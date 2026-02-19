Taca Taca avanza en Salta: First Quantum actualizó informe técnico y proyecta inversión de u$s5.250 millones

La canadiense First Quantum Minerals informó que prevé una producción anual de 291.000 toneladas de cobre y hasta 4.000 empleos en la etapa de construcción. El CEO destacó el RIGI.

Taca Taca en Salta. La vida útil inicial de la mina supera los 35 años, lo que confirma el carácter de largo plazo del emprendimiento.

El proyecto Taca Taca volvió a ubicarse en el centro de la agenda minera argentina luego de que First Quantum Minerals publicara un nuevo informe técnico bajo el estándar NI 43-101, documento de 458 páginas que actualiza los principales parámetros científicos, económicos y operativos de una de las iniciativas de cobre más relevantes del país.

Según informó la compañía a través de un comunicado recibido por Energy Report , el estudio consolida a Taca Taca como el activo con mayor probabilidad de desarrollo en el corto plazo dentro de su cartera global.

La empresa lo define como un "proyecto estratégico con potencial para transformarse en una operación de cobre de clase mundial" , tanto por su escala productiva como por su posicionamiento en la curva de costos internacionales.

El nuevo monto de inversión previsto asciende a u$s5.250 millones , cifra que refleja la magnitud de un proyecto que se convertirá en la primera mina de cobre de la provincia de Salta . El informe anterior preveía una inversión de u$s4.300 millones.

Taca Taca está ubicado en la provincia de Salta, a 230 km de la ciudad capital y a 35 km de Tolar Grande, departamento de Los Andes.

El desarrollo minero contempla una producción estimada de 291.000 toneladas anuales de concentrado de cobre durante los primeros 10 años , con un contenido de 0,42%. La vida útil inicial de la mina supera los 35 años , lo que confirma el carácter de largo plazo del emprendimiento.

Pero Taca Taca no solo es cobre. La estimación de Recursos Minerales de Taca Taca fue actualizada también para los elementos oro (Au), plata (Ag), molibdeno (Mo), hierro (Fe) y azufre (S). Según el extenso documento al que accedió este medio, los cálculos de leyes fueron realizados por David Gray, de FQM, mediante software especializado Datamine Studio RM y Snowden Supervisor.

Las leyes se estimaron en un modelo de bloques a partir de resultados de perforaciones utilizando el método de kriging ordinario, integrando datos de laboratorio provenientes de una base segura junto con el modelo geológico que define la distribución espacial de la mineralización. La clasificación de los bloques consideró calidad de datos, continuidad geológica y de leyes, espaciamiento de perforaciones y nivel de confianza, y se reportó bajo los estándares del Instituto Canadiense de Minería (CIM, 2014), con un “cut-off” equivalente de cobre, oro y molibdeno de 0,11%.

"La actualización técnica refuerza la solidez geológica del proyecto al incorporar un modelo de recursos más preciso y alineado con estándares internacionales, lo que permite mejorar la planificación de la mina y la evaluación económica de largo plazo, consolidando a Taca Taca como uno de los desarrollos cupríferos más robustos de la cartera global de la compañía", destacó el reporte.

Taca Taca Minería cobre Salta Si bien se espera producir 291.000 toneladas anuales de cobre en los primeros diez años de operación, también se calculó una producción anual máxima de 323.000. Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo

En los nuevos resultados, se estimó una reserva mineral de 1.990 millones de toneladas (Mt) con una ley de cobre del 0,42% y una ley de oro de 0,09 gramos por tonelada (g/t).

Si bien se espera producir 291.000 toneladas anuales de cobre en los primeros diez años de operación, también se calculó una producción anual máxima de 323.000, y una producción anual de cobre durante la vida útil de la mina de aproximadamente 209.000 toneladas.

En cuento al oro, se espera que la producción anual promedio de oro sea de 133.000 onzas en los primeros diez años de operación (con una producción anual máxima de 171.000 toneladas) y una producción anual durante la vida útil de la mina de 96.000 onzas.

