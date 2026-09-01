Tarifas de luz y gas desde septiembre: aumentos de hasta 1,75% y nuevo tope de 200 kWh para consumo eléctrico subsidiado

Las facturas de septiembre subirán en promedio 1,75% en electricidad y 1,40% en gas. El Gobierno moderó el recorte previsto sobre el consumo eléctrico bonificado. Buscan moderar impacto inflacionario. Datos sobre subsidios, consumo y balanza energética.

Subsidios. Entre enero y julio de 2026, las transferencias destinadas al sector energético totalizaron u$s2.684 millones, un 46% más que los u$s1.842 millones registrados en el mismo período de 2025.

El Gobierno definió los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde septiembre con aumentos promedio de 1,75% en electricidad y 1,40% en gas , y decidió moderar el recorte previsto sobre el consumo eléctrico subsidiado . El tope de consumo con bonificación, que originalmente iba a reducirse de 300 a 150 kWh mensuales, finalmente quedará en 200 kWh por mes .

La decisión fue confirmada a Energy Report por fuentes oficiales y se conoció junto con la publicación de los cuadros tarifarios de septiembre por parte del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) en el Boletín Oficial.

El cambio se produce en un contexto de suba de los costos energéticos internacionales , que, de haberse aplicado el esquema previsto inicialmente, habría generado un impacto mayor sobre las facturas residenciales.

Con el nuevo esquema, el aumento promedio de las facturas será de 1,75% para la electricidad y de 1,40% para el gas natural , por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio , último dato oficial disponible del INDEC, recalcaron desde la Secretaría de Energía de la Nación.

Horas antes, la provincia de Buenos Aires publicó el Boletín Oficial la Resolución 682/2026 con un nuevo aumento en las tarifas de electricidad a partir de septiembre, que actualiza los cuadros tarifarios de las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES , junto con las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

Según informó el Gobierno bonaerense el incremento se compone de dos factores: una suba del 5,6% en el precio mayorista de la energía dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación, vigente desde el 1° de agosto, y un ajuste del 1,8% en el valor agregado de distribución (VAD) para el mes de septiembre. La combinación de ambos factores derivará en un aumento de entre 1,3% y 2,4% en la factura final, según se trate de usuarios con o sin subsidio, respectivamente.

Luz: el tope subsidiado será de 200 kWh y no de 150 kWh

El principal cambio respecto del cronograma establecido a comienzos de año se dará en el sector eléctrico.

El esquema original contemplaba que desde septiembre el consumo mensual bonificable se redujera de 300 kWh a 150 kWh. Sin embargo, el Gobierno decidió llevar el límite a 200 kWh mensuales, en una señal de moderación frente al impacto que hubiera tenido el recorte inicialmente previsto.

La medida alcanza a los usuarios de EDENOR y EDESUR en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que se trata de la jurisdicción donde el Gobierno nacional mantiene competencia regulatoria sobre la distribución eléctrica.

En paralelo, se modificó la estructura de bonificaciones. La bonificación extraordinaria de electricidad sube al 25%, que se suma a una bonificación base del 50%. De esta manera, el beneficio total alcanza el 75% sobre el consumo comprendido dentro del esquema subsidiado.

En agosto, los aumentos en la tarifa de luz habían sido del 1,78% para Edenor y del 1,71% para Edesur.

La decisión de mantener el tope en 200 kWh implica, por lo tanto, un cambio respecto del sendero definido originalmente por el Gobierno para la implementación del Esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Gas: aumento promedio de 1,40% y bonificación total de 74,5%

En el caso del gas natural, los nuevos valores tendrán alcance nacional, debido a que la regulación del servicio es de carácter federal. El aumento promedio de las facturas será del 1,40% en septiembre, también por debajo de la inflación mensual del 2,1% registrada en julio.

El Gobierno, además, estableció una bonificación extraordinaria del 24,5%, que se suma a la bonificación base del 50%. El beneficio total alcanza así el 74,5% para los consumos comprendidos en el esquema.

El ENRGE también aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural que regirán desde agosto para las distribuidoras Metrogas y Naturgy BAN. Mariano Fuchila

La combinación entre actualización tarifaria y subsidios busca sostener el proceso de reducción de los aportes estatales al costo de la energía, aunque con una aplicación que el Gobierno decidió moderar frente al escenario de precios internacionales.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso de proteger a los más vulnerables sin resignar el proceso de normalización tarifaria ni las metas fiscales”, señalaron desde la Secretaría a cargo de María Tettamanti.

La balanza energética acumula un superávit de u$s6.853 millones

Según datos de la consultora Economía & Energía que lidera Nicolás Arceo, la energía volvió a consolidarse como uno de los principales motores del comercio exterior argentino. Entre enero y julio de 2026, la balanza comercial energética registró un superávit de u$s6.853 millones, lo que representa una expansión interanual del 78,4%. En paralelo, el sector Combustibles y Energía fue el de mayor crecimiento porcentual de toda la economía, con exportaciones por u$s9.151 millones, un 50% más que los u$s6.106 millones registrados en igual período de 2025.

Dentro de ese desempeño sobresalió el petróleo: las exportaciones crecieron 80% interanual durante los primeros siete meses del año y alcanzaron u$s5.722 millones. El incremento respondió tanto a mayores volúmenes como a mejores precios: los despachos aumentaron 30%, hasta un promedio de 321.000 barriles diarios, mientras que el precio promedio subió 19%, hasta u$s84 por barril.

