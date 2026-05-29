La Unión Europea entregará 16.400 millones de euros a Hungría "para reactivar la economía"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó la entrega de la enorme cifra para Budapest, destacando el rápido avance del gobierno de Péter Magyar, el flamante nuevo primer ministro.

"Puedo confirmar que son 10.000 millones de euros los que se han desbloqueado o se desbloquearán" para Hungría.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes que los cambios que está realizando el nuevo gobierno de Hungría, a cargo del premier Péter Magyar, permitirán el desbloqueo de 16.400 millones de euros de los fondos de recuperación y cohesión de la Unión Europea (UE) que estaban previamente congelados para este país.

Von Der Leyer se reunió este viernes al mediodía con Magyar y brindó algunos detalles a la prensa. " Puedo confirmar que son 10.000 millones de euros los que se han desbloqueado o se desbloquearán de Next Generation EU, más los 4.200 millones de euros de la condicionalidad de cohesión y los 2.200 millones para la libertad académica , lo que suma un total de 16.400 millones de euros ", afirmó Von der Leyen.

" Es una suma considerable, pero (...) el pueblo húngaro se lo merece. Una vez más, muchísimas gracias por el excelente trabajo que se ha realizado", añadió.

“ Su gobierno avanza con rapidez y determinación ”, celebró la presidenta de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, durante una rueda de prensa en Bruselas, en presencia del nuevo primer ministro húngaro. La alta funcionaria elogió las reformas emprendidas en beneficio “de Hungría (…) y de la Unión Europea” ._

Por su parte, el gobierno húngaro celebró el acuerdo y aseguró que permitirá acelerar inversiones consideradas clave para la economía del país en medio del contexto de desaceleración económica que atraviesa Europa.

La administración de Magyar heredó un déficit presupuestario creciente que, según la Comisión, podría alcanzar el 6,2% del PIB en 2026 tras el elevado gasto preelectoral del ex primer ministro Viktor Orbán, derrotado en las elecciones del mes pasado, según informa Reuters.

"Traeremos este dinero a casa, tal y como prometimos, para reconstruir Hungría, reactivar la economía, restaurar y desarrollar los servicios públicos, y reforzar la competitividad de las empresas húngaras y de las pequeñas y medianas empresas", declaró Magyar en la rueda de prensa.

Péter Magyar asume en Hungría para "cambiar el sistema"

Péter Magyar Economist

Hace apenas 20 días Péter Magyar juró como nuevo primer ministro de Hungría, luego de recibir el respaldo de la Asamblea Nacional, tras derrotar a la coalición que lideraba Viktor Orbán. Con su llegada al poder, el dirigente del Partido Tisza iniciará un mandato de cuatro años.

En su discurso inaugural, Magyar afirmó que el nuevo Gobierno recibió un mandato no solo para modificar su conformación, sino también para “cambiar el sistema”. Además, se comprometió a servir al país en lugar de “gobernar sobre él”, con un mensaje centrado en la reconciliación, la renovación democrática y la unidad nacional.

La votación parlamentaria se realizó durante la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional. De los 199 miembros del Parlamento, 195 emitieron su voto: hubo 140 apoyos, 54 rechazos y una abstención, lo que le permitió alcanzar la mayoría necesaria para ser elegido primer ministro.

El Partido Tisza abre una nueva etapa en Hungría

peter magyar viktor orban hungria

Magyar sostuvo que su administración “será el Gobierno de todos los húngaros” y buscó marcar una diferencia con la etapa anterior, al enfatizar la inclusión y la igualdad de dignidad para todos los ciudadanos.

El ascenso del líder de Tisza quedó consolidado después de las elecciones parlamentarias del 12 de abril, en las que su espacio derrotó a la alianza gobernante de Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP), encabezada por Orbán.

En esos comicios, el Partido Tisza obtuvo 141 de los 199 escaños, lo que le garantizó una mayoría de dos tercios en el nuevo Parlamento. El resultado significó un fuerte cambio político en Hungría y el cierre de una larga etapa dominada por Orbán.

Quién es Péter Magyar

Nacido en marzo de 1981, Magyar estudió Derecho y Humanidades en la Universidad Católica Pázmány Péter. Antes de dar el salto a la primera línea política, trabajó como juez en prácticas y abogado.

Luego ocupó cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otras instituciones gubernamentales. En 2024, fue elegido líder del Partido Tisza y también miembro del Parlamento Europeo. Mientras tanto, simpatizantes de Tisza celebraban en la plaza Kossuth, frente al Parlamento en Budapest, donde estaba previsto que Magyar pronunciara otro discurso ante sus seguidores.