Inversiones: alternativas para que superen los u$s 10.000 millones y blindar Vaca Muerta

Lo que observan en el sector es que en la actualidad, todo el flujo de dinero es de reinversión de las empresas que ya operan en Argentina: “Se reinvierte lo que generan en las operaciones, se ve muy claro en el hecho de que no aparecen nuevas empresas con nuevas operaciones”, consideró Daniel Dreizzen, director en Aleph Energy – Ecolatina.

Cómo promover nuevas inversiones

Desde una compañía que prefirió no ser mencionada, consideraron que la urgencia debería ser escalar la producción local, y que para eso no alcanza solo con la reinversión, sino que deberían inyectarse capitales internacionales. Como esquema, la empresa del sector de hidrocarburos consideró que debería podría considerarse un esquema legal con injerencia internacional del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que depende del Banco Mundial.

“Acomodar la macroeconomía va a promover inversiones, pero eso es de mediano plazo, para el corto plazo un esquema con el CIADI que implique acuerdos entre países para respaldar las inversiones y que los conflictos puedan resolverse ahí podría ayudar”, mencionó una fuente del sector privado.

En la “pirámide” de condiciones necesarias para que haya un gran desarrollo hidrocarburífero en Argentina, Dreizzen considera que una de las condiciones estructurales son las de financiamiento, que existan condiciones de operación financiera “normales y estables” para la industria. “Tenemos decenas de reuniones con ejecutivos de empresas del extranjero en las que hay que explicarles que para entrar y sacar plata tienen que comprar un bono. Hasta en los países menos desarrollados se puede ingresar divisas, tener dividendos y sacarlos”, explicó Dreizzen.

Si bien opinó que este esquema va a corregirse cuando se acomode la macroeconomía, aseguró que debería pensarse un esquema intermedio. “Hace años que se trata de aislar a los hidrocarburos de la economía, por cada molécula de petróleo y gas que se genera implica más exportaciones y menos importaciones”, afirmó el consultor. Como alternativa, consideró algún tipo de decreto que implique que cada dólar nuevo de inversión tenga algún esquema para poder girarse en el tiempo. “En upstream un pozo se repaga en un año. Pero en midstream se hunde muchísimo capital, debería haber algún sistema de garantías de repago, porque sino hay riesgos que los privados en este momento no van a asumir”, agregó Dreizzen.

En tanto, para el consultor Daniel Gerold, el problema no es de “falta de leyes”, sino de “falta de cumplimiento de las leyes”. Para Gerold, en la actualidad el mayor problema es la incertidumbre en cuanto a los precios. “Hay una ley que dice que hay que privilegiar el abastecimiento del mercado local, y está bien, pero la ley no dice que hay que vender con un descuento del 40%, el retraso es inédito en los precios, los capitales no pueden predecir los precios, por eso no vienen”, afirmó.

Para escalar la producción y que lleguen nuevos capitales, Gerold consideró que debería haber una recomposición de precios internos de combustible y petróleo, predictibilidad en los derechos de exportación, normalización del mercado de divisas, la posibilidad del repago de deudas y del giro de dividendos, la mejora en la importación de sets de fractura y equipos de perforación.