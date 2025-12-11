Karina Milei puso un pie en el Consejo de la Magistratura con la designación de Gonzalo Roca + Seguir en









Se trata de Gonzalo Roca, quien se presentó en la boleta libertaria en Córdoba. También se nombró como suplente a Álvaro Martínez.

Gonzalo Roca fue nombrado en el Consejo de la Magistratura a propuesta de la secretaria general de la Presidencia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, designó este jueves a Gonzalo Roca como miembro titular en el Consejo de la Magistratura en reemplazo de Roxana Reyes, atendiendo a la propuesta realizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través del jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, Gabriel Bornoroni, tal como anticipó Ámbito días atrás.

Roca encabezó la boleta de Javier Milei en Córdoba en las últimas legislaciones legislativas y logró desplazar a Rodrigo De Loredo, casi desde los márgenes de la política, y con un nivel de desconocimiento casi total antes de las elecciones. Junto al representante libertario también se designó a Álvaro Martínez como suplente, en reemplazo de Francisco Monti. Tanto Reyes como Monti debieron dejar sus lugares al cesar como diputados.

Menem argumentó la designación en base al criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el caso Juez, que indica que los representantes deben reflejar la composición política resultante de la última elección, la expresión más inmediata de la voluntad popular. Luego de los comicios de octubre, La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso.

La Libertad Avanza pisa fuerte en el Consejo de la Magistratura Atentos a la salida de Reyes y Monti, en el Gobierno vieron la oportunidad de reclamar un lugar para pisar por primera vez en el Consejo con una persona del ámbito legislativo, más allá de la presencia del representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio, quien es un hombre de Caputo.

En la nota que envió el oficialismo - a la que accedió Ámbito - también se justificó la propuesta para la suplencia, Álvaro Martínez, diputado de LLA por Mendoza que propuso la baja en la edad de imputabilidad a los 12 años. En el texto, señalaron: "Al haber finalizado los mandatos de ambos diputados, corresponde a este bloque, actualmente el que reúne la mayor cantidad de representantes en esta Honorable Cámara, nombrar al representante para el Consejo".

El documento enviado a Menem indica que el resultado de la elección fue "sustancial, en tanto ha trastocado la conformación de los bloques y la cantidad de integrantes", por lo que en cuanto a la suplencia "no corresponde designar en reemplazo a alguien del mismo espacio político", de manera que insistieron en el nombramiento de Martínez, que fue confirmado esta tarde. Asimismo, el Gobierno abrió la puerta a discutir más adelante la representatividad en el Consejo del resto de los bloques.