Estimación de Reservas Minerales

La planificación minera y la estimación de Reservas Minerales se basan en un enfoque convencional para optimizar un modelo de planificación derivado del modelo de Recursos Minerales, seguido por el diseño detallado de fases y del tajo final, la programación de la producción y el cálculo de reservas. "La escala del equipamiento minero principal se considera adecuada para el tamaño previsto de la operación y del rajo abierto propuesto"m subrayó el trabajo.

Desde el Informe Técnico de 2021 -dice el documento-, la escala del equipamiento principal fue reducida y se incorporó una flota de pre-stripping para la etapa de desarrollo del proyecto. "La optimización del pit se realizó utilizando costos de minería, procesamiento y gastos generales estimados desde primeros principios, tomando como referencia un escenario de producción de Etapa 2 de 60 Mtpa. Posteriormente se efectuó un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto combinado de precios de metales más altos y mayores costos operativos en una operación de Etapa 1 de 40 Mtpa", indicó.

Asimismo, remarcó que los costos mineros se calcularon en detalle a partir de un cronograma integral de producción para toda la vida de la mina, incluyendo costos del ciclo de vida de los equipos, insumos y mano de obra. "Los costos de carga y transporte se vinculan a los diseños de las fases del pit y a los tiempos de ciclo de acarreo hacia la trituradora primaria en boca de mina, los botaderos y los acopios de largo plazo", aclaró el informe técnico.

Considerando el plan de producción y el análisis económico (modelo de flujo de caja antes de impuestos), la inclusión de inventarios recuperables de acopios de largo plazo en la estimación de Reservas Minerales se considera "razonable", dado que proyecta flujos de caja positivos más allá de la fase inicial de desarrollo. En opinión del asesor técnico de minas de First Quantum, Michael Lawlor, la estimación de reservas incorpora factores de modificación adecuados y refleja un plan minero viable, junto con un cronograma de producción de 40 Mtpa para la Etapa 1.

Empleo y desarrollo regional

El impacto socioeconómico es otro de los ejes centrales del plan. Durante el pico de construcción se proyectan hasta 4.000 puestos de trabajo, mientras que en la etapa operativa habrá alrededor de 2.000 empleos directos, con prioridad para la contratación de trabajadores y proveedores locales.

Además, el proyecto incluye inversiones en infraestructura energética, logística y de transporte que contribuirán a mejorar la conectividad regional y fortalecer el Corredor Bioceánico Capricornio, impulsando la integración productiva del norte argentino.

El Corredor Bioceánico de Capricornio es una red de infraestructura vial y logística de aproximadamente 2.400 kilómetros diseñada para unir el Océano Atlántico (Brasil) con el Océano Pacífico (Chile), atravesando Paraguay y el norte de Argentina.

Taca Taca Salta Minería cobre First Quantum prevé producir un contenido de cobre en mineral de ley 0,42% promedio. Taca Taca

First Quantum destacó que mantiene un proceso sostenido de diálogo con las comunidades cercanas, con instancias de consulta pública y programas vinculados a salud, educación y monitoreo responsable del agua.

En paralelo, la empresa trabaja junto al gobierno provincial en los procesos de evaluación ambiental y en la obtención de permisos hídricos. Tras la finalización de las instancias participativas, prevé obtener las aprobaciones durante el primer semestre de 2026.

El rol del RIGI y la mirada de la compañía

El CEO de la firma, Tristan Pascall, subrayó el peso estratégico del proyecto al afirmar que “los aspectos económicos son sólidos y reflejan el valor creado cuando aplicamos nuestras capacidades internas en la planificación y el desarrollo de proyectos”.

Tristan Pascall CEO First Quantum Minerals Tristán Pascall dijo que el RIGI "ofrece previsibilidad y estabilidad para las inversiones". Mining.com

El ejecutivo remarcó además que Taca Taca es “uno de los activos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo” y sostuvo que el estudio actualizado reafirma su potencial como una mina de larga duración con producción significativa de oro y costos competitivos.

En relación con el contexto argentino, Pascall destacó la importancia del recientemente extendido Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que “ proporciona un marco para invertir en el país y ofrece previsibilidad y estabilidad para las inversiones a largo plazo”.

Taca Taca en números: