Litio: por beneficio en el acceso a dólares, avanza inversión de u$s400 millones

Actualmente en la Argentina hay solo dos proyectos de producción de carbonato de litio. El caso de Liex es uno de los 6 que se encuentra en construcción. El anuncio de la segunda etapa de inversiones llegó luego de que Scioli les entregara el certificado de elegibilidad del Régimen de Fomento de Inversión para las exportaciones. Se trata de incentivos establecidos en el decreto 234, que se publicó en 2021, que determina la libre disponibilidad de divisas por hasta un 20% de las exportaciones, en los casos donde las inversiones superen los u$s 100 millones.

De momento hay solo 2 empresas bajo este régimen: junto a Liex, inicialmente había ingresado una alimenticia (Alimentos Modernos S.A.), luego de invertir u$s 215 millones para establecer una fábrica en el parque industrial de Mar del Plata. Según pudo saber este diario, hay otras dos compañías que tramitan este beneficio, también del sector minero.

El proyecto Tres Quebradas de Liex S.A proyecta generar 1200 empleos directos e indirectos, para la exportación de carbonato de litio. Ya desembolsó u$s 70 millones y las nuevas inversiones llegarán en un plazo de tres años. La producción comenzará a principios de 2024, será en promedio de 20 mil toneladas de litio anuales durante 50 años, y durante el período de mayor producción (2025-2043) las exportaciones alcanzarán los u$s243 millones anuales. El monto es superior a más que todo lo que se exportó en litio en 2021.

Además, la semana pasada, el Grupo Iraola, en alianza con el gigante chino Gotion High Tech le anunciaron a Scioli y al presidente Alberto Fernández la inversión para construir una planta para fabricar baterías de litio, para autos, bicicletas, motos y buses. Además, trabajan con el gobierno de Jujuy para una planta refinadora de litio. Fuentes del sector privado manifestaron que será clave que el Congreso apruebe la ley de electromovilidad, que todavía no empezó a tratarse, para establecer un marco normativo e incentivos fiscales.

“Marco adecuado”

Para Scioli, la minería es un “área estratégica”, sobre todo ante la falta de dólares. “No visualizo otro sector, salvo lo que está ocurriendo en Vaca Muerta, que tenga la capacidad del ingreso de dólares genuinos que tanto necesita el país para alimentar un circuito productivo virtuoso que necesitamos”, afirmó este miércoles en un encuentro con el Consejo Federal de Minería (Cofemin) que integran las distintas provincias mineras.

Además, habló de un “marco adecuado” para atraer inversiones y “aprovechar oportunidades”.

De hecho, hay otro importante proyecto que se encuentra trabado, según pudo saber Ámbito. El proyecto de cobre Taca Taca en Salta, de la canadiense First Quantum, ya podría empezar a construirse: tienen “toda la intención” en hacerlo, pero antes aseguran que necesitan “solucionar algunos problemas”. Se trataría de una inversión por u$s 3600 millones, con la posibilidad de exportar anualmente u$s 2000 millones en cobre. Sin embargo, la compañía analiza el nuevo régimen de retenciones, la estabilidad fiscal y las restricciones cambiarias, ante las dudas acerca de si podrán acceder a los dólares para el repago del financiamiento que se requiere para las inversiones.

En su informe sobre las revisiones trimestrales, el FMI aseguró que los cambios que realizó el Gobierno para las retenciones de cobre “fue alineado conforme a las mejores prácticas”. El nuevo régimen, optativo para las empresas, establece que los derechos de exportación podrán ser progresivas según el precio internacional.