Cortocircuitos libertarios en Salta y Jujuy meten ruido en la relación de Casa Rosada con gobernadores dialoguistas

Una diputada nacional salteña se alejó de la conducción local que encabezan Alfredo Olmedo y la senadora Emilia Orozco, mientras que siete legisladores jujeños de LLA no le aprobarían al gobernador una ley clave para obras que acordó con la Nación.

En Salta y en Jujuy La Libertad Avanza atraviesa semanas de crisis internas que, aunque tienen protagonistas y motivos distintos, exponen el mismo problema de fondo para el Gobierno que pasa por sostener el vínculo con los gobernadores dialoguistas Gustavo Sáenz y Carlos Sadir . La Casa Rosada depende de ambos para reunir votos en el Congreso para la aprobación de leyes claves, mientras sus propias tropas provinciales se preparan para disputarles el poder en 2027, por lo que buscan desgastarlos en sus distritos.

La salteña y diputada nacional Eliana Bruno formalizó la semana pasada su alejamiento de la conducción provincial de LLA que encabezan el empresario sojero Alfredo Olmedo y la senadora nacional María Emilia Orozco. Bruno explicó su postura en una carta pública, en la que aclaró que su distanciamiento no implica abandonar las ideas del presidente Javier Milei, sino marcar diferencias con la forma en que, a su juicio, se conduce el espacio en la provincia. Entre sus cuestionamientos, mencionó restricciones para reunirse con funcionarios del gobierno provincial, algo que terminó perjudicando a dirigentes y vecinos del interior, sostuvo.

Bruno también hizo una denuncia sobre el manejo de fondos porque, aseveró, durante una "Cumbre de la Provincia de Salta" se habría planteado un aporte obligatorio del 5% para quienes cobraran remuneraciones de $700.000 o más, una medida que alcanzaría a secretarios, colaboradores y personas incorporadas a organismos nacionales.

A esto sumó objeciones sobre el armado de listas y el uso de la palabra "traidor" para quien pensara distinto dentro del espacio. "¿Cómo podemos defender la libertad hacia afuera si hacia adentro pretendemos prohibir el diálogo o disciplinar al que piensa diferente?", indicó en la carta pública.

El otro protagonista de la ruptura es el concejal de la capital salteña Rodrigo Quinteros, que llevó la interna a un terreno personal. Después de anunciar semanas atrás que daba por terminado cualquier vínculo con el olmedismo, Quinteros redobló la apuesta tras unas declaraciones de Olmedo en las que el propio referente libertario se definió como el verdadero artífice de la renovación provincial y anticipó que el espacio solo llevará candidatos salteños "de raíz" en las próximas listas. La respuesta de Quinteros fue cuestionar la trayectoria personal y familiar de Olmedo con una serie de reproches de tono íntimo, en un cruce que dejó en evidencia que la pelea ya no se disimula.

La diputada nacional Eliana Bruno abandona el armado de La Libertad Avanza en Salta por "diferencias con el Olmedismo". De todos modos aclaró que seguirá perteneciendo al bloque de LLA porque "sigue firme junto a las ideas de Milei, pero no así del armado provincial".

"Desde hoy doy por terminado cualquier vínculo o relación con el olmedismo. Hay un límite entre tener carácter y creerse por encima de todos. Olmedo lo cruzó hace tiempo subestimando a los salteños y poniéndose encima del presidente Javier Milei. La soberbia, señor Olmedo, no lo hace más importante. Es la cabal muestra de sus carencias", ya había expresado en sus redes sociales Quinteros hace dos semanas.

Con Bruno y Quinteros afuera de la conducción, LLA Salta pierde a dos de sus dirigentes con mayor exposición pública en un momento en que todavía no se resolvió quién encabezará su oferta electoral de 2027, sobre todo, quién irá por la gobernación.

La negativa a Carlos Sadir

En Jujuy el cortocircuito tiene origen en la negativa de los legisladores provinciales de LLA a habilitar un endeudamiento que el gobernador Carlos Sadir necesita para una obra de fuerte impacto político. El mandatario busca reconstruir la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 9, uno de los principales accesos a San Salvador de Jujuy y a Alto Comedero, para lo cual pidió autorización legislativa para tomar un crédito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) por más de U$S 100 millones, 85 para la obra vial y 20 para el Hospital "Oscar Orías".

