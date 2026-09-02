Minería y petróleo: la Universidad Di Tella lanza un nuevo programa para gestionar los territorios

La formación aborda minería, petróleo, desarrollo local, regulación, renta de recursos y gobernanza territorial. Comienza el 20 de octubre y la cursada será virtual y sincrónica.

La cursada será virtual y sincrónica, durante cuatro semanas, los martes y jueves a las 19. El inicio está previsto para el 20 de octubre de 2026.

La expansión de la minería y los hidrocarburos en la Argentina abrió nuevas oportunidades de inversión y desarrollo, pero también puso en primer plano un desafío: cómo gestionar los territorios donde se concentran esos proyectos. Con ese eje, la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) presentó el Programa Ejecutivo en Gestión de Territorios Mineros y de Hidrocarburos , una formación destinada a quienes toman decisiones en torno a las actividades extractivas.

La propuesta parte de una idea central: los recursos naturales pueden generar una oportunidad de desarrollo, pero esa ventana es limitada y sus resultados de largo plazo dependen de las decisiones que se tomen en los territorios. Gobiernos, empresas, proveedores, comunidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil participan desde distintos lugares de un mismo proceso y sus decisiones están vinculadas.

El programa busca brindar herramientas para analizar ese escenario y entender cómo transformar un ciclo de expansión minera o hidrocarburífera en desarrollo económico y territorial de largo plazo. Para eso, combina aspectos internacionales, fiscales, legales, productivos, territoriales y sociales.

La formación está organizada en ocho módulos. El primero aborda el contexto global de la minería, los hidrocarburos y la transición energética, con foco en los factores internacionales que inciden sobre los precios, las inversiones y las oportunidades para los países productores.

El segundo módulo se concentra en la política fiscal y la gestión de la renta de los recursos naturales, un aspecto especialmente relevante para provincias y municipios que deben administrar ingresos que pueden ser importantes, pero también variables a lo largo del tiempo.

Los módulos 3 y 4 están dedicados al marco legal y regulatorio. El primero analiza específicamente la actividad minera y el segundo se enfoca en los hidrocarburos, con el objetivo de comprender las reglas bajo las cuales se desarrollan los proyectos en cada sector.

El recorrido continúa con el desarrollo económico local, los proveedores y los encadenamientos productivos. Allí se analiza cómo la actividad minera y petrolera puede generar mayor valor dentro de las economías locales y fortalecer el entramado de empresas y proveedores.

El sexto módulo aborda los llamados boomtowns, es decir, territorios que atraviesan fuertes procesos de crecimiento asociados a una actividad extractiva. El programa propone analizar sus impactos, el ordenamiento territorial y el legado que dejan esos procesos.

La diversificación productiva y la bioeconomía ocupan el séptimo módulo. El objetivo es incorporar herramientas para pensar economías menos dependientes de un único recurso y generar alternativas que permitan sostener el desarrollo cuando el ciclo extractivo pierda dinamismo.

Finalmente, el octavo módulo aborda la gobernanza territorial, la participación y la legitimidad social. El foco está puesto en la relación entre empresas, Estado y comunidades y en los mecanismos necesarios para construir acuerdos y gestionar conflictos alrededor de proyectos de alto impacto.

Un equipo docente con experiencia en minería, energía y desarrollo territorial

La propuesta reúne especialistas provenientes del sector público, la actividad privada, la academia y organismos vinculados al desarrollo.

Mariana Barrera es economista, Máster en Finanzas por la UTDT y Máster en Planificación Urbana por Harvard University Graduate School of Design. Cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo territorial y políticas públicas en contextos extractivos. Entre 2015 y 2019 fue Directora Nacional de Innovación y Desarrollo Sostenible y coordinó programas de mejoramiento de hábitat financiados por organismos como BID, Banco Mundial, FONPLATA y CAF. Actualmente es Directora Ejecutiva del CEPE-UTDT y lidera el programa de Recursos Naturales, Territorio y Energía.

También forma parte del equipo Jimena Daneri, abogada con Maestría en Gestión de Negocios Mineros y más de 25 años de experiencia en el sector. Trabajó durante casi dos décadas en Barrick Gold, donde tuvo responsabilidades legales y regulatorias vinculadas con Veladero y Pascua-Lama, y posteriormente fue Gerente de Legales y Ambiente LATAM de Fortescue. Actualmente dirige JVD Consultores y asesora a la Cámara Minera de San Juan.

En el área económica estará Nicolás Gadano, licenciado en Economía por la UBA y magíster en Economía por la UTDT, especializado en finanzas públicas, banca pública e hidrocarburos. Fue subsecretario de Presupuesto de la Nación, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y gerente general del Banco Central, además de economista senior de YPF. Actualmente es profesor de la UTDT.

El programa también incorpora a Bernardo Kosacoff, economista y referente en desarrollo industrial, competitividad y transformación productiva. Fue director de la Oficina de Buenos Aires de la CEPAL y economista senior de Naciones Unidas durante más de dos décadas. Su trayectoria incluye trabajos para el BID, el Banco Mundial, organismos públicos y sectores productivos.

Para abordar la dimensión social y territorial, participará María de los Ángeles Ortiz, politóloga especializada en gobernanza socioambiental, diálogo multisectorial y gestión de conflictos vinculados con proyectos de alto impacto. Tiene más de 15 años de experiencia en industrias extractivas y trabajó en proyectos mineros e hidrocarburíferos en Catamarca, San Juan y Vaca Muerta.

La propuesta docente se completa con Jimena Psathakis, especialista en gobernanza socioambiental, participación ciudadana y derechos humanos, con experiencia en proyectos como MARA, Los Azules, Vaca Muerta y Suyai; Javier Rodríguez Galli, especialista en petróleo y gas y desarrollo de no convencionales; Fernando Vilella, referente en bioeconomía y desarrollo productivo; y Patricio Yamin, investigador especializado en política exterior, gobernanza global y economía del cambio climático.

Una formación pensada para quienes toman decisiones

El Programa Ejecutivo está dirigido a profesionales de empresas operadoras, compañías proveedoras y de servicios, además de funcionarios y equipos técnicos de gobiernos municipales, provinciales y nacionales. También apunta a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y organismos de cooperación.

No exige formación previa y está pensado para un público interdisciplinario. De hecho, la diversidad de perfiles es parte de la propuesta, con la intención de que quienes participan puedan analizar un mismo territorio desde distintas perspectivas.

La cursada será virtual y sincrónica, durante cuatro semanas, los martes y jueves a las 19. El inicio está previsto para el 20 de octubre de 2026.

El objetivo final es que cada participante pueda aplicar las herramientas del programa a su propio territorio y a la función que desempeña, entendiendo cómo las decisiones fiscales, regulatorias, productivas, territoriales y sociales se relacionan entre sí.

Las consultas pueden realizarse a [email protected] y la inscripción está disponible a través del sistema de admisiones de la universidad.