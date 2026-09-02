Crisis en Independiente: vendieron a Kevin Lomónaco y Maxi Gutiérrez tras la debacle en el Clausura + Agregar ámbito en









El club vendió al defensor al Elche de España y al delantero al Dynamo de Moscú, en una semana en la que también se fue Gabriel Ávalos.

Independiente vendió a Kevin Lomónaco y Maxi Gutiérrez en una semana crítica.

Independiente atraviesa una crisis de dimensiones inimaginables. Tras la contundente derrota por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, la dirigencia aceleró un inesperado desmantelamiento del plantel en las últimas horas del mercado de pases, con la venta de dos de sus principales figuras: Kevin Lomónaco y Maxi Gutiérrez.

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La baja de mayor impacto se dio en la defensa: Kevin Lomónaco, de 24 años, ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Elche, de España. El traspaso se cerró en u$s5,5 millones por el 80% de su pase, aunque el dinero que ingresará de manera neta a la tesorería del club ronda apenas los u$s1,3 millones: un 30% se destinará a cancelar una vieja deuda por Iván Marcone de 2022, un 25% le corresponde a Bragantino de Brasil, y el resto saldará la deuda por la compra original del propio Lomónaco. El defensor, que llegó a ser convocado a la Selección Argentina en 2025, se despide de Avellaneda tras jugar 88 partidos.

El ataque tampoco quedó a salvo: Maxi Gutiérrez fue vendido al Dynamo de Moscú por 7 millones de euros. Como el club compartía su ficha en partes iguales con Huachipato, de Chile, la tesorería de Independiente recibirá 3,5 millones de euros brutos, aunque la ganancia neta rondará entre 1,5 y 2 millones de dólares tras descontar los 2 millones que todavía se le adeudaban al club trasandino por su llegada en febrero de 2026. El delantero tuvo un paso breve por el Rojo, con 17 partidos, 4 goles y 2 asistencias.

El complicado presente de Jadson Viera tras perder tres titulares en una semana De esta manera, el director técnico Jadson Viera pierde a dos de sus piezas fundamentales de forma repentina. El panorama se vuelve oscuro para el entrenador uruguayo, ya que apenas unos días atrás la dirigencia también había concretado la venta del goleador Gabriel Ávalos a Olimpia, de Paraguay: tres titulares se marcharon en el transcurso de una sola semana.

Con el cierre del mercado de pases de la Liga Profesional encima, la comisión directiva negocia a contrarreloj por Álvaro López, delantero del club uruguayo Albion, y ya consultó por el volante Elián Irala —ex San Lorenzo, actualmente en el fútbol de Emiratos Árabes— para intentar reforzar un plantel golpeado por las salidas.

Una aclaración: el texto original describe a Gutiérrez primero como llegado desde un club chileno y después lo llama "el delantero chileno", pero el apellido y el contexto sugieren que podría ser argentino — no lo pude confirmar con precisión, así que te lo dejo marcado por si querés chequear su nacionalidad antes de publicar.