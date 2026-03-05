De cuánto es la fortuna de Lando Norris, el último campeón de la Fórmula 1 + Seguir en









Actualmente, uno de los pilotos más destacados. Conocé la trayectoria que lo llevó a lo más alto del podio.

Los millones de dólares del campeón de la Fórmula 1. Clive Rose/Getty Images

Lando Norris es uno de los pilotos más destacados de la actualidad y el último campeón de la Fórmula 1. El británico acumuló una fortuna de varios millones de dólares gracias a sus contratos deportivos, premios y acuerdos comerciales a lo largo de su carrera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Norris se hizo conocido por su talento al volante y su crecimiento constante dentro de la máxima categoría del automovilismo. Como piloto de la escudería McLaren, logró consolidarse entre los mejores hasta alcanzar el título mundial en 2025, lo que lo convirtió en una de las figuras más importantes del deporte en la actualidad.

Lando Norris El flamante campeón de la Fórmula 1 tiene una fortuna de millones de dólares. Imagen: Clive Rose/Getty Images La historia de Lando Norris hasta llegar a la cima de la F1 Lando Norris nació en Bristol, Inglaterra, en 1999 y comenzó a competir en karting desde muy chico. Su talento lo llevó a destacarse rápidamente en las categorías formativas, donde ganó campeonatos importantes como el MSA Formula en 2015, la Formula Renault Eurocup en 2016 y el Campeonato Europeo de Fórmula 3 en 2017.

Tras integrarse al programa de jóvenes pilotos de McLaren, Norris dio el salto a la Fórmula 1 en 2019. Desde sus primeras temporadas mostró regularidad y consiguió podios importantes, lo que le permitió consolidarse como uno de los pilotos más prometedores de su generación. Sin embargo, el nivel de la escudería papaya no lo dejó explotar al límite sus cualidades hasta la temporada 2025.

Con grandes mejoras, McLaren se destacó desde el 2024 con la obtención del campeonato mundial de constructores. Por su parte, Norris logró el máximo trofeo a nivel individual en 2025 tras una temporada muy competitiva con grandes enfrentamientos con su compañero de equipo, Oscar Piastri. El título marcó el punto más alto de su carrera y, este año, buscará mantener la corona en la máxima categoría del automovilismo.

De cuánto es el patrimonio de Lando Norris Según los sitios especializados en finanzas de celebridades, Lando Norris tiene un patrimonio estimado en unos 80 millones de dólares. Sus ingresos provienen principalmente de su contrato con McLaren, premios deportivos y acuerdos publicitarios. El piloto británico firmó contratos millonarios a lo largo de su carrera, incluyendo acuerdos que le garantizan salarios anuales muy altos dentro de la Fórmula 1. Gracias a su éxito deportivo y su popularidad, su patrimonio fue creciendo rápidamente y lo ubica entre los pilotos más ricos de su generación.

Temas Millones