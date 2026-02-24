Exportaciones mineras marcan récord en enero impulsadas por oro y litio

Las ventas externas del sector crecieron 82% interanual y representaron el 12,1% de las exportaciones totales del país, con fuerte liderazgo de los minerales metalíferos.

Las exportaciones mineras alcanzaron en enero de 2026 los u$s812 millones , el mayor registro para ese mes en la serie histórica, superando ampliamente los u$s446 millones de enero de 2025.

Según los datos de la Secretaría de Minería de la Nación , el salto implicó un crecimiento interanual del 82,1% y ubica el nivel de ventas 168,4% por encima del promedio 2010-2025 para el mismo período.

Con estos resultados, la minería explicó el 12,1% de las exportaciones totales del país , consolidando su peso dentro de la canasta exportadora nacional.

Del total exportado, u$s707 millones correspondieron a minerales metalíferos , que representaron el 87% de las ventas mineras y registraron un incremento interanual del 86,8% .

Exportaciones mineras en millones de dólares FOB desde el 2019 al 2025, según producto. Adicional, enero del 2025 vs. enero del 2026.

El oro fue el principal producto con u$s 581 millones (71% del total), impulsado por una suba de precios internacionales que elevó el valor exportado un 70,6% respecto a 2025.

Exportaciones oro plata minería Exportaciones de oro y plata desde enero del 2022 a enero del 2026. Secretaría de Minería

La plata aportó u$s 116 millones (14%), con un fuerte crecimiento interanual del 227%, explicado por mayores volúmenes exportados -que aumentaron 85%- y mejores precios.

Otros minerales metalíferos, principalmente plomo, completaron el rubro con u$s 10 millones.

Litio con récord mensual

El litio registró exportaciones por u$s 96 millones, lo que significó un aumento interanual del 74,5% y el máximo histórico para un mes de enero. El mineral explicó el 11,9% de las exportaciones mineras y se ubicó como el tercer producto más exportado del sector.

El crecimiento respondió a una combinación de mayores volúmenes (+42%) y precios internacionales más altos.

Otros productos y composición de la canasta

El resto de las exportaciones mineras sumó u$s 9 millones, con una caída interanual del 27,7%. Dentro de este grupo, los minerales no metalíferos aportaron u$s7,1 millones, destacándose boratos, ácido ortobórico y bentonita.

Las rocas de aplicación generaron u$s2 millones, con predominio de las cales, que representaron el 53% del segmento.

Principales proyectos exportadores

El mapa de proyectos exportadores del primer mes de 2026 muestra una fuerte concentración en grandes operaciones metalíferas y de litio, con el peso dominante de Veladero en San Juan, operado por Barrick Mining (oro y plata), seguido por Cerro Negro en Santa Cruz, a cargo de Newmont (oro), y Cerro Vanguardia -también en Santa Cruz- operado por AngloGold Ashanti junto a FOMICRUZ (oro y plata).

En la misma provincia se destacan Cerro Moro (oro y plata, operado por Pan American Silver) y San José (oro y plata, de Hochschild Mining y McEwen Mining), consolidando a Santa Cruz como el principal polo exportador metalífero.

Entre los proyectos de plata y oro también aparecen Chinchillas-Pirquitas en Jujuy (MInería SSR), Lindero en Salta (Fortuna Mining), Gualcamayo en San Juan (Minas Argentinas S.A.), además de operaciones de menor escala relativa como Casposo, Don Nicolás, Aguilar, Farallón Negro, Centenario-Ratones y el proyecto 3Q de Zijin-LIEX, que completan el entramado productivo y reflejan la diversidad mineral del país entre metales preciosos y litio.

En el segmento de litio sobresalen Cauchari-Olaroz en Jujuy (Minera Exar) y los operados por Rio TInto Lithium Salar de Olaroz, en Jujuy, y Fénix en Catamarca.

Origen provincial de las exportaciones mineras

Las exportaciones mineras mostraron una marcada concentración territorial: el 98,9% del total fue explicado por cinco provincias -Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta- donde la actividad tuvo además un peso determinante en sus economías regionales. En conjunto, la minería explicó el 87,3% de las exportaciones totales de estas jurisdicciones, con niveles particularmente altos en Catamarca (95,6%) y San Juan (94,9%), seguidas por Santa Cruz (89,9%), Jujuy (81,6%) y Salta (52,4%).

Exportaciones mineras origen provincias Secretaría de Minería

Entre las provincias líderes, Santa Cruz registró el mayor volumen exportado con u$s 400 millones, un salto interanual del 169,6% y el valor más alto para un enero desde que hay registros. La minería representó el 89,9% de las ventas externas provinciales, con una canasta prácticamente íntegra de minerales metalíferos (99,9%), dominada por el oro (79,3%) y la plata (20,6%).

En San Juan, en tanto, las exportaciones mineras sumaron u$s 232 millones, un incremento del 29% interanual, con una participación del 94,9% en las ventas totales de la provincia; el oro concentró el 99,4% de los envíos mineros.

Por su parte, en el NOA -principalmente Jujuy y Salta- las exportaciones mineras totalizaron u$s 172 millones, con un crecimiento del 52,9% interanual, impulsado por mayores volúmenes y mejores precios del litio.

En estas provincias, la minería explicó el 74,4% de las exportaciones totales, con una canasta dominada por el litio, que representó el 56% de los envíos, mientras que el oro y la plata concentraron en conjunto el 38,7%, reflejando el peso creciente de los minerales vinculados a la transición energética en la región.

Principales destinos: concentración en cuatro mercados

Los envíos a Estados Unidos, Suiza, India y China concentraron el 76% de las exportaciones mineras (u$s 621 millones).

En estos destinos, los minerales metalíferos explicaron el 85% de las ventas, y en conjunto representaron el 74% de todas las exportaciones metalíferas del mes.

El resto se dirigió principalmente a Canadá, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Japón.

Ranking de países compradores de minerales argentinos

En enero de 2026, las exportaciones mineras argentinas mostraron una fuerte concentración geográfica, con Estados Unidos como principal destino con u$s190 millones (23% del total) y un crecimiento interanual del 132%, seguido por Suiza con u$s 168 millones (21%, -24% i.a.) y India con u$s155 millones (19%, +943% i.a.).

Más atrás se ubicaron China con u$s107 millones (13%, +108%), Canadá con u$s76 millones (9%, +151%) y Corea del Sur con u$s43 millones (5%, +192%).

Completaron el ranking Alemania con u$s28 millones (3%, +433%) y el resto de los destinos con u$s44 millones (5%, +59%), evidenciando un dinamismo generalizado en la mayoría de los mercados.