La demanda eléctrica subió 11,1% en mayo y creció la presión sobre precios y subsidios

El consumo eléctrico volvió a expandirse por efecto del clima y mostró aumentos en todas las regiones del país. Un informe también marca una suba del precio spot y una mayor brecha de subsidios en el segmento residencial.

La foto de mayo muestra así un sistema eléctrico tensionado por tres frentes simultáneos: una demanda que crece por efecto del clima, una brecha de subsidios que sigue siendo relevante y precios mayoristas que vuelven a marcar presión sobre los costos de abastecimiento.

La demanda eléctrica alcanzó en mayo los 12.151 GWh y registró un crecimiento interanual del 11,1% . El salto estuvo explicado principalmente por el factor climático : la temperatura media en el Gran Buenos Aires fue de 13,5 grados, 3,2 grados por debajo de mayo de 2025 y 1,1 grados inferior al promedio histórico.

Según el Monitor Eléctrico elaborado por RICSA AlyC, el aumento del consumo fue generalizado en todas las regiones del país. La mayor expansión se verificó en la región Patagónica, con un alza del 21,7% interanual, seguida por el Gran Buenos Aires, donde la demanda creció 14,8%. En volumen, el GBA concentró 4.742 GWh, el mayor registro regional del sistema.

La composición de la demanda también muestra el peso del consumo residencial. El segmento residencial cubierto explicó el 48% del total, mientras que la demanda no residencial no cubierta representó el 16%, los grandes usuarios mayores el 14%, la no residencial cubierta el 9,5%, los GUDI el 7%, los GUME el 4% y el MATE el 1%.

Del lado de la oferta, la generación total llegó a 12.622 GWh, con una suba interanual del 10,8%. La generación local del mes fue de 11.853 GWh y el sistema respondió con una mayor participación hidráulica y con importaciones récord, que pasaron de 50 a 764 GWh, en un contexto de caída de la generación nuclear del 16,6%.

Las fuentes renovables, incluyendo la hidráulica mayor a 50 MW, alcanzaron el 41,9% de la generación local. Dentro de ese bloque, la solar fue la tecnología de mayor crecimiento, con un avance interanual del 38,2%, al pasar de 307 a 425 GWh.

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Subsidios: cayó la cobertura residencial promedio

El segundo eje del informe está puesto en la brecha de subsidios. En mayo, la cobertura residencial promedio cayó al 54%, lo que implica una baja de 15 puntos porcentuales frente a abril. En consecuencia, el 46% restante del costo quedó financiado vía subsidios.

La diferencia se amplía en el caso del consumo base subsidiado. Según el informe, ese segmento cubrió apenas el 33% del costo real de la energía, mientras que el 67% restante fue cubierto con subsidios. El costo real informado para mayo fue de $142.265 por MWh.

Para el usuario residencial promedio, el precio reconocido fue de $77.259 por MWh. En el caso del residencial con base subsidiada, el valor fue de $47.210 por MWh, mientras que para el residencial sin subsidio alcanzó los $113.707 por MWh y para el residencial excedente con subsidio llegó a $114.539 por MWh.

El informe también señala que el Precio Estacional de la Energía vigente fue de $97.043 por MWh, un 49% por encima del nivel registrado en mayo de 2025. Ese dato refleja la continuidad del proceso de recomposición tarifaria, aunque todavía con una brecha significativa respecto del costo real del sistema.

Precios: el spot se ubicó 42% por encima del mercado asignado

El tercer eje del monitor es la dinámica de precios. En mayo, el precio spot alcanzó los u$s139,8 por MWh, con una suba interanual del 79,8%. Además, según las conclusiones del informe, ese valor quedó 92% por encima del nivel de abril.

La diferencia frente al segmento regulado fue significativa. El precio del mercado spot resultó 42% superior al precio del mercado asignado, que se ubicó en u$s98,1 por MWh. Esta brecha refleja la segmentación del sistema entre un bloque con abastecimiento garantizado a precios regulados y otro expuesto a costos marginales.

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En la formación del precio, el componente de energía fue el principal factor de diferencia. En el mercado spot, la energía explicó u$s118,6 por MWh, frente a u$s73,5 por MWh en el mercado asignado. En cambio, los componentes de potencia, servicios y transporte se mantuvieron en niveles similares para ambos segmentos.

El Costo Marginal Operado de mayo fue de u$s188,3 por MWh, con un salto mensual del 118,4%. En paralelo, el costo asignado llegó a u$s98,1 por MWh, con una suba mensual del 16,8%, mientras que el precio estacional calculado en dólares fue de u$s69,1 por MWh, con un aumento mensual del 10,2%.

La foto de mayo muestra así un sistema eléctrico tensionado por tres frentes simultáneos: una demanda que crece por efecto del clima, una brecha de subsidios que sigue siendo relevante y precios mayoristas que vuelven a marcar presión sobre los costos de abastecimiento.