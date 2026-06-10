La Inflación de mayo en China se mantiene sin cambios, con descenso en precios de energía

El índice interanual en mayo llegó al 1,2%, por debajo de la meta inflacionaria. La baja en precios de energía contrarrestó el aumento de precios de productos tecnológicos por la IA.

Los precios al consumidor en China se mantuvieron sin cambios en mayo, con un índice interanual del 1,2%.

Los precios al consumidor de China se mantuvieron estables en mayo, frente a la propensión a la baja en los precios de la energía, según cifras oficiales divulgadas este miércoles.

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Al mismo tiempo, la subida demanda de productos tecnológicos ligados a la inteligencia artificial provocó un aumento en los precios de fábrica por tercer mes consecutivo.

El índice de precios al consumidor (IPC), indicador clave de la inflación, alcanzó 1,2% interanual en mayo, e l mismo nivel que abril, según la Oficina Nacional de Estadística (One). Cabe precisar, que de esta manera, la cifra se mantuvo debajo de la meta inflacionaria del gobierno, de 2% para el año.

Dong Lijuan, estadístico de la One, señaló que, en la medición mensual, el IPC cayó 0,1% en mayo, lo que revirtió el aumento de 0,3% de abril, "principalmente debido a los cambios en los precios de la energía y los servicios". Lijuan argumentó citando el caso de la gasolina, que había subido 12,6% en abril, mientras que en mayo bajó 0,3%.

La inflación de mayo en China se mantuvo en valores estables, con valores de la energía en caída.

Inflación mayorista y los factores

Por otra parte, el índice de precios al productor, que mide la inflación mayorista, alcanzó 3,9% interanual, por encima del 2,8% de abril. De esta manera, se trata del aumento más acelerado desde julio de 2022, cuando alcanzó 4,1% interanual.

Lijuan subrayó que el aumento se debió "a factores como el incremento de la demanda en algunas industrias nacionales y la transmisión de las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas"

La inflación por sectores

La mayoría de las subcategorías de inflación fueron bastante estables en mayo. Ropa (1.4%), salud (2.1%) y educación, cultura y entretenimiento (1.3%) estuvieron todas dentro de los datos de abril.

Dos categorías principales continúan frenando la inflación. En primer lugar, la inflación de alimentos cayó aún más a -1.7% interanual en mayo, ya que la carne de cerdo (-16.1%), fruta fresca (-2.2%), lácteos (-1.2%) y aceite comestible (-1.2%) permanecieron en territorio deflacionario.

Por otra parte, en segundo lugar, la inflación de la vivienda se mantuvo negativa por sexto mes consecutivo. Los precios de alquiler cayeron un -0.6% interanual, con un ritmo general más lento de caída de precios.