Resultados 2025 de Anglo American: u$s6.400 millones, menor deuda y fusión con Teck Resources

La minera cerró un año de reconfiguración estratégica con foco en cobre e hierro premium, generación de caja positiva y progresos en la creación de Anglo Teck.

Anglo American avanzó en la fusión con Teck Resources para conformar Anglo Teck, un grupo con más del 70% de su exposición en cobre.

Anglo American presentó sus resultados preliminares de 2025 con señales claras de consolidación financiera y estratégica. La compañía reportó un EBITDA subyacente de u$s6.417 millones , mientras que la deuda neta se redujo a u$s8.571 millones , reflejando una mejora en la disciplina de capital y en la generación de caja.

El desempeño se dio en un contexto de simplificación del portafolio y reposicionamiento hacia minerales críticos, en especial cobre e hierro premium, pilares de su estrategia de largo plazo y del proceso de integración con Teck Resources para crear Anglo Teck.

En términos operativos, los ingresos alcanzaron u$s 18.546 millones , un crecimiento interanual de 5%, mientras que el EBITDA avanzó 2% frente a 2024, con un margen de 33% en operaciones continuas.

La utilidad subyacente fue de u$s 907 millones , impactada por mayores costos financieros, depreciaciones y carga impositiva. No obstante, el resultado final arrojó una pérdida atribuible de u$s 3.741 millones , principalmente por un deterioro contable de u$s 2.300 millones antes de impuestos en De Beers.

El segmento de cobre volvió a ser el principal generador de valor, con un EBITDA de u$s 3.983 millones y margen de 49% , impulsado por mejores precios. La producción alcanzó 695 mil toneladas , un 10% menos interanual debido a menores leyes en Collahuasi.

Por su parte, el negocio de hierro premium registró u$s 2.873 millones de EBITDA y un margen de 43%, con producción estable en 60,8 millones de toneladas, consolidando su aporte a la rentabilidad del grupo.

Fuerte reducción de deuda y caja positiva

La deuda neta bajó desde u$s10.623 millones a u$s8.571 millones, con un ratio deuda neta/EBITDA de 1,3x. La mejora se explicó por generación de caja, menor nivel de inversiones y la venta de la participación remanente en Valterra Platinum.

El flujo de caja libre atribuible fue positivo en u$s790 millones, revirtiendo el saldo negativo de 2024, mientras que el capex total se redujo a u$s3.322 millones, en línea con la estrategia de priorización de proyectos.

Durante el año, Anglo American profundizó su reestructuración con la escisión de Valterra Platinum y la desinversión en activos no estratégicos.

En paralelo, avanzó en el acuerdo de fusión con Teck Resources para conformar Anglo Teck, un grupo con más del 70% de su exposición en cobre.

La operación ya cuenta con respaldo mayoritario de accionistas y aprobación bajo la legislación canadiense, mientras continúan los procesos regulatorios restantes.

Sostenibilidad y proyectos estratégicos

En materia ambiental, las emisiones Scope 1 y 2 se ubicaron en 6,3 Mt COe, un 32% por debajo de la línea base 2016, mientras que las emisiones Scope 3 cayeron 20% por menor producción de carbón metalúrgico.

En el uso de agua, los retiros de agua dulce disminuyeron 17% interanual (excluyendo PGMs), acumulando una reducción de 47% frente a 2015. Entre los principales proyectos en desarrollo se destacan las expansiones en Collahuasi y Quellaveco, mejoras en Minas-Rio y avances en Woodsmith