GeoPark suma al Grupo Gilinski como socio estratégico: inversión de u$s107 millones para acelerar su expansión en Vaca Muerta y la región

A través de una operación PIPE, el holding liderado por Jaime y Gabriel Gilinski adquiere el 20% de la petrolera. La alianza busca consolidar la plataforma en Colombia, potenciar el desarrollo en Argentina y evaluar el reingreso estratégico a Venezuela.

El ingreso del Grupo Gilinski aporta u$s107 millones que GeoPark destinará al desarrollo de activos de alto retorno en Vaca Muerta y Colombia.

En un movimiento que redefine el mapa de inversiones energéticas en América Latina, GeoPark Limited anunció hoy la incorporación del Grupo Gilinski como su mayor accionista. La transacción, realizada bajo la modalidad de inversión privada en capital público (PIPE), consistió en la adquisición de 12.876.053 nuevas acciones ordinarias por un monto aproximado de u$s107 millones.

Con esta operación, ejecutada a través de la afiliada Colden Investments S.A., el grupo inversor —uno de los más diversificados de la región— pasa a controlar cerca del 20% de las acciones en circulación de GeoPark. El acuerdo incluye un precio por acción de u$s8,31 (valor de cotización al 27 de febrero de 2026) y otorga al Grupo Gilinski el derecho a nominar dos directores en la junta de la compañía.

Foco estratégico: Vaca Muerta y la consolidación regional La entrada de los Gilinski no solo aporta solidez financiera, sino que respalda una hoja de ruta centrada en el crecimiento disciplinado en activos de alto valor. Para GeoPark, que cuenta con una trayectoria de 23 años en el sector, la alianza es clave para sus tres ejes geográficos prioritarios:

Argentina: El avance en el desarrollo de la formación Vaca Muerta se posiciona como un componente crítico del crecimiento a mediano plazo, apalancado en la experiencia operativa de la firma en el país.

Colombia: Se buscará fortalecer la posición actual mediante adquisiciones complementarias y el desarrollo de áreas subexploradas en los bloques existentes.

Venezuela: El Grupo Gilinski identificó una oportunidad para "revisar y priorizar" este mercado, ante la rápida evolución de las condiciones locales que podrían convertirlo en un activo estratégico para la compañía. "La inversión refleja confianza en el potencial de generación de valor del sector energético latinoamericano, preservando la flexibilidad para aprovechar otras oportunidades emergentes", destacaron desde GeoPark.

Gobernanza y nuevos liderazgos Como parte del acuerdo, Gabriel Gilinski se incorporará al Directorio de GeoPark con efecto inmediato. El ejecutivo, actual presidente de la alimenticia Nutresa, cuenta con una vasta trayectoria en procesos de capitalización y reestructuración estratégica, incluyendo hitos recientes como la transformación de Metro Bank en el Reino Unido.

La estructura de gobernanza pactada garantiza la independencia estratégica de la petrolera: Período de bloqueo: Colden no podrá vender sus acciones por 18 meses (lock-up).

Límites de propiedad: Cualquier incremento de participación por encima del 32% requerirá aprobación del Directorio durante el próximo año.

Mayoría independiente: La junta de nueve miembros mantendrá siempre una mayoría de directores independientes conforme a las normas de la NYSE. Flexibilidad financiera para adquisiciones GeoPark prevé utilizar el capital fresco para financiar desarrollos orgánicos de alto retorno tanto en Colombia como en Argentina, además de buscar oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A) que se alineen con sus umbrales de rentabilidad. Felipe Bayón, CEO de GeoPark, celebró el acuerdo: "El Grupo Gilinski reconoce la fortaleza de nuestra plataforma y el potencial incorporado en nuestra estrategia en Argentina. Esta alianza fortalece nuestra flexibilidad estratégica y refuerza nuestra capacidad para ejecutar con decisión, preservando la disciplina financiera".