Multimillonario indio desembarca en Argentina y apuesta al negocio del GNL de Vaca Muerta

Una empresa del Grupo Adani prestará servicios marítimos para Southern Energy, el primer proyecto de exportación de gas natural licuado del país. El desembarco se suma al avance de compañías indias sobre proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta y la infraestructura energética.

La Argentina sumó un nuevo jugador de peso internacional al desarrollo de su sector energético. El Grupo Adani , el conglomerado controlado por Gautam Adani , considerado el hombre más rico de Asia, desembarcará formalmente en el país a través de una de sus compañías especializadas en servicios portuarios y marítimos para el proyecto Southern Energy , la iniciativa que marcará el inicio de las exportaciones argentinas de gas natural licuado (GNL).

La operación representa el ingreso formal del grupo indio a América Latina y se produce en un contexto de creciente interés de empresas asiáticas por el potencial exportador de Vaca Muerta, especialmente tras el avance de los proyectos de licuefacción de gas y la ampliación de la infraestructura vinculada al shale argentino.

El contrato fue adjudicado a un consorcio integrado por Adani Harbour International FZCO y la firma argentina Meridian Group . El acuerdo contempla una inversión estimada en u$s70 millones y tendrá una duración de diez años. Los servicios incluirán la operación de remolcadores para buques metaneros, logística offshore y transporte de tripulaciones mediante una flota de seis embarcaciones.

La actividad estará vinculada directamente al proyecto Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. La iniciativa prevé instalar en el Golfo San Matías, en Río Negro, dos buques de licuefacción flotantes, el Hilli Episeyo y el MKII, que permitirán transformar el gas producido en Vaca Muerta en GNL para su exportación a los mercados internacionales.

La llegada de Adani se produce además en un momento clave para el desarrollo de la infraestructura exportadora del país. Southern Energy fue uno de los primeros proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla inversiones por más de u$s15.000 millones, convirtiéndose en la iniciativa de mayor escala dentro de la cartera actualmente aprobada por el Gobierno.

El desembarco también consolida el creciente interés del sector privado indio por la Argentina. El antecedente inmediato fue Welspun, fabricante de tubos de acero con sede en Mumbai, que a comienzos de este año ganó la licitación para proveer los caños del gasoducto destinado a transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, desplazando a Tenaris en una de las adjudicaciones más relevantes para la infraestructura energética reciente.

Fuentes del sector, consignadas por el diario La Nación, señalan que la visita realizada la semana pasada por ejecutivos de Adani Shipping y Adani Harbour Services a Buenos Aires tuvo como objetivo avanzar en la coordinación operativa del proyecto y explorar nuevas oportunidades de inversión. Los representantes del grupo mantuvieron reuniones con directivos de Southern Energy, funcionarios de la embajada de India y referentes del sector energético local.

La magnitud del conglomerado explica la relevancia del desembarco. El Grupo Adani posee empresas vinculadas a energía, puertos, logística, infraestructura, minería, distribución eléctrica y gas natural. Sus compañías cotizadas acumulan una valuación superior a los u$s190.000 millones, mientras que su división portuaria, Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ), opera terminales en doce países y concentra cerca del 27% del tráfico portuario de India.

Desde la compañía destacaron que la participación en Southern Energy forma parte de una estrategia global orientada a acompañar grandes desarrollos energéticos y logísticos. Para el grupo, el proyecto argentino aparece como una referencia para futuros desarrollos similares en otros mercados.

El interés de India por el gas argentino responde también a cuestiones geopolíticas y de seguridad energética. El país asiático importa gran parte de su GNL desde Medio Oriente y mantiene una elevada dependencia del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial. Las tensiones registradas en la región durante los últimos años aceleraron la búsqueda de proveedores alternativos y reforzaron el atractivo de nuevos polos exportadores como Argentina.

En ese contexto, Vaca Muerta comenzó a ganar protagonismo en los planes de abastecimiento de varios países asiáticos. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, reveló recientemente que existe un creciente interés de compradores de la región por asegurarse volúmenes futuros de gas argentino, especialmente ante la necesidad de diversificar fuentes de suministro.

La llegada de Adani se suma así a una serie de movimientos que reflejan el posicionamiento de la Argentina dentro del mapa energético global. Mientras avanzan proyectos de infraestructura como el oleoducto Vaca Muerta Sur, nuevas ampliaciones de gasoductos y las iniciativas de exportación de GNL, el interés de grandes grupos internacionales comienza a trasladarse desde la exploración de oportunidades hacia inversiones concretas y contratos de largo plazo.

Para el sector energético local, el desembarco del principal conglomerado privado de India constituye una nueva señal sobre el potencial que el mercado internacional le asigna al desarrollo de Vaca Muerta y a la posibilidad de convertir a la Argentina en uno de los futuros exportadores relevantes de gas natural licuado.