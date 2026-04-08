Las petroleras argentinas abrieron una ventana para emitir deuda y tuvieron su mejor trimestre desde 2017

Las petroleras argentinas tuvieron su mejor performance de emisiones de deuda desde el primer trimestre de 2017, pese a que después de febrero los mercados internacionales se vieron afectados por las tensiones geopolíticas y el riesgo país argentino se mantuvo durante todo ese trimestre en torno a los 500 y 600 puntos básicos. Aun así, el sector logró capitalizar el contexto global y abrir una ventana de financiamiento que permitió avanzar en proyectos de largo plazo para el desarrollo de Vaca Muerta .

Desde fines de febrero, con el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y la fuerte suba del precio del petróleo que llegó a superar los u$s100 el barril, las compañías del sector aceleraron su acceso a los mercados internacionales de deuda. En ese marco, lograron colocar bonos con plazos de hasta 12 años, marcando un hito para el mercado argentino.

Pan American Energy (PAE) fue la primera en salir, el 9 de enero, con una emisión bajo ley de Nueva York a una tasa del 7,9%. Luego se sumó YPF, el 22 de enero, con un rendimiento del 8,10% y finalmente Vista Energy, a fines de marzo, con una tasa del 7,88%. En conjunto, las tres operaciones totalizaron u$s1.475 millones, según estimaciones realizadas por Ámbito .

Este proceso no se limitó al mercado internacional. En paralelo, las empresas también recurrieron al mercado local , donde captaron más de u$s1.800 millones, ampliando las fuentes de financiamiento para sostener sus planes de inversión.

En el caso de Pan American Energy, los recursos están destinados a impulsar inversiones en exploración y desarrollo de activos en el país, incluyendo la adquisición de bienes de capital, la refinanciación de deuda y el financiamiento de su plan de expansión. Parte de los fondos también se orientará a la construcción y mejora de infraestructura vinculada al proceso de refinación y a la red de distribución.

YPF, por su parte, utilizará el financiamiento para optimizar su perfil de deuda. Los fondos se destinaron a la precancelación de un préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como al fortalecimiento de su plan de inversiones en producción de hidrocarburos e infraestructura energética. La operación permitió reducir el costo promedio de sus pasivos y mejorar el calendario de vencimientos.

En tanto, Vista Energy avanza con un ambicioso plan de crecimiento anunciado en el Investor Day. La compañía proyecta conectar entre 80 y 90 pozos por año y realizar inversiones anuales de entre u$s1.500 millones y u$s1.600 millones durante los próximos dos años. Su objetivo es alcanzar una producción de 180.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) hacia 2028 y superar los 200.000 boe/d en 2030.

Las petroleras ganan peso en el mercado de capitales

Más allá del buen desempeño del equity energético en lo que va del año por el aumento del petróleo que mejora los precios internacionales para las exportaciones, el foco de los inversores seguirá puesto en la evolución del contexto global, especialmente en la estabilidad del precio del petróleo y en el apetito internacional por activos de mercados emergentes.

A nivel local, la selectividad continúa siendo clave a la hora de elegir deuda corporativa. Sin embargo, el sector energético ya representa más del 20% del mercado de capitales de equity.

En este marco, Vaca Muerta se consolida como el principal motor de expansión. A fines del año pasado, J.P. Morgan la ubicó entre los polos más dinámicos del mercado energético global y proyectó que Argentina atraviesa uno de los ciclos de crecimiento petrolero más importantes de su historia. Según el banco, el país podría incrementar su producción entre 120.000 y 150.000 barriles diarios por año, impulsado por el desarrollo del shale en Neuquén y por la aceleración de inversiones en infraestructura estratégica.

En ese sentido, destacó que Vaca Muerta “emergió como un nuevo frente dinámico: escalable, de bajo costo y cada vez más integrado con infraestructura de exportación”, posicionándola junto a países como Brasil, Guyana, Canadá, Noruega y Estados Unidos como uno de los principales motores del crecimiento energético no convencional fuera de la OPEP+. En este escenario, el desafío hacia adelante no será solo sostener el acceso al financiamiento, sino también consolidar la ejecución de los proyectos y ampliar la infraestructura necesaria para transformar ese potencial en exportaciones concretas.