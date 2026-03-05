Lily Allen usó un "vestido de la venganza" hecho con tickets de los regalos que le hizo su ex a sus amantes + Seguir en









La británica lució la pieza en el marco de su gira West End Girl. Su exmarido, el actor David Harbour, había usado una cuenta en común durante el matrimonio para hacer regalos de lujo en varias ocasiones.

La artista utilizó este singular atuendo mientras interpretaba una de las canciones más punzantes de su nuevo repertorio. Captura

La cantante británica Lily Allen usó un polémico vestido durante un show, considerado en acto de "venganza” por portar información de los tickets de los regalos que le hizo su exmarido a sus amantes mientras aún estaban casados.





El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fue durante su actuación en el Glasgow Royal Concert Hall, este lunes en el marco de su regreso a los escenarios con su gira West End Girl, cuando la artista de 40 años apareció envuelta en una larga tela cubierta con letras escritas a mano y copias de tickets impresos. Se trataban de nada más ni menos que de los recibos de los regalos de su exmarido, el actor de Stranger Things David Harbour, hacia diversas mujeres.

Lily Allen usó un vestido en venganza de su exmarido hecho con los tickets de los regalos que le hizo a sus amantes En los vídeos se observa a Allen envuelta en facturas de tiendas de lujo como Bergdorf Goodman, bares e incluso gastos vinculados a viajes, como una escapada a Montauk o la compra de accesorios caros. Todo ello habría sido pagado desde una cuenta que compartían durante su matrimonio.

La artista utilizó este singular atuendo mientras interpretaba una de las canciones más punzantes de su nuevo repertorio, 4Chan Stan. En la letra, Allen enumera algunos de los supuestos regalos que David hacía mientras ella dormía en un hotel de Londres.

lilly allen vestido Fiel a su ácido estilo británico, Allen mezcla humor negro, sarcasmo y referencias directas a su vida personal. Pop Crave El título del tema alude al foro digital 4chan, una plataforma conocida por albergar comunidades polémicas y a la que la cantante compara irónicamente con el comportamiento del actor. Fiel a su ácido estilo británico, mezcla humor negro, sarcasmo y referencias directas a su vida personal.

La separación entre Allen y Harbour se produjo a comienzos del 2025, tras cuatro años de matrimonio. La pareja se había casado en el 2020 en una ceremonia celebrada en Las Vegas, poco después de haberse conocido a través de una aplicación de citas. Desde entonces, la cantante abordó abiertamente el impacto emocional de la ruptura.

Temas Música