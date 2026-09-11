Por un "error material", el Gobierno corrigió los subsidios eléctricos para zonas cálidas

La Secretaría de Energía corrigió por “error material” el anexo de la Resolución 221/2026. Ratificó el tope de 200 kWh para septiembre y volvió a ordenar los bloques subsidiados por zona bioambiental.

La medida mantiene el tope de 200 kWh para septiembre, pero vuelve a ordenar los límites por zona bioambiental para el resto de los meses.

La Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, corrigió este viernes los bloques de consumo eléctrico subsidiado para hogares ubicados en zonas cálidas y muy cálidas, después de detectar un “error material involuntario” en el anexo de una resolución anterior. Lo hizo a través de la Resolución 238/2026, publicada en el Boletín Oficial, que reemplaza el cuadro incorporado por la Resolución 221/2026 y ratifica para septiembre un consumo base de 200 kWh mensuales para todas las zonas bioambientales.

El cambio se da dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025, que unificó los subsidios energéticos nacionales y tiene como objetivo asegurar a usuarios residenciales vulnerables el acceso a un consumo energético indispensable.

La corrección apunta a los valores que habían quedado consignados para meses y regiones que no debían ser modificados. Según la resolución, la decisión original de la Resolución 221/2026 era tocar exclusivamente el consumo base de septiembre de 2026 y llevarlo a 200 kWh mensuales para todas las zonas bioambientales.

La Resolución 238/2026 señala que, después de la emisión de la Resolución 221/2026, se advirtió que su anexo contenía valores que no coincidían con los establecidos previamente por la Resolución 13/2026 para los meses y zonas que no estaban alcanzados por la modificación de septiembre.

En términos prácticos, la Secretaría de Energía volvió a ordenar los topes diferenciados para las zonas bioambientales “muy cálidas”, “cálidas” y “resto”, luego de que el cuadro anterior dejara valores llamativamente más altos para períodos que no formaban parte del ajuste anunciado.

Para septiembre, el tope queda ratificado en 200 kWh mensuales, sin importar la zona bioambiental donde se encuentre el hogar beneficiario del SEF. Esa era la modificación central de la Resolución 221/2026.

El resto del esquema vuelve al criterio previo. Para marzo, abril, octubre y noviembre, las zonas muy cálidas, cálidas y el resto del país mantienen un bloque de 150 kWh mensuales. El Decreto 943/2025 ya había fijado ese nivel para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, con la posibilidad de que Energía estableciera consumos diferenciales por condiciones climáticas.

Los nuevos topes por zona

Con el cuadro corregido, los usuarios de zonas “muy cálidas” mantienen un bloque de 550 kWh para diciembre, enero y febrero; de 300 kWh para mayo, junio, julio y agosto; y de 150 kWh para marzo, abril, octubre y noviembre.

En el caso de las zonas “cálidas”, el tope será de 370 kWh durante diciembre, enero y febrero; de 300 kWh entre mayo y agosto; y de 150 kWh para marzo, abril, octubre y noviembre.

La diferencia es relevante para las provincias del norte, donde gobernadores venían reclamando bloques más altos para meses de temperaturas elevadas. En enero, el Gobierno había definido consumos diferenciales para zonas cálidas y muy cálidas del NOA y NEA: 550 kWh mensuales para las regiones muy cálidas y 370 kWh para las cálidas durante los meses de verano.

La nueva resolución no incorpora, al menos en este cuadro, el pedido de sumar marzo dentro del bloque ampliado, pese a los reclamos de provincias donde las altas temperaturas suelen extenderse más allá de febrero.

El trasfondo con las zonas frías

La ampliación que ahora quedó sin efecto había sido leída dentro de la negociación política por la reforma del régimen de zona fría para usuarios de gas natural.

Según había informado el gobierno de Salta tras una reunión con Nación, los gobernadores del Norte Grande acordaron avanzar en una propuesta para elevar el consumo subsidiado de 300 a 550 kWh en zonas muy cálidas y de 150 a 300 kWh en zonas cálidas, entre noviembre y abril. De ese encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y Tettamanti.

Ese punto quedó ahora parcialmente desarmado por la rectificación. La Secretaría de Energía sostuvo que no hubo un cambio de criterio, sino la subsanación de un error material en la exteriorización documental de la decisión adoptada.

La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. En los hechos, el Gobierno mantiene el refuerzo puntual de septiembre en 200 kWh, pero deja sin efecto los valores que habían ampliado los bloques de consumo subsidiado para otros meses y zonas bioambientales.