Horacio Marín: "El autodespacho debería traducirse en un ahorro en el precio final de la nafta"

En cuanto al GNC , confirmó que no va a haber nunca autodespacho porque es un tema de seguridad . "La manipulación de gas requiere protocolos específicos que no pueden ser responsabilidad del usuario", agregó.

Exportación de GNL y competencia internacional

"El 2025 es el año clave para las ventas. Nuestra competencia es Estados Unidos, así que hay que cerrar los contratos lo antes posible para hacerlo una realidad. Y vamos muy bien", dijo.

En cuánto a la gira asiática y apertura de mercados, destacó que visitaron Japón, Corea, China e India para abrir mercados. "En Japón hablamos de exportar 7 millones de toneladas; en Corea, 3 millones; en China, entre 6 y 7 millones. En India firmamos un MOU con tres compañías para la compra de GNL. El contrato con India puede ser de u$s5.000 millones de por año. Llevado a 20 años, hablamos de u$s100.000 millones en exportaciones para YPF, otras compañías y la Argentina".

Vaca Muerta como motor económico

Sobre Vaca Muerta dijo que es "el segundo campo argentino" y que el programa económico ayuda mucho y abrió el mundo hacia nuestros productos, como lo son tanto el petróleo como el gas. Para el petróleo, el mercado es spot, lo que implica que "se licita constantemente y gana el mejor postor. Para el gas, se requieren inversiones muy grandes y compromisos de largo plazo".

"Si tomamos la mitad de las reservas que EE.UU. estima para Vaca Muerta (308 TCF), nos quedan 75 TCF para exportar tras cubrir la demanda local hasta 2050. Este proyecto usa 35 TCF, por lo que es seguro", agregó.

En cuánto a los desafíos del mercado regional, cerró al sostener que "Brasil tiene una dificultad: si llueve, no compra; si no llueve, compra. Es un mercado pseudo spot, por eso el desarrollo de Vaca Muerta no puede depender solo de la región".