Los subsidios energéticos subieron 46% en siete meses

El otro dato relevante es la evolución de los subsidios. Entre enero y julio de 2026, las transferencias destinadas al sector energético totalizaron u$s2.684 millones, un 46% más que los u$s1.842 millones registrados en el mismo período de 2025. Según los datos, casi todo el incremento se explicó por mayores transferencias a CAMMESA.

La tendencia, sin embargo, comenzó a revertirse en julio. Ese mes los subsidios energéticos alcanzaron u$s537 millones, un 17% menos que los u$s646 millones registrados en julio de 2025. La caída estuvo explicada por la disminución de las transferencias a ENARSA.

Los datos de Arceo -en base a los oficiales del INDEC- muestran así una combinación de mayor superávit comercial energético y un incremento acumulado de los subsidios durante los primeros siete meses, aunque con una reducción interanual en las transferencias del último mes relevado. Pero los subsidios pueden crecer más antes que termine el año.

Zona cálida y Zona Fría: "Dan subsidisio para bajar subsidios"



Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige Hernán Letcher, plantea que el nuevo esquema de “Zonas Cálidas” expone una paradoja de la política energética: el Gobierno busca reducir el subsidio al gas en invierno mediante la reforma de Zonas Frías, pero para conseguir el respaldo de los gobernadores del Norte Grande debe crear un nuevo subsidio a la electricidad durante el verano. La modificación apunta a generar un ahorro fiscal de $272.099 millones, eliminando el beneficio automático para determinadas regiones.

Según CEPA, el acuerdo con las provincias muestra el peso de la negociación política y del federalismo fiscal: el Gobierno necesita los votos de los gobernadores para avanzar con la reforma y, a cambio, ofrece compensaciones para sus provincias.

Por eso, el ahorro fiscal efectivo sería menor al previsto inicialmente, ya que parte del recorte del subsidio al gas se compensa con un mayor gasto en electricidad. Para el centro de estudios, el episodio evidencia cómo las necesidades políticas terminan condicionando el objetivo oficial de reducción del gasto energético.

Demanda de gas: 141 MMm³ diarios en la tercera semana de agosto

El escenario tarifario se produce mientras la demanda energética mantiene niveles elevados. De acuerdo con el último Informe Semanal de Economía & Energía, recibido por Energy Report, la demanda promedio de gas natural alcanzó los 141 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) entre el 17 y el 23 de agosto.

Durante esa semana, los registros diarios fueron de 134 MMm³ el 17 de agosto; 144 MMm³ el 18; 140 MMm³ el 19; 139 MMm³ el 20; 149 MMm³ el 21; 142 MMm³ el 22 y 140 MMm³ el 23.

El promedio de 141 MMm³/d representó una baja del 2,4% frente a julio de 2026, aunque se ubicó 2% por encima de agosto de 2025.

La evolución de los últimos doce meses muestra una recuperación de la demanda gasífera durante 2026. El índice elaborado por Economía & Energía, con base 100 en el promedio de la serie, había transitado buena parte de la segunda mitad de 2025 en niveles cercanos a 80 puntos, antes de comenzar a recuperarse durante los primeros meses de este año.

A partir de abril, el indicador aceleró y superó los 100 puntos, con registros que durante mayo y junio se ubicaron aproximadamente entre 120 y 130 puntos. Luego se produjo una moderación, aunque los niveles continuaron por encima de los observados durante buena parte de 2025.

Según la metodología del informe, los datos de demanda de gas corresponden a la Proyección Semanal del Sistema de Transporte e incluyen demanda prioritaria, usinas, GNC y gas combustible. La fuente es ENARGAS.

Electricidad: el consumo horario promedio llegó a 18.002 MW

En el sistema eléctrico, Economía & Energía relevó una demanda media horaria de 18.002 MW entre el 10 y el 16 de agosto.

Los valores diarios fueron de 18.440 MW el 10 de agosto, 19.318 MW el 11, 19.234 MW el 12, 19.301 MW el 13, 18.660 MW el 14, 16.526 MW el 15 y 14.534 MW el 16.

El promedio semanal de 18.002 MW significó un incremento del 2,7% frente a julio de 2026 y del 13,3% respecto de agosto de 2025.

El informe también muestra una diferencia marcada entre los días hábiles y el fin de semana. Luego de ubicarse por encima de los 19.000 MW entre el 11 y el 13 de agosto, la demanda descendió a 16.526 MW el sábado 15 y a 14.534 MW el domingo 16.

La potencia máxima semanal alcanzó, por su parte, los 24.956 MW el 11 de agosto. El registro superó en casi 1.900 MW al pico de agosto de 2025, que había sido de 23.083 MW. Sin embargo, todavía quedó por debajo del máximo histórico señalado en el informe: 30.257 MW, registrado el 10 de febrero de 2025.

Los datos eléctricos tienen carácter provisorio y pueden diferir de los valores que posteriormente surjan del informe mensual. La fuente utilizada por Economía & Energía es el Reporte Semanal Operativo de CAMMESA.

Así, mientras el Gobierno ajusta el esquema de subsidios y busca avanzar con la normalización de las tarifas, los indicadores de demanda muestran que el sistema energético continúa enfrentando niveles elevados de consumo, con el gas en 141 MMm³/d y la demanda eléctrica media en 18.002 MW durante los períodos relevados.