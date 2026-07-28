Japón: un terremoto de magnitud 7,1 activó la alerta por tsunami y dejó al menos 50 heridos

El fuerte sismo sacudió la región de Kumamoto, provocó derrumbes, incendios y cortes de energía. Las autoridades monitorean posibles réplicas y el riesgo en la costa.

El sismo alcanzó una magnitud de 7,1 y activó una alerta de tsunami en el sur de Japón.

El terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el sur de Japón , provocó derrumbes, incendios y al menos 50 heridos , además de activar una alerta por tsunami en varias zonas costeras. Las autoridades aún trabajan para determinar la cantidad de víctimas fatales y de personas afectadas mientras continúan las tareas de emergencia.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 16:27 en la región de Kumamoto , ubicada en la isla de Kyushu, y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo , la máxima intensidad contemplada por ese sistema de medición.

Tras el temblor, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami para la bahía de Ariake, en la costa occidental de Kumamoto. El organismo advirtió que las olas podrían alcanzar hasta un metro de altura , mientras que la cadena pública NHK informó que ese fenómeno ya podría haberse registrado en algunos sectores.

Ante esa situación, la primera ministra Sanae Takichi pidió a la población mantenerse alejada del litoral hasta que las autoridades levanten la advertencia.

El terremoto dejó al menos 50 heridos y provocó derrumbes, incendios y cortes de energía.

El fuerte terremoto dejó importantes daños materiales en distintos puntos de Kumamoto. Las primeras informaciones indican que al menos 50 personas resultaron heridas , aunque las autoridades aclararon que todavía no existe un balance definitivo y continúan verificando si hubo fallecidos.

Además, 12 viviendas colapsaron, dejando cuatro personas atrapadas entre los escombros. En paralelo, un piso de un centro comercial se desplomó con varias personas en el interior, mientras que la Policía también recibió reportes de una explosión en la zona.

Como consecuencia del movimiento sísmico, se registraron hasta siete incendios en distintos puntos de la prefectura, además de una serie de réplicas de menor intensidad que mantienen en alerta a los equipos de rescate.

El país volvió a enfrentar un fuerte sismo en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. @SaudiNewsFR

Miles de usuarios sin luz y trenes suspendidos

El impacto del terremoto también afectó la infraestructura de la región. La empresa Kyushu Electric Power informó que unos 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, mientras que las autoridades suspendieron los servicios ferroviarios, incluido el tren bala de alta velocidad, como medida preventiva.

Por su parte, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón confirmó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares ubicadas en la zona afectada, descartando incidentes vinculados a esas instalaciones.

Las autoridades también emitieron alertas para las prefecturas de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki, debido al riesgo de nuevos movimientos y posibles variaciones en el nivel del mar.

Más de 40.000 hogares quedaron sin electricidad y se suspendió el servicio del tren bala. @ELTIEMPO

Japón permanece en alerta por nuevas réplicas

Japón es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, donde convergen cuatro grandes placas tectónicas.

Cada año el archipiélago registra cientos de terremotos, la mayoría de baja intensidad, aunque algunos generan importantes daños según su profundidad y cercanía a zonas urbanas.

El país todavía conserva el recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011, de magnitud 9,0, que dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y provocó la crisis nuclear de Fukushima. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la evolución del sismo en Kumamoto, el comportamiento del mar y la posibilidad de nuevas réplicas.