La operación necesita el aval del Gobierno por tratarse de una garantía soberana, ya tiene el visto bueno de Vialidad Nacional y el senador nacional libertario Ezequiel Atauche celebró públicamente que la Casa Rosada haya dado ese paso para destrabar el financiamiento, una posición que contrasta con la de la bancada libertaria provincial. El jefe del bloque libertario en la Legislatura jujeña, Federico Canedi, adelantó que los diputados votarán en contra del endeudamiento, con objeciones centradas en el monto, las garantías y las condiciones de la operación.

El norte que tenemos llevará a la transformación de la provincia con las ideas del presidente @JMilei y el orgullo jujeño que honra los valores del Éxodo Jujeño. pic.twitter.com/hwiEjqcnQX — Ezequiel Atauche (@ezeatauche) August 30, 2026

El bloque de LLA tiene siete miembros y la negativa se haría sentir debido a que la Constitución jujeña exige dos tercios de la Legislatura para autorizar este tipo de deuda, es decir 32 de los 48 diputados, y el oficialismo de Sadir solo reúne 25 votos propios. Los legisladores libertarios podrían completar exactamente el número que falta pero ya anticiparon que no lo harán, mientras el peronismo -con nueve bancas- también puso reparos y reclamó explicaciones adicionales del área económica antes de definir su voto. De todos modos, por consultas de Ámbito, operadores de la Casa de Gobierno jujeña iniciaron diálogos con algunos parlamentarios peronistas.

La doble postura de LLA se explica por la lectura electoral que hacen los libertarios jujeños, en relación a la obra. La RN 9 desemboca en Alto Comedero, señalado por el propio Sadir y por el exgobernador Gerardo Morales como un territorio decisivo para 2027, y allí los libertarios también concentran su despliegue territorial mientras preparan candidatos para disputar tanto la capital como la gobernación. Habilitar los recursos significaría facilitarle al oficialismo una obra para mostrar en plena campaña pero bloquearla implicaría el riesgo de mostrarse frenando una inversión que el propio Gobierno ayudó a destrabar.

La doble encrucijada

La estrategia de la secretaria General de la Presidencia Karina Milei de sostener acuerdos con gobernadores aliados, por sus votos en el Congreso, choca con la contradicción provincial de que LLA se prepara para competir contra esos mismos mandatarios y promete presentar candidatos propios en todas las categorías. En Jujuy, por el vínculo con la Casa Rosada, los diputados nacionales radicales que responden a Sadir dieron quórum y acompañaron iniciativas del oficialismo nacional, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Inocencia Fiscal II y no se descarta que acompañen una nueva suspensión de las PASO. El Jefe de Gabinete Diego Santilli aparece como la pieza central de esa estrategia de interlocución con los gobernadores para lograr sus apoyos.

El calendario electoral le agrega otra capa de presión a este escenario porque tanto en Salta como en Jujuy se desdoblarán las elecciones provinciales de las nacionales. En Salta, se indicó a este medio, se manejan como fechas posibles el 16 o el 23 de mayo, mientras que Jujuy confirmó el desdoblamiento pero todavía no fijó el día exacto, aunque también se optaría por mayo. Esa decisión de despegar el calendario local del nacional agranda el margen para que las internas libertarias se libren sin condicionar de forma inmediata la relación con el Gobierno pero también anticipa que la definición de candidaturas -abierta en los dos distritos- será terreno de disputa constante hasta la convocatoria formal.

En Salta, la incógnita pasa además por si Gustavo Sáenz buscará un nuevo mandato, ya que el propio gobernador sostiene que la reforma constitucional de 2021 lo habilita a una "re-reelección" porque el conteo de mandatos consecutivos arrancaría recién con la nueva Carta Magna, una interpretación que la oposición -incluidos los libertarios locales- rechaza. En Jujuy, Sadir dejó abierta una posibilidad similar de cara a 2027. En los dos casos, la pelea por el sillón provincial explica por qué las tropas libertarias locales prefieren desgastar al gobernador de turno antes que ayudarlo a mostrar resultados, aun cuando eso obligue a la Casa Rosada a hacer equilibrio entre sus propios candidatos y los aliados que hoy le garantizan gobernabilidad legislativa.