegar a tener un interés económico.

Periodista: ¿Qué apoyo o recepción tuviste tanto del Gobierno nacional, cómo de los gobiernos provinciales?

RLS: Trabajé de manera particular y no he solicitado tampoco ayuda a ningún tipo de organismo, ni empresa, ni al Estado. Sí he tenido un retorno de opiniones, de contribuciones para la reedición del 2025, de muchos colegas geólogos, de gente de algunas empresas, y de algunas personas del SEGEMAR. Desde un punto de vista del acceso a la información para construir la base de datos del libro, sinceramente, si tengo que decir cuál ha sido la mayor dificultad que he tenido, es el acceso al catastro minero de Argentina. Las provincias de Jujuy y Salta tienen los catastros mineros accesibles en línea, no así el de Catamarca, y en cuanto al catastro nacional, que en realidad tendría que reflejar los catastros provinciales, está desactualizado desde hace ya varios años.

Periodista: ¿Qué expectativas tenés tras la concreción de este libro?

RLS: Sinceramente espero que sea de utilidad, que sea práctico y que realmente colabore a que las decisiones que se tengan que tomar para que se desarrolle la minería del litio estén basadas en el conocimiento del estado de situación de lo que funciona y no funciona, y no solo en un mito de decir que es maravilloso y es el dorado, o que es un desastre porque destruimos el medio ambiente, hay problemáticas concretas ligadas al litio, entonces como toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente, y paralelamente también hay una oportunidad económica para la población de Argentina que está necesitando empleo, por lo que son decisiones que hay que tomar como sociedad, y sí con este libro puedo ayudar un poquito a que esas decisiones, se tomen en base a un conocimiento concreto, me siento más que satisfecha.